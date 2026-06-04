Cámara de Representantes aprueba ayuda para Ucrania y sanciones contra Rusia, desafiando a Trump y a líderes republicanos

Por Sarah Ferris y Alison Main, CNN

Más de una decena de legisladores republicanos desafiaron a su propio liderazgo —y al presidente Donald Trump— al votar con los demócratas para aprobar un importante proyecto de ley que entregaría miles de millones de dólares en ayuda para Ucrania y, al mismo tiempo, impondría duras sanciones contra Rusia.

La Cámara de Representantes votó 226 a 195 para aprobar el paquete, que endurece las medidas contra Rusia con nuevas sanciones al petróleo y al gas, en lo que representa la primera gran iniciativa a favor de Ucrania del segundo mandato de Trump.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, instó a sus miembros a oponerse a la medida, al argumentar en una reunión a puerta cerrada el miércoles que debían darle a Trump espacio para negociar con Rusia, de acuerdo con una persona que estuvo en ese encuentro.

Sin embargo, al final, 18 republicanos —y un independiente que con frecuencia vota con los republicanos— apoyaron el proyecto de ley en lo que equivale a un reproche a la postura de Trump frente a la guerra de Rusia en Ucrania. Buscaban enviar un mensaje a su liderazgo después de que el partido, con Trump al frente, se ha alejado en los últimos años de su respaldo firme a Ucrania. El partido está ahora dividido sobre este tema, y muchos republicanos sostienen que Estados Unidos no debería enviar más ayuda al país devastado por la guerra.

Para siquiera llevar el proyecto de ley al pleno de la Cámara de Representantes para su votación fue necesaria una rebelión contra el liderazgo republicano. El representante por California Kevin Kiley, un independiente que con frecuencia vota con los republicanos, aportó la firma final a una petición de descarga, una herramienta de procedimiento utilizada para eludir al liderazgo y forzar votaciones en el pleno. El representante Brian Fitzpatrick, un republicano centrista y copresidente del Grupo del Congreso sobre Ucrania, pasó meses trabajando con el representante Greg Meeks, demócrata de Nueva York, para conseguir las 218 firmas necesarias para llevar el proyecto de ley al pleno sin la aprobación de Johnson.

La medida incluye sanciones estrictas contra líderes e instituciones rusas, incluidos los principales bancos y empresas petroleras y mineras. También contempla aranceles del 500 % sobre todos los bienes rusos importados a Estados Unidos y la prohibición de importar crudo ruso a Estados Unidos.

También prevé nuevo apoyo militar para Ucrania, incluida la autorización de US$ 8.000 millones para la venta de armas y la extensión de un programa de préstamo y arriendo militar de la era Biden.

Con la política exterior de Trump centrada de lleno en Irán en los últimos meses, el brutal conflicto entre Ucrania y Rusia no ha hecho más que intensificarse, con escasa participación de Estados Unidos. Trump no ha logrado avances tangibles en su promesa de poner fin rápidamente a la guerra desde que asumió el cargo en enero de 2025. En un episodio reciente, incluso irritó a algunos miembros de su propio partido al flexibilizar las restricciones sobre el petróleo ruso para reducir el impacto de la guerra con Irán en los precios mundiales. Mientras tanto, muchos republicanos de la Cámara de Representantes quieren que su partido se concentre en los precios dentro del país, en lugar de involucrarse en otro conflicto internacional.

Múltiples fuentes republicanas y demócratas predijeron que el proyecto de ley sobre Ucrania sería aprobado en la Cámara de Representantes, pero añadieron que su futuro en el Senado es incierto. Varios republicanos allí han sido firmes partidarios de Ucrania en el pasado, pero no está claro si hay suficientes senadores para alcanzar el umbral crítico de 60 votos. Si el proyecto de ley llega al Senado y obtiene su aprobación, sería la primera gran acción del Congreso sobre la guerra entre Ucrania y Rusia desde un controvertido proyecto suplementario de financiamiento de la primavera de 2024, cuando el entonces presidente Joe Biden aún estaba en el cargo.

Los principales legisladores han acordado enviar parte de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania en varios paquetes de defensa en los últimos años, aunque no sin resistencia de la Casa Blanca.

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