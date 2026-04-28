¿Qué hacían en Chihuahua los agentes de la CIA que murieron en un accidente? Esto dice el primer informe oficial

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La Fiscalía de Chihuahua, en el norte de México, presentó este lunes un primer informe sobre las investigaciones realizadas luego de la controversia que ha generado la presencia en el estado de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) que murieron el domingo 19 de abril en un accidente automovilístico, cuando regresaban de un operativo en el que autoridades mexicanas desmantelaron laboratorios clandestinos para fabricar drogas.

Estas indagatorias están a cargo de una unidad especial que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ordenó crear el viernes con el objetivo de aclarar qué sucedió, qué hacían los agentes en México y si su presencia pudo haber violado alguna ley o la soberanía del país.

Las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua son independientes de las que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo en el ámbito federal por el mismo caso, que ha generado tensiones entre el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la propia Campos y el Gobierno de Estados Unidos.

La fiscal Wendy Chávez, titular de la unidad especial, dijo este lunes en un mensaje a medios que los preparativos para ejecutar el operativo contra los laboratorios de drogas comenzaron el jueves 16 de abril. Ese día, agregó, un convoy con unos 40 funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) partió de Chihuahua capital hacia el cuartel militar de la localidad de Guachochi, ubicado a unos 300 kilómetros.

De acuerdo con la fiscal, las primeras indagatorias, basadas en testimonios e informes periciales, indican que desde ese momento se unieron al grupo cuatro personas ajenas a la Fiscalía de Chihuahua. Dos de ellas eran los agentes de la CIA que murieron en el accidente del domingo. La fiscal no dio detalles sobre quiénes eran las otras dos.

Consultada por CNN, la Fiscalía dijo este martes que presumiblemente también se trataba de ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con la fiscal, los testimonios recabados coinciden en que estas personas vestían de civil, no portaban insignias que los identificaran como parte de alguna corporación de seguridad, no llevaban armas y trajeron el rostro cubierto “la mayor parte del tiempo”. Su trato directo era con el director de la AEI, Pedro Ramón Oseguera Cervantes.

Una vez que el convoy llegó a Guachochi, según el recuento de la fiscal, el director de la AEI se reunió con el mando militar, posiblemente para afinar aspectos del operativo contra los laboratorios.

No se tiene registro de que los agentes de la CIA o las otras personas ajenas a la Fiscalía participaran en ese encuentro, agregó la fiscal.

Tras esa reunión, los funcionarios de la Fiscalía y unos 50 soldados salieron hacia el poblado de Polanco, al que llegaron por la noche.

Durante la madrugada del viernes 17 de abril, todos partieron hacia la localidad de El Pinal, en el municipio de Morelos. Al día siguiente, por la mañana, comenzaron operaciones de rastreo a pie y localizaron los laboratorios. Después, se notificó a mandos tanto de la Fiscalía de Chihuahua como a representantes de la FGR y, por la tarde, comenzó el viaje de regreso.

“Hasta este momento, no existe ningún indicio que permita suponer que durante el operativo las personas de origen extranjero se presentaron, ostentaron o actuaron como integrantes o agentes de alguna institución o agencia de seguridad nacional o extranjera”, dijo la fiscal este lunes.

“Los testimonios recabados hasta este momento apuntan a que las personas de origen extranjero no realizaron actos propios de las autoridades mexicanas y, por tanto, no actuaron en disposición de mando, de coordinación o de ejecución de actos de autoridad”, agregó.

De acuerdo con la fiscal, el accidente ocurrió cuando el convoy regresaba a Chihuahua capital, alrededor de la 1:50 am del domingo, hora local, en un camino de terracería donde un vehículo perdió el control y se volcó. En este hecho murieron el director de la AEI, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes y los dos agentes de la CIA cuyas identidades no se han dado a conocer.

La fiscal dijo que estos dos últimos cuerpos fueron llevados a Guachochi y posteriormente a Chihuahua capital, donde fueron reclamados por el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, una localidad de Chihuahua fronteriza con El Paso, Texas.

El mismo día del accidente, el entonces fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, informó sobre lo sucedido, lamentó los hechos y se refirió a los estadounidenses fallecidos como dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos que se encontraban realizando labores de entrenamiento.

Dos días después, sin embargo, CNN y otros medios dieron a conocer que se trataba de agentes de la CIA. Fuentes con conocimiento del caso dijeron a CNN que estos agentes estaban trabajando con autoridades mexicanas en operaciones antidrogas en el país.

Esta situación tiene más de una semana generando tensiones en México.

La presidenta Sheinbaum ha pedido explicaciones al Gobierno de Estados Unidos y ha solicitado que la cooperación en seguridad se dé por canales institucionales. También ha reclamado a las autoridades de Chihuahua no haber estado enterada de la presencia de agentes extranjeros y ha advertido que esto podría representar violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, que establece límites en la materia y sanciones administrativas y penales para quienes los vulneren.

Desde Chihuahua, en tanto, Jaúregui renunció este lunes al cargo como fiscal y la gobernadora Campos, además de crear una unidad especial para que investigue el caso, ha dicho que respalda el llamado de Sheinbaum a que se respete la soberanía nacional y la semana pasada se reunió en privado con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

Preguntado sobre el tema este martes en una conferencia de prensa, García Harfuch dijo que en ese encuentro Campos le dijo “que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”.

La fiscal dijo este lunes que las investigaciones continúan.

Según la información reunida hasta ahora, señaló, “no tenemos registro de que el director de la Agencia Estatal de Investigación hubiera solicitado autorización o informado a sus superiores de que estas personas extranjeras lo acompañarían en el convoy”.

“Existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”, concluyó.

El sábado, el gabinete de seguridad del Gobierno federal señaló en un comunicado que uno de los agentes que murieron en Chihuahua ingresó a México como visitante sin permiso para desempeñar actividades remuneradas y el otro, con un pasaporte diplomático. Ninguno tenía “acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”, enfatizó.

Por la mañana de este martes, en su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum dijo que espera que un caso como este, con agentes extranjeros en territorio mexicano sin pleno conocimiento de su administración, “quede como excepción y que no se vuelva a repetir”.

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