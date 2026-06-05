El Senado de EE.UU. aprueba un proyecto de ley de US$ 70.000 millones para financiar ICE y la Patrulla Fronteriza

Por Sarah Ferris, Ted Barrett, Lauren Fox y Manu Raju, CNN

Los republicanos del Senado superaron profundas divisiones internas y aprobaron un paquete masivo de medidas de control migratorio por US$ 70.000 millones a primera hora del viernes, lo que supuso una importante victoria política para el presidente Donald Trump tras semanas de dificultades para sacar adelante la medida.

El proyecto de ley, que financia a ICE y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump, protegiendo a estas agencias de futuras disputas relacionadas con un posible cierre del Gobierno, ahora pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación final tras una maratónica sesión de votación de 18 horas en la que solo un republicano votó en contra. Fue aprobado por 52 votos a favor y 47 en contra.

En otra victoria para Trump, los republicanos finalmente aprobaron el proyecto de ley sin dar por muerto el fondo de US$ 1.800 millones del Departamento de Justicia que él había respaldado para compensar a las personas que afirman haber sido víctimas del Gobierno federal. Sin embargo, los senadores republicanos tuvieron que soportar horas de difíciles votaciones, en las que rechazaron repetidamente los intentos de eliminar formalmente el fondo.

El proyecto de ley de inmigración, que algunos republicanos consideran que podría ser la última gran victoria legislativa de Trump antes de las elecciones de mitad de mandato, permaneció estancado durante semanas en medio de la controversia republicana sobre el fondo. Los críticos afirman que serviría como un fondo discrecional para los aliados de Trump y que podría otorgar pagos a los agitadores que atacaron a agentes de policía durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Varios republicanos, incluidos legisladores que enfrentan difíciles campañas de reelección en noviembre, votaron a favor de bloquear formalmente el fondo, lo que pone de manifiesto la preocupación existente dentro del partido al respecto.

Finalmente la medida de financiamiento más amplia fue aprobada. La senadora Lisa Murkowski, de Alaska, fue la única republicana que votó en contra.

Los demócratas también aprovecharon la maratónica sesión de votación para cuestionar otras prioridades de Trump. Una enmienda del senador Jeff Merkley para prohibir la financiación del salón de baile de Trump fue rechazada, aunque casi media docena de senadores republicanos votaron junto con los demócratas.

Tras la intensa presión republicana, la administración ha intentado convencer al Congreso de que el fondo “contra la instrumentalización” está muerto, y el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, dijo a los legisladores a principios de la semana que la administración “no seguirá adelante con el fondo, punto”.

Sin embargo, Trump ha sido mucho menos claro, defendiendo el fondo el miércoles y negándose a comprometerse a eliminarlo de forma definitiva.

“Tendría que preguntárselo a los abogados, no lo sé”, dijo Trump a CNN el miércoles al ser consultado sobre si el fondo está completamente eliminado o simplemente en pausa. “Por lo que a mí respecta, era algo hermoso”.

Antes de que se cerrara la votación, el impulso republicano para aprobar el proyecto de ley de control migratorio estuvo estancado durante horas, lo que obligó al Senado a paralizar la sesión mientras los líderes republicanos dialogaban con un grupo de legisladores disidentes que se habían negado a votar en contra del intento demócrata de eliminar el controvertido “fondo contra la instrumentalización”.

El grupo de republicanos disidentes, entre los que se encontraba el senador Bill Cassidy, quien recientemente perdió unas primarias tras enfrentamientos públicos con Trump, se había negado a alinearse con el liderazgo del partido. Sin embargo, Cassidy finalmente votó en contra de la iniciativa demócrata.

La cámara bloqueó entonces una iniciativa del senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, para poner fin al fondo. Otros 11 republicanos votaron a favor, aunque los demócratas argumentaron que eso dejaba margen para que la Casa Blanca lo reactivara bajo otro nombre.

Cassidy, quien se ha convertido quizás en el crítico republicano más acérrimo del fondo, dejó clara su oposición al mismo en un escrito judicial que presentó junto con el senador demócrata Cory Booker el jueves.

“El fondo contra la Instrumentalización representa una amenaza para nuestra democracia constitucional que este tribunal nunca antes se había visto obligado a afrontar”, escribieron los senadores en el documento presentado como amicus curiae.

Acusaron a la administración de intentar eludir las facultades presupuestarias del Congreso. También afirmaron que la posibilidad de que el fondo se utilizara para compensar a los agitadores del 6 de enero constituía un “plan diseñado deliberadamente para presentar a los insurrectos —incluidos aquellos que perpetraron actos de violencia contra agentes del orden— como víctimas”.

Los republicanos también aprovecharon la sesión de votación para demostrar su lealtad a Trump en otro asunto: una polémica ley de identificación de votantes que el presidente ha exigido durante meses. El senador republicano Lindsey Graham propuso una enmienda para añadir la “SAVE America Act”, que exigiría identificación y prueba de ciudadanía estadounidense para votar, al proyecto de ley de inmigración. Necesitaba 60 votos para ser aprobada, pero no lo logró, ya que todos los demócratas se unieron a cuatro republicanos —Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitch McConnell y Thom Tillis— para oponerse.

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Con información de Tierney Sneed, Alison Main, Logan Schiciano y Morgan Leason, de CNN.