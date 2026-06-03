Autoridades en México buscan a la periodista Roxana Guzmán, presuntamente secuestrada en Veracruz

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Autoridades mexicanas desplegaron un operativo para localizar a la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien habría sido secuestrada este martes en el municipio de Nanchital, en Veracruz, uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en el país.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos y que fiscales, peritos y policías ministeriales realizan diligencias para esclarecer los hechos, ubicar a la comunicadora e identificar a los responsables.

“Desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora realiza actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables”, señaló la fiscalía estatal en un comunicado.

Por su parte, el Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, informó que activó los protocolos de búsqueda, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial.

Las autoridades confirmaron el secuestro de Guzmán Ramírez después de que ciruculara un video en redes sociales que presuntamente muestra el momento en que varios hombres armados irrumpen en el domicilio de la periodista, reportera del medio local Pulso Informativo del Sureste.

El secuestro de la periodista veracruzana fue condenado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de derechos humanos. La organización Artículo 19 afirmó haber documentado el caso e hizo un llamado a las autoridades a actuar “con la máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida”.

La organización también pidió que la labor periodística de Guzmán Ramírez sea considerada “una línea prioritaria de investigación” y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Amnistía Internacional calificó el hecho como una grave amenaza no solo para la víctima, sino también para la libertad de prensa en México. “El secuestro de una periodista no solo pone en riesgo su vida, libertad e integridad; también representa una amenaza a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada”, señaló la organización, que exigió a las autoridades federales y estatales desplegar todos los recursos necesarios para localizarla con vida.

México figura de manera recurrente entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra, según la organización Reporteros sin Fronteras (RSF). Y el estado de Veracruz, ubicado en el este de México, concentra el mayor número de asesinatos de periodistas registrados en el país: al menos 32 han sido asesinados desde el año 2000, de acuerdo con el recuento de la organización Artículo 19.

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