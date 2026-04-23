Uno de cada cinco estadounidenses podría tener una toxina peligrosa en el agua del grifo

Por Sandee LaMotte, CNN

Más de 62 millones de estadounidenses —aproximadamente uno de cada cinco— podrían estar expuestos a niveles potencialmente peligrosos de nitratos en el agua del grifo, según un nuevo informe.

Los nitratos —compuestos de nitrógeno y oxígeno que se encuentran de forma natural en el aire, el agua, el suelo y las plantas— se convierten en un riesgo para la salud cuando las lluvias provocan que los fertilizantes ricos en nitrógeno utilizados en la agricultura se filtren a las aguas subterráneas, los arroyos y los ríos, y acaben en los sistemas públicos de abastecimiento de agua, kilómetros río abajo.

Invisibles, insípidos e inodoros, los nitratos en bajas concentraciones en el agua potable se han relacionado con enfermedades de la tiroides, cáncer gástrico, renal, de vejiga y de colon, partos prematuros y defectos congénitos, entre otros problemas de salud, según el informe publicado este jueves por el Environmental Working Group (EWG), una organización sin fines de lucro que defiende la salud.

Ben, de trece años, está tan preocupado por los nitratos en el agua del grifo de su ciudad natal, Des Moines, Iowa, que recientemente envió una carta y un poema a su congresista local. “Recuerdo cuando podía beber agua del grifo, pero ahora es un problema de salud”, escribió Ben al representante estatal de Iowa, el Dr. Austin Baeth. “¡Por ​​favor, no ignore este problema!”.

Des Moines es un foco de contaminación por nitratos en el agua potable, con niveles tan altos en los ríos locales que la ciudad tuvo que construir una de las plantas de eliminación de nitratos más grandes del mundo. Su funcionamiento cuesta más de US$ 10.000 al día.

“He leído la carta y el poema de Ben muchísimas veces, y todavía me emociono”, dijo Baeth, un médico internista que está llamando la atención sobre los niveles de nitratos en Iowa con videos impactantes, a veces satíricos, en las redes sociales. “¿No es triste que los niños tengan que preocuparse por el agua que podría dañar su salud?”.

Las directrices federales establecidas en 1962 —que nunca se han actualizado— fijan los niveles de seguridad de nitratos en 10 miligramos por litro. Sin embargo, un número creciente de estudios revisados ​​por pares muestra una asociación con efectos en la salud a concentraciones de 5, 3 e incluso tan bajas como 2 miligramos por litro.

Para determinar cuántos estadounidenses están expuestos a nitratos en esas bajas concentraciones, los investigadores utilizaron la base de datos de agua del grifo del EWG, que recopila datos de casi 50.000 sistemas públicos de agua en Estados Unidos.

“Utilizamos mediciones de nitratos en el agua potable pública entre 2021 y 2023 en ciudades y pueblos de los 50 estados, mapeando la exposición hasta 3 miligramos por litro”, explicó Anne Schechinger, directora sénior de investigación agrícola y climática del EWG y autora del informe.

“Este es un mapa pionero; nadie lo había hecho antes”, afirmó Schechinger. “Además, se puede buscar por código postal, de modo que las personas pueden consultar sus propios niveles de nitratos y otros contaminantes”.

El informe no incluye el agua de pozos privados, que no está regulada por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.

Según el informe, más de 6.000 sistemas de agua comunitarios, que abastecen a más de 62,1 millones de personas, registraron niveles de nitratos iguales o superiores a 3 miligramos por litro. Diversos estudios han relacionado estos niveles con cánceres infantiles y otros problemas de salud.

Más de 3.200 de los 6.000 sistemas analizados registraron niveles iguales o superiores a 5 miligramos por litro, un nivel vinculado al cáncer colorrectal y de ovario.

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, que abastece a casi 4 millones de personas, registró niveles iguales o superiores a 3 miligramos por litro en 255 ocasiones, según el informe. Otras ciudades importantes con más de 1 millón de habitantes que también registraron niveles iguales o superiores a 3 miligramos por litro fueron Phoenix, Filadelfia, Las Vegas, San José (California) y Columbus (Ohio).

Un portavoz del Instituto de Fertilizantes (TFI), que representa a la industria, declaró a CNN por correo electrónico que los agricultores estadounidenses han duplicado la producción de maíz en las últimas tres décadas con un ligero aumento en el uso de fertilizantes.

“El nitrato es un compuesto natural presente en todo el medio ambiente”, afirmó Christopher Glen, vicepresidente de Asuntos Públicos del TFI. “Si bien los fertilizantes son una fuente, otras incluyen la mineralización de la materia orgánica, los sistemas sépticos, las aguas pluviales urbanas y la deposición atmosférica de nitrógeno proveniente de las emisiones industriales y vehiculares. Atribuir los elevados niveles de nitrato en el agua potable principalmente al uso de fertilizantes, como sugiere el informe del EWG, simplifica en exceso un problema complejo”.

Más de tres millones de personas, abastecidas por 606 sistemas de agua en Estados Unidos, estuvieron expuestas a nitratos iguales o superiores al límite legal de 10 miligramos por litro.

Setenta de esos sistemas presentaban niveles de nitrato iguales o superiores a 20 miligramos por litro, el doble del límite federal. Otros 21 sistemas presentaban niveles de 30 miligramos por litro o incluso superiores: un sistema de agua que abastece a 31 personas cerca de Dinuba, California, registró 50 miligramos por litro, el nivel más alto del país.

La mayoría de las comunidades con los niveles más altos eran bastante pequeñas, con menos de 1.000 habitantes, pero no todas. Más de medio millón de personas en Fresno, California, consumían agua del grifo con hasta 14 miligramos de nitrato por litro.

Más de 35.000 personas en Garden City, Kansas, estuvieron expuestas a hasta 37 miligramos de nitrato por litro, mientras que unas 32.000 personas en Laverne, California, consumían agua del grifo con 26 miligramos por litro.

“Casi todos los sistemas de agua con niveles extremadamente altos son sistemas de agua subterránea que obtienen su agua de pozos locales”, afirmó el biólogo y químico Christopher Jones, exingeniero de investigación de la Universidad de Iowa que supervisaba la calidad del agua del estado. Actualmente, Jones se postula para ser el próximo secretario de Agricultura de Iowa.

“Tener 40 miligramos por litro en agua subterránea no es algo insólito, en absoluto”, declaró Jones, quien no participó en el informe del EWG. Según los expertos, las principales fuentes de nitratos en las aguas subterráneas provienen del estiércol del ganado y otros fertilizantes ricos en nitrógeno que los agricultores y ganaderos aplican a los cultivos.

Sin las medidas de protección adecuadas, el agua de lluvia y de riego se filtra fácilmente a las aguas subterráneas y a los pozos, y también llega a los ríos y arroyos que alimentan los sistemas públicos de agua potable. Y no es necesario estar cerca de zonas agrícolas para verse afectado, afirmó Schechinger.

“La contaminación por nitratos puede afectar a personas muy alejadas de las granjas”, añadió. “Puede que el agua que consumas provenga de un embalse fuera de tu ciudad principal, pero el arroyo o río que alimenta ese embalse proviene de kilómetros y kilómetros río arriba, donde puede haber granjas.

“Aunque se trata de un problema agrícola, afecta a personas de todo el país, desde pequeños pueblos rurales hasta grandes ciudades”, dijo Schechinger.

Los sistemas públicos de agua que regularmente registran niveles superiores al límite legal de 10 miligramos por litro están obligados a notificar a los residentes y tomar medidas para limpiar el agua.

Esto requiere costosos sistemas de mitigación, costos que las empresas de agua suelen trasladar al consumidor. Des Moines invirtió más de US$ 4 millones en 1990 para construir su planta de tratamiento de intercambio iónico.

Para los consumidores, la mejor opción es un sistema de ósmosis inversa, que fuerza el agua a través de una membrana semipermeable que retiene hasta el 99 % de los contaminantes, explicó Jones.

“Lo ideal es instalar el sistema de ósmosis inversa en el grifo de agua fría de la cocina y usarla para beber, preparar café y cocinar”, añadió. “No es necesario instalarlo en toda la casa; no hay riesgo alguno asociado con bañarse en agua con alto contenido de nitratos o lavar los platos, etc.”

Si usa agua filtrada en el refrigerador, este también debe estar conectado al sistema de ósmosis inversa, explicó.

“No recurra al agua embotellada como solución; en general, está menos regulada que el agua del grifo”, ​​dijo Schechinger. “Simplemente consulte su código postal en nuestra base de datos de agua del grifo para ver si necesita filtrarla o no. También proporcionamos información sobre filtros de agua domésticos.”

Hasta que se aprueben regulaciones más estrictas, la decisión final recae en el consumidor, señalaron los expertos.

“Es una cuestión de tranquilidad”, dijo Jones. “Si sabe que el agua que sale de su grifo tiene más de 3 miligramos por litro de nitratos y quiere tener la tranquilidad de que el agua está bien, entonces creo que un sistema de ósmosis inversa en el grifo de agua fría de la cocina es recomendable.”

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