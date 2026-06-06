Los números de Guillermo Ochoa con México: partidos, goles recibidos y títulos logrados

Por Edgar Aviles, CNN en Español

Guillermo Ochoa es considerado uno de los mejores porteros en la historia de la selección de México. La trayectoria del arquero así lo demuestra, ya que a pesar de tener 40 años sigue vigente en el fútbol profesional, al punto de que será el primer guardameta en participar en seis Copas del Mundo.

Ochoa Magaña debutó con el Tri en diciembre de 2005, con tan solo 20 años, bajo la dirección técnica del argentino Ricardo Lavolpe, durante un encuentro amistoso contra la selección de Hungría.

Según datos de Transfermarkt, desde entonces “Memo” Ochoa ha disputado 153 juegos con México. Durante su trayectoria ha participado en todo tipo de torneos: Copa del Mundo, Copa América, Copa Oro, Copa Confederaciones, Eliminatorias al Mundial y Liga de Naciones, además de varios duelos amistosos.

De hecho, el futbolista ostenta el récord de ser el portero con más encuentros disputados en la historia de la selección mexicana, números que lo avalan como uno de los líderes en el vestuario de la selección de México.

Pese a ser una leyenda del Tri, Ochoa no ha tenida buena suerte al momento de hablar de Mundiales. Si bien ya ha participado en cinco justas, en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 no jugó un solo minuto. Fue recién en Brasil 2014, con 28 años, cuando se ganó la titularidad en el arco con Miguel Herrera como entrenador. En Rusia 2018, con Ricardo Osorio, y Qatar 2022, con Gerardo Martino, repitió como arquero titular.

El exjugador del Club América de México ha recibido un total de 154 goles con el Tri por todas las competiciones y ha mantenido su portería invicta en 63 ocasiones. Ya lleva en total 13.526 minutos disputados con la selección, y ha ganado siete títulos: seis Copa Oro y una Liga de Naciones de la Concacaf.

En Copas Mundiales de la FIFA lleva 11 cotejos, 990 minutos disputados y 12 tantos recibidos, con cuatro porterías a cero.

Guillermo Ochoa, que no ve acción en un duelo oficial de selección desde noviembre de 2024, difícilmente sea titular para Javier Aguirre, ya que solo ha sumado 45 minutos en un partido amistoso desde entonces. Sin embargo, el portero va al Mundial con la esperanza de sumar desde donde le toque, buscando concluir una exitosa carrera defendiendo los colores que mejor le sientan.

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