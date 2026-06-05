Los hombres jóvenes se están alejando de Trump. ¿Podrá una pelea de UFC en la Casa Blanca hacerlos regresar al ring?

Por Steve Contorno, Sara Sidner y Elise Zeiger, CNN

No confundan el enorme estadio de artes marciales mixtas que se alza en el jardín de la Casa Blanca con una declaración política, insiste Dana White, presidente de Ultimate Fighting Championship. Según declaró a CNN, se trata simplemente de parte de la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos.

Esta distinción es importante para White, quien ha declarado repetidamente que ya no tiene nada que ver con la política a pesar de haber sido durante años uno de los aliados más visibles del presidente Donald Trump: participó en las últimas tres Convenciones Nacionales Republicanas y ayudó al Partido Republicano a ganar terreno entre los jóvenes votantes, clave para el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Ahora, muchos de esos mismos votantes parecen tan ansiosos como White por dejar atrás la política.

Mientras se ultiman los preparativos para la serie de combates de la UFC en el jardín sur de la Casa Blanca el 14 de junio —Día de la Bandera y 80 cumpleaños de Trump—, las encuestas muestran que el apoyo a Trump se está desplomando entre los estadounidenses con mayor probabilidad de ver el evento: los hombres jóvenes. Aproximadamente uno de cada cuatro hombres menores de 29 años aprueba la gestión de Trump, muy por debajo del promedio nacional de todos los adultos, según la encuesta más reciente del Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard, y solo el 15% de ellos cree que el país va por buen camino.

Esta pérdida de apoyo ha hecho que los republicanos deban buscar maneras de mantener unida una coalición que hace 18 meses parecía indicar una realineación política más amplia. Algunas figuras de la llamada “manosfera” que ayudaron a amplificar el atractivo de Trump ahora lo critican abiertamente. Mientras tanto, en otra señal de su menguante influencia cultural, la mayoría de los artistas musicales programados para participar en la serie de conciertos Freedom 250 de Trump se han retirado, amenazando las festividades e inyectando más controversia a la celebración.

White, sin embargo, se ha mantenido firme en su apoyo a su amigo de toda la vida. Y ha diseñado el evento de este mes para lograr el máximo atractivo en un momento en que la popularidad de Trump se está deteriorando entre el público principal de la UFC. Contará con ocho luchadores estadounidenses y dos importantes combates por el título. Tendrá lugar bajo una imponente estructura con forma de garra, sin precedentes en los terrenos de la Casa Blanca, con aproximadamente 85.000 personas observando desde la Elipse, y estará precedido por un concierto de la Zac Brown Band.

“No me importa si eres de extrema izquierda, de extrema derecha o de centro”, dijo White en una extensa entrevista con Sara Sidner de CNN en el Instituto de Rendimiento de la UFC en Las Vegas, parte de un documental que explora la larga colaboración entre el presidente de la UFC y el presidente Trump. “Si eres estadounidense, disfrutarás de este espectáculo”.

El documental se emitirá el domingo 7 de junio a las 8 p.m. (hora del este) en “The Whole Story with Anderson Cooper” de CNN. Estará disponible en CNN All Access el lunes 8 de junio.

Para Trump y White, el evento del 14 de junio marca la culminación de una colaboración que se ha extendido por un cuarto de siglo, comenzando cuando White adquirió la UFC y Trump aceptó organizar peleas de la poco conocida liga de artes marciales mixtas en uno de sus casinos de Atlantic City.

“Lo entendió desde el principio”, dijo White, “y luego, a medida que seguíamos creciendo, cada vez que sucedía algo importante, tanto para el negocio como para mi carrera, él se ponía en contacto conmigo y me decía: ‘¡Es increíble! Siempre supe que iban a hacer esto’”.

La amistad se adentró en la arena política en 2016, cuando Trump le pidió a White que hablara en la Convención Nacional Republicana. En aquel momento, muchos republicanos se distanciaban de la estrella de telerrealidad convertida en candidato republicano, y White afirmó que sus asesores le advirtieron que no aceptara la invitación.

“Literalmente, todo el mundo me dijo que no lo hiciera”, declaró a CNN. “No lo hagas, no te metas en política”.

Pero White afirmó sentirse obligado a apoyar a alguien que le había dado una oportunidad a la UFC cuando los críticos —incluido el difunto senador John McCain, quien también se convertiría en un antagonista de Trump— habían ridiculizado este deporte violento, comparándolo con peleas de gallos humanas.

White permaneció en la órbita de Trump durante su primer mandato y tras las caóticas consecuencias de las elecciones de 2020. Mientras Trump planeaba su regreso político desde el exilio en Palm Beach, White lo animó a replantearse su estrategia mediática y a buscar audiencias más allá de los medios conservadores tradicionales.

“Sentía que si el presidente seguía en Fox News, no iba a ganar”, dijo White. “Lo que sí sé es que puede participar en un podcast de tres horas y conectar con mucha gente”.

Antes de que Trump lanzara formalmente otra campaña, White le presentó a los Nelk Boys, un grupo de bromistas canadienses con un creciente número de seguidores en línea, según Alex Bruesewitz, asesor de Trump que supervisó la estrategia digital de la campaña. YouTube posteriormente eliminó la entrevista con Trump por acusaciones de desinformación electoral, pero Bruesewitz afirmó que la controversia solo amplió el alcance de los Nelk Boys, a la vez que reforzó la credibilidad de Trump dentro de un ecosistema en línea que acogía posturas antisistema y no conformistas.

White proporcionó a los asesores de Trump una lista de otros expertos digitales cuyo público podría encontrar atractivo al expresidente. Durante los dos años siguientes, Trump se sumergió en el mundo digital de podcasters, comediantes, streamers y figuras en línea cada vez más influyentes entre los jóvenes desmotivados.

“Me presentó a gente de la que nunca había oído hablar, chicos jóvenes”, declaró Trump recientemente a TIME. “Me entrevistaban chicos de 20 años. Yo les preguntaba: ‘¿De dónde demonios sacaron a esta gente?’. Se les llama influencers. Pero hice mucho. Me hice amigo de algunos. Son buenos chicos, tienen una gran audiencia y todo ayuda”.

Esta estrategia alimentó la percepción de un cambio en el orden político. Si los millennials ayudaron a definir la resistencia a Trump durante su primer mandato, los jóvenes de la Generación Z con gorras de MAGA se convirtieron en una imagen emblemática de su regreso político.

“Cuando tenía 22 años, ni siquiera sabía quién era el gobernador”, dijo White. “Ahora estos jóvenes de 22 años están obsesionados con la política”.

Los resultados fueron evidentes en las urnas: cuatro años después de perder el voto de los hombres menores de 30 años por un margen de dos dígitos, Trump ganó en este grupo demográfico en 2024.

Los jóvenes no tardaron en empezar a distanciarse de Trump.

A mediados de su primer año de regreso al cargo, las encuestas mostraban una creciente frustración entre los votantes jóvenes que lidiaban con el alto costo de vida, un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible, las decisiones de política exterior de Trump y cómo la inteligencia artificial estaba transformando sus perspectivas laborales.

John Della Volpe, director de encuestas del Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard, afirmó que los jóvenes se están volviendo menos ideológicos y más guiados por sus experiencias de vida, una dinámica que inicialmente benefició a Trump, pero que ahora contribuye a su desencanto con él.

“Toman decisiones en función de si su vida les resulta estable, esperanzadora, asequible y bajo su control”, explicó Volpe, quien ha supervisado la Encuesta Juvenil de Harvard durante más de 25 años. “Ese fue el factor determinante para que un número significativo de jóvenes se inclinara por el apoyo republicano en 2024, y esa es la perspectiva que mantienen durante el verano, a medida que nos acercamos a las elecciones de mitad de mandato”.

La última Encuesta Juvenil de Harvard reveló que la mitad de los jóvenes no están seguros de si votarán en noviembre, mientras que aproximadamente una cuarta parte expresó un escepticismo generalizado hacia el sistema político. Solo el 10 % se identificó como seguidor de MAGA y apenas el 27 % desea que los republicanos controlen el Congreso.

En este contexto, Trump enfrenta crecientes críticas de algunas de las figuras que lo ayudaron a darse a conocer a nuevas audiencias durante la campaña de 2024. Joe Rogan, el podcaster y comentarista de la UFC cercano a White que apoyó a Trump en los últimos momentos de las elecciones de 2024, afirmó recientemente que la guerra con Irán ha dejado a los seguidores de Trump con una sensación de “traición”. Los comediantes Andrew Schulz y Theo Von, quienes entrevistaron a Trump en sus programas web durante la campaña, también han criticado cada vez más al gobierno.

Un asesor principal de la Casa Blanca reconoció el desafío de mantener el apoyo entre los hombres jóvenes, pero restó importancia al impacto que estas figuras tendrán en la configuración del discurso de estas elecciones.

“Hay otras maneras de llegar a esas audiencias, y lo haremos”, dijo el asesor, “Y formaremos una coalición como sea”.

A corto plazo, este esfuerzo incluye la próxima pelea de la UFC. La planificación del evento comenzó pocos días después de la celebración de la victoria de Trump en 2024, que incluyó un discurso triunfal de White. Trump ha estado muy involucrado en la planificación con White, quien visitó la Casa Blanca esta semana.

Aproximadamente uno de cada cuatro hombres menores de 35 años se considera aficionado a las artes marciales mixtas, según una encuesta sobre este deporte en rápido crecimiento, publicada el otoño pasado y proporcionada a CNN por Ipsos. Los datos de audiencia publicados a principios de este año por la casa de apuestas en línea BetMGM revelaron que el grupo de edad con mayor probabilidad de ver regularmente las peleas de la UFC es el de 25 a 35 años, y que el 90 % de los espectadores son hombres.

Trump ha promocionado el evento con frecuencia, ha recibido a los luchadores en la Casa Blanca y ha publicado actualizaciones sobre la construcción del estadio en las redes sociales. Sin embargo, también ha generado críticas, como la de Rogan, quien planea asistir, pero ha expresado su preocupación por la seguridad y ha calificado las peleas como “una especie de truco publicitario”.

Volpe afirmó que recrear la energía política y cultural de 2024 podría resultar difícil si los votantes jóvenes continúan sintiéndose inestables económica y emocionalmente.

“El aspecto cultural funciona, pero la experiencia lo supera”, concluyó.

Aun así, los funcionarios de la Casa Blanca siguen optimistas de que los jóvenes no se inclinarán hacia los demócratas, cuya popularidad entre este grupo demográfico sigue siendo muy baja.

Rob Flaherty, un veterano estratega digital demócrata, afirmó que su partido no está aprovechando la oportunidad. El reciente informe del Comité Nacional Demócrata, por ejemplo, solo menciona a los jóvenes una vez, mientras que ni siquiera se habla de “podcast” ni de “Rogan”.

Flaherty dijo que los demócratas podrían construir un mensaje populista en torno a la IA que motive a los jóvenes preocupados por su futuro, pero argumentó que “el Partido Demócrata es un cobarde, le teme al dinero de Silicon Valley y está perdiendo la mayor oportunidad en una generación para construir una sociedad más justa y equitativa”.

White, por su parte, cree que muchos jóvenes aún se sienten alienados por los demócratas y ve en la UFC tanto una expresión cultural como una señal política. Y está ansioso por llevar su deporte a un escenario histórico.

“Nos divertimos muchísimo, batimos récords y ofrecemos grandes peleas”, dijo White. “Eso es lo que hacemos”.

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Con información de Ariel Edwards-Levy, de CNN.