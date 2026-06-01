El segundo mandato de Trump corre el riesgo de estancarse en múltiples frentes

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump se ve cada vez más amenazado por un problema que él mismo ha creado.

Su determinación de imponer un poder personal sin restricciones —que aplastó la resistencia en su primer año de regreso a la Casa Blanca— está provocando ahora reacciones adversas que profundizan un momento de vulnerabilidad política.

Esta tendencia se manifestará en una semana en la que su segundo mandato corre el riesgo de estancarse en múltiples frentes.

El desafío más grave de Trump reside en encontrar una salida a la guerra contra Irán que fortalezca a Estados Unidos y debilite a Irán, después de que el incesante bombardeo estadounidense e israelí no lograra aplastar al régimen de Teherán.

De vuelta en casa, una de las medidas más polémicas de Trump —un fondo de US$ 1.776 millones que podría compensar a los partidarios condenados por participar en los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021— está colapsando en medio de una rebelión republicana en el Senado alimentada por la ira ante los instintos imperiosos del presidente.

Mientras tanto, la polémica en torno al 250 aniversario de la nación se intensifica. Trump está furioso porque varios artistas boicotean la serie de conciertos de la Feria Estatal de Estados Unidos, alegando que se ha politizado. En respuesta, ahora planea inaugurarla él mismo tras criticar duramente a los cantantes, a quienes considera “aburridos”, y convocar un mitin de MAGA. Esta medida probablemente agravará la polarización política en torno a lo que se suponía que sería un momento de unidad nacional.

La ambición de Trump por dominar el país sufrió un revés el viernes, cuando un juez dictaminó que añadir su nombre al Kennedy Center era ilegal. El presidente reaccionó anunciando que abandonaría por completo la renovación prevista para la institución de artes escénicas.

Es evidente que los esfuerzos de Trump por encontrar una salida a Irán representan una cuestión crucial para la seguridad nacional. Otros escándalos podrían parecer triviales en comparación. Pero se trata de temas en los que ha decidido invertir su poder y capital político. Por lo tanto, no sorprende que estén generando dudas sobre sus prioridades en un momento en que sus índices de aprobación están en mínimos históricos.

Este debate no hará sino avivarse con la construcción de un enorme estadio de la UFC en el jardín sur de la Casa Blanca, junto al lugar donde se encontraba el ala este demolida, para un evento que coincide con el 80 cumpleaños del presidente, el 14 de junio.

Nada de esto son buenas noticias para los republicanos del Congreso, que se ven obstaculizados por un presidente que parece reacio a aceptar, antes de unas difíciles elecciones intermedias, que la mayoría de los votantes no se creen su visión de una edad de oro económica.

El secretario del Interior, Doug Burgum, respondió el domingo a las críticas de que el presidente estaba politizando las conmemoraciones del 250 aniversario de la independencia.

En el programa “State of the Union” de CNN, Burgum argumentó que era “importante” que Trump, como presidente, fuera una figura clave durante las celebraciones. Sin embargo, eludió un aspecto de la controversia del aniversario: no exigió que la organización Freedom 250 del presidente revelara sus donantes corporativos. Existe una gran preocupación por posibles violaciones éticas que involucren a una administración con la capacidad de juzgar asuntos cruciales para las grandes empresas que podrían estar financiando los eventos favoritos de Trump.

El secretario también argumentó que el verdadero escándalo radicaba en que las administraciones anteriores habían dejado que las fuentes y los monumentos de la capital se deterioraran, y que Trump estaba prestando un servicio al renovarlos. “Todo lo que toca, lo mejora”, dijo Burgum, refiriéndose especialmente a una zona aledaña a la estación Union Station, conocida por los campamentos de personas sin hogar y los grafitis, pero que ha sido completamente renovada por la administración.

Es innegable que los proyectos de embellecimiento de Trump supondrán una mejora en algunas zonas de Washington.

Pero algunas iniciativas, como el enorme salón de baile que está construyendo en lugar del ala este de la Casa Blanca, podrían suponer un abuso de poder presidencial. Otras, como el cambio de nombre del Instituto de la Paz de Estados Unidos y el proyecto de un gran arco cerca del río Potomac, parecen más bien caprichos vanidosos, al igual que el plan del Tesoro de imprimir un billete de US$ 250 con la imagen de Trump.

La dicotomía entre un presidente que construye un legado sólido y los estadounidenses que luchan por pagar la comida y el alquiler ofrece una oportunidad a los demócratas, incluso cuando el partido de la oposición intenta deshacerse de su profunda impopularidad y todavía parece tener dificultades para comprender por qué alienó a millones de votantes en 2024.

El senador de Nueva Jersey, Cory Booker, demostró el domingo que el partido intentará integrar lo que los críticos consideran la corrupción personal del presidente, su afán de protagonismo y su indiferencia ante el sufrimiento económico de los estadounidenses en el discurso de las elecciones intermedias.

Según declaró en el programa “This Week” de ABC, Trump estaba intentando crear un fondo discrecional de US$ 1.776 millones y el presidente quería “poner su nombre en nuestro dinero, en nuestros pasaportes, en nuestros pases de parques. Y cuando los tribunales se lo impiden, se comporta como un niño caprichoso”.

Para recalcar el contraste, Booker dijo de sus electores: “Tengo familias que me dicen: ‘No puedo pagar la gasolina para mi automóvil ni la guardería para mis hijos’”.

Hace una semana, se esperaba un acuerdo de paz inminente con Irán, en parte gracias a los comentarios optimistas de Trump. Sin embargo, aún no se ha llegado a un acuerdo, lo que evidencia las difíciles decisiones que enfrenta el presidente. Algunas de ellas se deben a que inició una guerra sin una estrategia de salida clara ni una concepción realista de la victoria.

Kevin Liptak, de CNN, informó el domingo que Trump había devuelto un borrador de acuerdo tras realizarle modificaciones. Según fuentes oficiales, insistió en un lenguaje más firme respecto al deseo de Estados Unidos de que Irán renuncie a las armas nucleares y a su promesa de reabrir el estrecho de Ormuz. También le preocupa la ayuda financiera que podría ofrecerse a Teherán como incentivo.

Trump se enfrenta a una enorme presión interna e internacional para poner fin a la guerra, a la que se opone la mayoría de los estadounidenses. Sin embargo, su confianza en sus propios instintos al iniciar el conflicto pareció ignorar el consejo de muchos expertos. El cierre del estrecho por parte de Irán provocó una crisis energética mundial y otorgó a Teherán una influencia que no tenía antes del conflicto.

El senador Chris Coons declaró en el programa “Fox News Sunday” que si Trump logra “conseguir una prohibición permanente del enriquecimiento nuclear por parte de Irán, obtener visibilidad y control sobre su programa nuclear y reabrir el estrecho de Ormuz sin que Irán tenga ningún control sobre él… eso sería un paso adelante positivo”. Pero el demócrata de Delaware añadió: “No creo que pueda lograrlo”.

“Francamente, Irán es más fuerte que hace 90 días, antes de esta guerra, porque ha utilizado sus drones baratos y letales no solo para cerrar el estrecho de Ormuz, sino también para atacar a nuestros socios y aliados en la región, dañando la infraestructura de petróleo y gas y atacando nuestras embajadas y bases”.

Dada la gravedad de la situación, Trump podría actuar con prudencia al tomarse más tiempo para tantear la voluntad de Irán de negociar. Sin embargo, se encuentra en una encrucijada, ya que la alternativa a las conversaciones de paz —una escalada de la guerra— parece poco probable que sea decisiva dada la capacidad de resistencia de Irán ante los ataques.

Sin embargo, la continua implicación de Irán sugiere que también desea un cese de las hostilidades más permanente que el actual alto el fuego, y que se levante el bloqueo naval estadounidense que está debilitando aún más su ya maltrecha economía.

Políticamente, el Partido Republicano necesita un avance decisivo. Kevin Hassett, director del Consejo Económico de la Casa Blanca, admitió su frustración por los altos precios de la gasolina. Sin embargo, declaró en ABC que espera que el problema se resuelva pronto y que las cosas vuelvan a la normalidad.

La guerra es solo uno de los factores políticos que pesan sobre los republicanos en lo que podría ser un sombrío verano previo a las elecciones de mitad de mandato. Parte del partido está en rebelión, y el estilo divisivo de Trump tiene la culpa.

El llamado fondo “anti-weaponization fund” de US$ 1.176 millones –diseñado para compensar a las personas que alegan haber sido injustamente acusadas por el Gobierno–, por ejemplo, ejemplifica el difícil equilibrio que deben mantener los legisladores republicanos vulnerables. Deben complacer a una base que se deleita con este tipo de planes, pero también atraer a los votantes en las elecciones generales, quienes, según las encuestas, desprecian al presidente. La indignación republicana en el Senado por este fondo —que surgió de un acuerdo entre Trump y su propio Departamento de Justicia por una demanda de US$ 10.000 millones derivada de la filtración de sus declaraciones de impuestos— frustró un intento de aprobar un proyecto de ley de control migratorio, una prioridad clave del Gobierno, antes del receso del Día de los Caídos.

Una vez más, la búsqueda de los objetivos y las rencillas personales de Trump parece contraproducente. Sus exitosos esfuerzos por derrotar en las primarias a dos senadores que consideraba insuficientemente leales —Bill Cassidy de Louisiana y John Cornyn de Texas— amenazan con debilitar la mayoría republicana. Otro senador republicano, Thom Tillis de Carolina del Norte, que se retira, también se ha convertido en un obstáculo para Trump.

El creciente embrollo en el Senado forma parte de una tendencia más amplia que está surgiendo en la gestión de Trump de la guerra con Irán y las celebraciones del 250 aniversario.

La intensa obsesión de Trump por ejercer un poder ilimitado funcionó a corto plazo, pero en última instancia puede tener el efecto no deseado de debilitar su influencia sobre su partido, su país y el mundo.

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