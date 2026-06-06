Jóvenes trans y sus padres luchan contra los intentos del Gobierno de Trump de obtener sus historiales médicos detallados

Por Devan Cole, CNN

Las exigencias de la adminstración Trump de obtener historiales médicos confidenciales de menores transgénero están siendo objeto de un nuevo escrutinio en los tribunales, a medida que el Gobierno intensifica sus esfuerzos utilizando un jurado investigador en Texas para obligar a los proveedores de atención de afirmación de género a cumplir con dichas exigencias.

El uso inicial de las llamadas citaciones administrativas para obtener la información fue rechazado caso tras caso durante el último año por juristas designados por presidentes de ambos partidos, quienes afirmaron que la administración está llevando a cabo una investigación infundada sobre la atención de afirmación de género.

En un aparente intento por superar esos obstáculos, los fiscales de Texas, donde en los últimos meses ha surgido una extensa investigación criminal sobre tratamientos de afirmación de género, están solicitando algunos de los registros mediante citaciones del jurado investigador.

Al hacerlo, están utilizando una herramienta históricamente difícil de impugnar para obtener información que, según observadores, no es necesaria para el tipo de investigación que se está llevando a cabo, lo que alarma a los defensores y a los menores que reciben estos tratamientos, que no son ilegales a nivel federal, pero que han sido fuertemente restringidos en varios estados gobernados por republicanos.

El único juez federal en Fort Worth, donde se está llevando a cabo la investigación, es Reed O’Connor, nombrado por George W. Bush, cuyas credenciales conservadoras se han puesto especialmente de manifiesto en casos relacionados con los derechos LGBTQ.

“Esto es inusual”, declaró Abbe Smith, abogada penalista con larga trayectoria y profesora de la Facultad de Derecho de Georgetown. “No se me ocurre ninguna situación similar”.

Smith afirmó que los funcionarios parecían estar utilizando sus poderes procesales para “coaccionar a la gente a acatar la hostilidad de la administración Trump hacia las personas transgénero”.

Los padres de varios niños que han solicitado a un tribunal de Nueva York que impida que un hospital divulgue su información personal afirman en documentos judiciales que les preocupa que la divulgación de sus expedientes pueda exponerlos a represalias por parte de la administración Trump.

“Me preocupa lo que pueda resultar de revelar la identidad de mi hijo a una administración hostil hacia la comunidad transgénero. Temo que su nombre aparezca en una lista de personas transgénero y que sea investigado simplemente por recibir atención médica”, declaró uno de los padres, identificado como Riley Roe.

El presidente Donald Trump y su administración han priorizado la erradicación de este tipo de prácticas desde los primeros días de su segundo mandato.

Cuando el Departamento de Justicia comenzó a emitir más de 20 citaciones administrativas a médicos y clínicas el verano pasado, declaró que sus investigaciones se centraban en el fraude en la atención médica y las declaraciones falsas, entre otras cosas.

Al menos dos hospitales han declarado públicamente haber recibido una citación del gran jurado de la Fiscalía del Distrito Norte de Texas: los hospitales NYU Langone y el Hospital Infantil Lucile Salter Packard de la Universidad de Stanford, ambos con programas para brindar este tipo de atención a jóvenes.

Al anunciar su citación a principios de mayo, NYU indicó que figuraba entre varios hospitales que la habían recibido.

La citación judicial contra la Universidad de Nueva York (NYU) solicitaba una gran cantidad de registros detallados de los últimos seis años relacionados con los tratamientos de afirmación de género proporcionados por la institución. Entre ellos se incluyen registros de facturación, reclamaciones de seguros y códigos de diagnóstico.

El tribunal solicitó al hospital que entregara información más sensible: documentos “suficientes para identificar a cada paciente que se sometió a procedimientos de reasignación de sexo” y todos los registros relacionados con esas personas “desde la consulta inicial hasta el tratamiento más reciente”.

También obligó al hospital a presentar los registros relativos a las autorizaciones de los padres para que sus hijos menores recibieran dicha atención.

La Universidad de Nueva York (NYU) dejó de ofrecer atención médica de afirmación de género a menores a principios de este año, luego de que la administración Trump amenazara con retirar la financiación federal al hospital.

Otros hospitales también han suspendido sus programas ante la presión de Washington.

El hospital LPCH de Stanford también recibió una citación similar del jurado el 6 de mayo, y el hospital ha dicho que está negociando cómo cumplirla de una manera que “mitigue las posibles intrusiones en la privacidad de los pacientes”, incluso entregando versiones anonimizadas de los registros solicitados por los fiscales.

En los próximos días se han programado tres importantes audiencias judiciales.

Un juez federal en San José, California, celebrará una audiencia de emergencia el viernes para considerar si debe impedir que el hospital de Stanford cumpla con la citación judicial con respecto a seis pacientes que presentaron una demanda el mes pasado.

El martes, en Maryland, un juez que ya rechazó los intentos del Gobierno de obtener registros de un hospital en Washington, mediante una citación administrativa, considerará si emite un fallo similar a nivel nacional.

A finales de este mes, un juez de Manhattan examinará una solicitud de personas que recibieron atención de afirmación de género en hospitales de la ciudad de Nueva York para que se emita un fallo general que impida a los hospitales de todo Estados Unidos cumplir con las citaciones del jurado para obtener registros tan sensibles.

Mediante documentos y procedimientos judiciales, el Departamento de Justicia ha declarado que, entre otras cosas, está investigando si los proveedores han promovido ilegalmente el uso no autorizado de medicamentos para la terapia hormonal de reasignación de sexo y para retrasar la pubertad en menores transgénero.

Los fiscales también están investigando si se han producido prácticas de facturación fraudulentas en los lugares donde se han proporcionado estos tratamientos.

En una comparecencia ante un juez en Rhode Island el mes pasado, el abogado del Departamento de Justicia Brantley Mayers afirmó que, sin registros que identifiquen a los pacientes individualmente y a sus padres, los investigadores “no pueden determinar completamente el alcance de la infracción, identificar patrones de etiquetado engañoso o facturación fraudulenta, ni evaluar si la conducta se llevó a cabo con la intención de defraudar o engañar”.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para obtener comentarios.

Los procedimientos del jurado investigador están rodeados de secretismo, y las personas o entidades que reciben citaciones de los fiscales —quienes pueden enviarlas sin necesidad de obtener aprobación previa— no suelen revelar que han recibido una, aunque tampoco tienen prohibido explícitamente hacer tal divulgación.

La persona citada por un jurado puede intentar anular la citación, pero los tribunales suelen respetar la decisión de los fiscales que trabajan para reunir pruebas para presentar una denuncia penal.

Sin embargo, los expertos legales afirman que los casos que buscan bloquear el cumplimiento de las citaciones del gran jurado probablemente se ven reforzados por la serie de fallos judiciales del último año que desestimaron citaciones administrativas para obtener información similar.

“Creo que el desafío para la administración actual radica en que esa presunción (de buena fe) se ha visto un poco erosionada por los comentarios públicos que se han hecho sobre algunos de los asuntos que supuestamente están bajo investigación, los cuales socavan esa presunción de legitimidad”, declaró Joy Boyd Longnecker, una abogada con larga trayectoria en la defensa de delitos de cuello blanco, cuya práctica incluye litigios relacionados con citaciones judiciales.

En la demanda que interpusieron la semana pasada contra el hospital con sede en Palo Alto, las seis personas anónimas afirmaron que, si bien no desean obstaculizar el trabajo de la investigación en curso en Texas, solicitar información confidencial que contenga nombres de pacientes y detalles sobre sus tratamientos es ir demasiado lejos.

“El Departamento de Justicia ha solicitado repetidamente la misma categoría de historiales médicos que identifican a los pacientes bajo diferentes denominaciones legales, y los tribunales han determinado en repetidas ocasiones que dichos historiales no guardan una relación adecuada con las teorías de fraude o de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos que alega el Departamento de Justicia”, escribieron los abogados que representan a los pacientes en documentos judiciales. “El Gobierno no puede subsanar esta discrepancia simplemente reformulando las mismas solicitudes de datos de pacientes como un proceso ante un gran jurado”.

Los abogados de LPCH de Stanford declararon en documentos judiciales presentados esta semana que inicialmente recibieron una citación administrativa el verano pasado, pero que aún no la habían cumplido cuando los fiscales la retiraron abruptamente el mes pasado y emitieron la citación del jurado.

El hospital afirmó que el Departamento de Justicia se ha mostrado dispuesto a aceptar los expedientes con tachaduras detalladas, pero no si los pacientes que impugnan esta medida ganan su caso.

Los fiscales le comunicaron al hospital que, de obtener una victoria del juez californiano, solicitarían a O’Connor que obligara al hospital a entregar versiones no anonimizadas de los expedientes.

“Una orden judicial podría… resultar en el peor escenario posible para los demandantes”, escribieron los abogados del hospital.

En casi diez casos ocurridos el año pasado, jueces federales de todo el país bloquearon citaciones administrativas para la entrega de documentos. Algunas de esas resoluciones se encuentran actualmente en apelación.

Los jueces cuestionaron tanto la necesidad que tenían los investigadores de obtener la información como su deseo de conseguir versiones no anonimizadas de los registros, lo que habría impedido que se revelaran los nombres de los pacientes y sus padres, junto con sus historiales médicos íntimos, a pesar de que ellos mismos no parecen estar bajo investigación criminal.

Cuando el juez John Chun, nombrado por el expresidente Joe Biden, bloqueó en septiembre una citación administrativa al Hospital Infantil de Seattle, señaló la escasa evidencia presentada por el Departamento de Justicia para justificar la necesidad de los historiales médicos en lo que, según le informaron, era una investigación sobre un delito federal contra la atención médica.

Al parecer, concluyó, la información se solicitaba “como parte de un esfuerzo por poner fin a la atención médica discriminatoria por motivos de género para menores” mediante una campaña de presión.

El juez Myong J. Joun, de Massachusetts, reprendió a la administración el año pasado por intentar realizar una “investigación indiscriminada” cuando no había ofrecido “ni una pizca de sospecha” de que el Hospital Infantil de Boston hubiera infringido alguna ley federal.

“Resulta meridianamente claro que el verdadero propósito de emitir la citación es… acosar e intimidar a BCH para que deje de prestar dicha atención y disuadir a los pacientes de buscarla”, escribió el juez.

La situación se tornó especialmente fea el mes pasado, después de que un juez de distrito designado por Trump en Rhode Island acusara al Departamento de Justicia de actuar de mala fe al intentar mantener vigente una citación administrativa emitida al Hospital de Rhode Island.

El hospital estaba negociando con el Gobierno sobre cómo responder a sus demandas cuando la defensora de los derechos del niño del estado solicitó a la jueza Mary McElroy que interviniera para anular la citación.

Unos días antes, las autoridades habían pedido a un juez federal en Fort Worth, Texas, que ordenara al hospital cumplir con la citación, incluso mientras se encontraban en medio de las negociaciones con el hospital.

En una tensa audiencia celebrada el 12 de mayo, la jueza criticó duramente a los abogados del Departamento de Justicia por sus maniobras “engañosas” en la disputa, así como por su incapacidad para responder a preguntas clave sobre por qué el departamento había trasladado recientemente su investigación a Fort Worth, que describió como un “foro favorable” dado que el único juez federal allí es sumamente conservador.

Subrayando su desconfianza hacia el Gobierno, McElroy instó a cualquier otro hospital o proveedor que esté en conversaciones con los investigadores sobre cómo proceder con una citación judicial a que presente solicitudes para anular dicha citación.

Según la transcripción del procedimiento, el Gobierno, dijo, “debería estar preparado para recibir miles de mociones para anular la sentencia, decenas de miles, tal vez, porque no sé cómo ninguna parte puede confiar en una conversación con el Departamento de Justicia que indique que están trabajando en el cumplimiento de la ley, dado el rumbo que ha tomado este caso”.

En última instancia, McElroy anuló la citación administrativa, pero un tribunal federal de apelaciones de Boston dictaminó posteriormente que el hospital debía entregar versiones anonimizadas de los registros a O’Connor mientras se resolvían las apelaciones.

Sobre todo esto planean las preguntas de por qué los fiscales han trasladado gran parte de su trabajo a Fort Worth en lugar de llevarlo a cabo en los distritos judiciales donde se ubican los hospitales en cuestión.

McElroy se centró en ese tema cuando intentó bloquear la citación judicial para el hospital de Rhode Island, escribiendo en su decisión que el Departamento de Justicia consideraba que su tribunal era “afín a sus posiciones políticas”.

Por su parte, los abogados del Departamento de Justicia han admitido que, si bien la investigación “tiene un alcance a nivel nacional, el Gobierno no decidió simplemente aparcar la investigación” en Fort Worth para poder solicitar allí órdenes de cumplimiento de las citaciones.

“Se están llevando a cabo importantes investigaciones”, escribieron en los documentos judiciales, indicando que “varios sujetos y posibles objetivos de la investigación” se encuentran en el norte de Texas.

Sin embargo, el departamento también recalcó en los documentos presentados ante el tribunal que sus pesquisas “no son, ni han sido nunca, una investigación sobre pacientes o padres” que buscan atención de afirmación de género.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.