Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la semifinal de la Champions League: previa, alineaciones, hora y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

Después de una jornada paradisíaca para cualquier aficionado al fútbol, la UEFA Champions League está lista para abrir su segunda llave de semifinales entre el Atlético de Madrid y el Arsenal.

Uno de ellos logrará avanzar a la gran final del torneo, un lugar que ya conocen. El equipo inglés llegó a la definición en 2006, cuando cayó ante el FC Barcelona, mientras que el “Colchonero” fue subcampeón en tres ocasiones: en la 1973/1974 (caída ante el Bayern Munich) y en la 2013/2014 y la 2015/2016 (ambas terminaron en derrota contra su clásico rival, el Real Madrid).

Si para la semifinal entre el PSG y el Bayern Munich se pronosticaban goles (que llegaron de a montones), para el duelo entre el Arsenal y el Atlético se puede predecir un duelo aguerrido, trabado y muy táctico. Así se suelen mostrar los equipos de Diego Simeone y así también se ha mostrado en las últimas dos temporadas el elenco de Mikel Arteta, que a pesar de no brillar se destaca por su fútbol directo, el trabajo en la pelota aérea y el orden defensivo.

“Gunners” y “Colchoneros” transitaron caminos casi que entrecruzados durante esta Liga de Campeones. Los londinenses fueron los mejores durante la primera fase, ganaron todos sus partidos y fueron los que más goles convirtieron, pero en la etapa eliminatoria no han podido mostrar esa misma consistencia. Pasaron algunos apuros ante el Bayer Leverkusen (especialmente en la ida en Alemania) en octavos de final y también contra el Sporting Lisboa (al que vencieron por 1-0 en el global) en cuartos de final. Sin embargo, siguen invictos, son peligrosísimos en las transiciones rápidas y tienen a un “9” que mete miedo: Viktor Gyökeres.

El Atlético, por su parte, tuvo una fase inicial de mucha irregularidad y un mal cierre lo obligó a jugar el playoff previo a los octavos de final, pero desde allí en adelante pareció encontrar la fórmula. Sacó al Brujas (global de 7-4) y al Tottenham (7-5) haciéndose fuerte de local, y después rompió pronósticos al eliminar al FC Barcelona con una sólida actuación en el Camp Nou (2-0) y una dubitativa en la revancha en el Metropolitano (1-2).

Contrario a la fama que se les han hecho a los equipos de Simeone, este Atleti ha mostrado una vocación más ofensiva, especialmente desde la llegada de Ademola Lookman a mitad de temporada. Con él, el entrenador argentino viene apostando a un esquema que junta al nigeriano con Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Eso sí, la contracara es una defensa que ha pasado más aprietos que en temporadas anteriores.

Esta versión del Atlético parece mucho más consistente que aquella que se volvió goleada del Emirates Stadium en la tercera jornada de esta Champions. Ese es el único antecedente entre ambos clubes en la máxima competición de la UEFA (se enfrentaron en semis de la Europa League 2017/2018, con empate y triunfo español).

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena; Antoine Griezmann, Julián Alvarez.

Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi; Buyako Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

En Estados Unidos podrá verse a través de Paramount+, TUDN y DAZN, mientras que en México estará disponible en HBO Max (compañía hermana de CNN) y Fox.

Para Argentina, Colombia y gran parte de Sudamérica la opción será ESPN o Fox y Disney+, en tanto que en España habrá que sintonizar Movistar+.

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