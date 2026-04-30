Los fiscales presentan una cronología detallada en el caso contra el cantante d4vd por el presunto homicidio de una joven

Por Ray Sánchez y Matthew J. Friedman, CNN

Los fiscales expusieron el miércoles una cronología detallada y macabra en el caso contra el cantante d4vd, acusado de matar a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, incluidas acusaciones de que comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 13 años y luego la apuñaló mortalmente cuando ella amenazó con exponer su relación.

Se cree que Celeste fue muerta el 23 de abril de 2025, un día después de que ella y d4vd —cuyo nombre legal es David Anthony Burke— tuvieran una discusión durante la cual ella amenazó con revelar información perjudicial sobre su relación “para acabar con su carrera y destruir su vida”, según un escrito de la Fiscalía del condado de Los Ángeles.

El cantante, cuyo primer álbum de estudio se publicó días después, tomó “medidas horribles para destruir y deshacerse del cuerpo de la víctima”, señaló el escrito.

Celeste murió por “múltiples lesiones penetrantes”, según un informe de autopsia publicado a principios de este mes. Tenía heridas en el pecho y el abdomen que “podrían representar lesiones por fuerza cortante”, indicó la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles en el informe, que fue firmado en diciembre pero permaneció sellado durante meses a solicitud de las fuerzas del orden.

Su cuerpo fue descubierto en el maletero de un vehículo incautado el pasado septiembre, un día después de lo que habría sido su 15.º cumpleaños. Fue reportada como desaparecida por familiares y amigos en varias ocasiones, a principios de 2024, y fue vista con vida por última vez cuando se dirigía a la casa de d4vd en abril de 2025.

El cantante, ahora de 21 años, fue arrestado a principios de este mes y se declaró inocente de cargos que incluyen homicidio premeditado. La abogada de d4vd, Blair Berk, dijo tras la lectura de cargos que su cliente es inocente y que las pruebas “demostrarán que David Burke no mató a Celeste Rivas Hernandez y que él no fue la causa de su muerte”.

Berk pidió el miércoles al tribunal que sellara el escrito probatorio, diciendo que era “unilateral” y “repleto de testimonios de oídas” y que podría potencialmente contaminar a un futuro grupo de jurados. El juez denegó la solicitud. CNN se comunicó con Berk para solicitar comentarios el miércoles por la noche.

La noche anterior a la que las autoridades dicen que probablemente fue muerta Celeste, ella tuvo una larga discusión con d4vd, descrita posteriormente en mensajes de texto que “revelan los celos de la víctima por las relaciones del acusado con otras mujeres, ya que el acusado la llevó a creer que tenían un futuro juntos”, según el documento judicial.

“Se puso extremadamente alterada y amenazó con revelar información perjudicial sobre su relación con el acusado para acabar con su carrera y destruir su vida”, escribieron los fiscales, señalando que la fecha de lanzamiento del primer álbum de estudio del cantante era el 25 de abril de 2025.

El 23 de abril de 2025, el cantante envió un Uber para recoger a Celeste en su casa en Lake Elsinore alrededor de las 8:40 p.m. y llevarla a su casa en Hollywood Hills alrededor de las 10:10 p.m., según el documento judicial.

Alrededor de las 10:30 p.m. de esa noche, d4vd le envió un mensaje de texto a Celeste, en lo que los fiscales describieron como parte de su “plan premeditado para encubrir el homicidio, ya que para ese momento ella ya estaba muerta”.

“Sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como ella había amenazado, muy poco después de su llegada a su casa, el acusado apuñaló a la víctima en múltiples ocasiones hasta matarla y se quedó allí mientras ella se desangraba”, dijo el escrito. “En ningún momento llamó a las fuerzas del orden ni al 911 ni la llevó a una sala de emergencias para intentar salvarle la vida”.

Los restos desmembrados de Celeste fueron hallados en el Tesla de d4vd en Los Ángeles el 8 de septiembre de 2025. Al parecer, el vehículo fue abandonado en Hollywood Hills y remolcado a un depósito policial, donde un empleado notó un olor fétido que provenía del maletero y alertó a las autoridades.

Los fiscales escribieron que d4vd compró en línea dos motosierras que utilizó para desmembrar el cuerpo de Celeste en una piscina inflable. Según los fiscales, se encontró ADN de ella en su garaje y dijeron que su cuerpo fue cortado en partes. El cantante también realizó compras en línea de una bolsa para cadáveres y bolsas de lavandería de alta resistencia, según el documento judicial.

“El acusado tomó medidas horribles para destruir y deshacerse del cuerpo de la víctima”, dijeron los fiscales en el documento.

D4vd “le amputó el dedo anular y el meñique de la mano izquierda porque el dedo anular tenía un tatuaje con su nombre”, señaló el documento judicial. “Sus dedos no han sido recuperados”.

Pequeños fragmentos de plástico azul estaban incrustados en los restos de la víctima, y un experto del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) realizó “una coincidencia física de encaje entre los fragmentos azules y la piscina inflable azul” en la que Celeste fue desmembrada, según el documento.

Antes de partir para una gira de conciertos a finales de julio, dice el documento, el artista estacionó su Tesla en la calle, a la vuelta de la esquina de su casa.

Las pruebas expuestas por el estado incluyen fotos de Celeste y el cantante participando en actividad sexual, que los investigadores dicen que comenzó cuando ella tenía 13 años y él 18. Los investigadores creen que ambos se conocieron cuando Celeste tenía 11 años, según el escrito.

Los mensajes de texto hasta marzo de 2025 muestran cómo d4vd presuntamente manipuló a la víctima. Celeste escribió en un mensaje, según los fiscales: “Todo lo que hacemos es tener sexo y simplemente pasar el rato, amigo; quiero más que eso para mí”.

Los padres de Celeste reportaron su desaparición en febrero de 2024. Detectives del Departamento del Sheriff del condado de Riverside se pusieron en contacto con d4vd, quien les dijo que solo la había conocido una vez y que no sabía su edad, según el documento judicial.

Cuando la adolescente regresó a casa ese febrero, sus padres le quitaron el teléfono celular. Los fiscales dijeron que el acusado luego condujo hasta Lake Elsinore y le pagó a un compañero de clase de Celeste US$ 1.000 para que le diera un teléfono.

Celeste y d4vd pasaron mucho tiempo juntos durante 2024, incluidos viajes de fin de semana a su casa en Hollywood Hills y visitas a Las Vegas, Londres y Texas para conocer a la familia del cantante, según el documento judicial. Los mensajes de texto entre ambos supuestamente incluían referencias al sexo, el embarazo, el aborto y el anticonceptivo de emergencia Plan B.

“La familia Rivas Hernandez está absolutamente devastada por los hallazgos”, dijo la familia de Celeste en un comunicado tras la publicación del informe de la autopsia. “Respetuosamente piden privacidad, comprensión y paciencia mientras procesan esta información”.

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Con información de Andi Babineau, Jason Kravarik, Holly Yan, Alaa Elassar, Zoe Sottile, Norma Galeana, Elizabeth Wolfe, Thomas Bordeaux, Allison Gordon, Kyung Lah, Nadia Kounang y Jack Hannah, de CNN.