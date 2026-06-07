El fundador de una empresa privada acusada de maltratar a detenidos de ICE llegó a EE.UU. a través de Ellis Island en 1953

Por Ray Sanchez, CNN

Cuando George Zoley, fundador de una empresa privada que administra más de 20 centros federales de inmigración, testificó ante el Congreso en 2020, habló de cómo su propia experiencia como inmigrante marcó su vida.

Zoley, director ejecutivo y presidente ejecutivo de la empresa de prisiones privadas The GEO Group, nació en 1950 en una casa sin agua corriente ni electricidad en la remota localidad de Florina, en el noroeste de Grecia, según una transcripción de su testimonio durante una audiencia sobre la respuesta de los contratistas de ICE al brote de covid-19.

“Afortunadamente, en 1953 mi familia recibió la aprobación para inmigrar a Estados Unidos, adonde viajamos en barco y llegamos a la ciudad de Nueva York, donde fuimos procesados a través de Ellis Island”, dijo Zoley, en referencia al histórico punto de entrada por el que pasaron más de 12 millones de inmigrantes entre 1892 y 1954.

“Mi propia historia como inmigrante moldeó los valores fundamentales que han guiado toda mi vida y mi carrera, incluido el principio de nunca poner las ganancias por encima del valor de las personas”, dijo el director ejecutivo de la mayor empresa con fines de lucro que administra centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos y principal contratista de ICE.

Ahora, seis años después de aquella audiencia, el centro Delaney Hall de GEO Group, en Nueva Jersey, está bajo escrutinio por acusaciones de condiciones inhumanas y maltrato a los detenidos.

El centro, con capacidad para 1.000 personas, forma parte de un imperio empresarial de miles de millones de dólares construido en gran medida gracias a contratos gubernamentales para alojar a inmigrantes detenidos que persiguen sus propios sueños. También se ha convertido en un foco de protestas contra el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Trump y en escenario reciente de enfrentamientos entre agentes del orden armados con bastones y manifestantes, en medio de gases lacrimógenos frente a sus instalaciones.

“(Zoley) nunca querría que su familia pasara por lo que yo viví en ese centro de detención”, dijo un inmigrante sudamericano que estuvo detenido en Delaney Hall el mes pasado y pidió no ser identificado por temor a represalias. “No se lo deseo a nadie”.

Las condiciones del centro reflejan “una completa falta de carácter de su parte y una falta de respeto hacia los inmigrantes”, dijo el hombre, de unos 40 años, cuando CNN le contó la historia migratoria del director ejecutivo.

“Que él cree y mantenga este tipo de centros de detención, ganando millones y millones de dólares, es muy hipócrita”, agregó. “No creo que le sirviera a su hijo la comida que nos daban en el centro de detención”.

GEO Group no respondió directamente a la solicitud de comentarios de CNN sobre las acusaciones de maltrato a detenidos en Delaney Hall ni en otros centros administrados por la empresa. Tampoco respondió a una solicitud para que Zoley comentara sobre su historia migratoria personal y cómo esta influye en su visión sobre la operación de esos centros.

A pesar de la historia de su fundador, los inmigrantes detenidos en centros de GEO Group no parecen recibir un trato más humano, dijo Nancy Foner, historiadora especializada en inmigración en Hunter College y autora de From Ellis Island to JFK: New York’s Two Great Waves of Immigration.

“Está engrandeciendo su propia experiencia y, sin duda, está dispuesto a mantener estos centros de detención con condiciones terribles para inmigrantes que a menudo son arrestados sin órdenes judiciales”, dijo Foner sobre Zoley. “Es terrible. Supongo que es el poder de ganar mucho dinero”.

Zoley tenía 3 años cuando llegó a Nueva York junto a su hermano Elias, de 5 años, y su madre, Anastassia, de 28, quien figuraba como ciudadana estadounidense, según los registros de pasajeros del barco Nea Hellas, que había partido de un puerto cercano a Atenas. En ese momento, el apellido de la familia Zoley era Zolis.

El padre de Zoley dejó Grecia en 1951 “para buscar una vida mejor para su familia”, según su obituario de 2014. Más tarde se reunió con su familia, que en 1953 realizó “una travesía transatlántica de 16 días” hasta Nueva York.

“Nos establecimos en Akron, Ohio, donde aprendí inglés y comencé mi educación”, dijo Zoley ante el Congreso.

Zoley, quien fundó The GEO Group en 1984, defendió el trabajo de la empresa durante su testimonio ante el Congreso en 2020.

“No administramos refugios ni instalaciones para menores no acompañados”, dijo. “No administramos instalaciones con cercas de malla metálica en las áreas de alojamiento. No desempeñamos ningún papel en la asignación de personas a los centros que administramos. No hacemos lobby a favor de leyes más estrictas en materia de justicia penal o inmigración”.

Zoley agregó: “Respetamos el derecho de todas las personas a vivir en un entorno seguro y humano, y nuestro compromiso con ese derecho es inquebrantable”.

En un correo electrónico enviado a CNN, el portavoz de GEO Group, Christopher Ferreira, dijo: “Estamos orgullosos del papel que nuestra empresa ha desempeñado durante 40 años en apoyo de la misión de aplicación de la ley del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE)”.

Los “servicios de apoyo” de la empresa son supervisados por ICE, incluido personal de la agencia presente en las instalaciones, así como por otras organizaciones dentro del Departamento de Seguridad Nacional, para garantizar el cumplimiento de las normas de detención de ICE y de los requisitos contractuales relacionados con el trato y los servicios que reciben los detenidos, señaló GEO Group en un comunicado emitido el mes pasado en respuesta a las críticas sobre las condiciones en Delaney Hall.

Esos servicios, añadió el comunicado, “incluyen acceso a atención médica las 24 horas del día, visitas legales y familiares presenciales y virtuales, acceso a bibliotecas generales y jurídicas, servicios de traducción, comidas aprobadas por nutricionistas, dietas religiosas y especiales, espacios recreativos y oportunidades para practicar sus creencias religiosas”.

Sin embargo, abogados de detenidos en Delaney Hall dijeron que sus clientes han protestado por comida en mal estado, condiciones de hacinamiento que obligan a algunas personas a dormir en el suelo y falta de atención médica para personas con cáncer y diabetes, entre otros problemas.

“Delaney Hall no es… una única manzana podrida”, dijo a CNN la abogada de inmigración de Nueva Jersey Selenia Destefani, directora ejecutiva de Nova Law Group. “Hay muchos centros de detención en Estados Unidos que son así”.

El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado las acusaciones sobre condiciones de vida inhumanas o maltrato en Delaney Hall.

El miércoles, en una cálida y soleada jornada de primavera, Maria Hurtado, de 23 años, hacía burbujas para su hijo de casi 2 años frente a las instalaciones de Delaney Hall. Su esposo, Marlon Torres, de 24 años, lleva tres meses detenido allí. Después de las visitas, dijo ella, el niño siempre se va llorando.

Torres, originario de Colombia, fue detenido por ICE cuando acudió a una cita migratoria, según contó su esposa. Él era el único sostén económico de la familia. “Sentí que el mundo se me venía encima”, dijo.

Hurtado comparó las comidas de Delaney Hall con “comida para gatos” y afirmó que los detenidos son tratados “como animales”. Su esposo le contó que una vez le sirvieron un plato de fríjoles contaminado con gusanos. También le dijo que puede tomar hasta una semana recibir atención médica.

“Quiero tirarme en la cama y llorar todo el día porque ya no sé qué hacer”, dijo. “Te sientes impotente porque no puedes hacer más”.

El inmigrante sudamericano, que habló con CNN a través de un traductor, fue liberado de Delaney Hall el mes pasado y dijo que estuvo recluido junto a otros siete hombres en una habitación pequeña con cuatro literas. Afuera había un solo baño para casi 200 hombres en ese piso. Cuatro de los ocho inodoros estaban tapados e inutilizables, aseguró. Un día, un detenido se resbaló en la ducha y perdió el conocimiento tras golpearse la cabeza. La ayuda tardó 40 minutos en llegar, afirmó.

El aire acondicionado estaba siempre al máximo y los hombres no tenían mantas abrigadas. “Por eso mucha gente se enfermaba con frecuencia”, dijo el inmigrante.

La comida, afirmó, no parecía fresca. Para empeorar las cosas, comenzó a sufrir un dolor abdominal insoportable y sus heces tenían sangre. Cuando vio a un médico dentro del centro aproximadamente una semana después, le aseguraron que su condición era normal y le dijeron que debía comer. Tras ser liberado, dijo el inmigrante, tuvo que ser sometido a una cirugía para solucionar el problema.

“Hay abuso psicológico”, afirmó. “Muchos guardias nos presionan para que firmemos documentos de deportación voluntaria. El centro de detención cambia la vida de las personas. Tu salud mental desaparece. Si Dios quiere, se hará justicia”.

Durante el impulso del Gobierno de Trump a las deportaciones masivas en todo el país, casi 50 detenidos de ICE han muerto. CNN informó que en 2025 murieron más detenidos bajo custodia que en cualquier otro año de al menos las dos últimas décadas.

El martes, funcionarios de Nueva Jersey demandaron a GEO Group y pidieron a un tribunal que permita al departamento estatal de salud acceder al centro. En la demanda, argumentan que necesitan determinar “si Delaney Hall está poniendo actualmente en riesgo a sus residentes —o al público en general— mediante prácticas sanitarias insalubres o inseguras”.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó la demanda de Nueva Jersey como “frívola” en un comunicado y aseguró que “Delaney Hall cumple con todas las leyes estatales y locales aplicables”.

“ICE es auditado e inspeccionado regularmente por organismos externos”, dijo el Departamento, que añadió que funcionarios de salud de Nueva Jersey inspeccionaron el área de servicios alimentarios del centro a finales del mes pasado. La demanda del estado también menciona esa inspección, pero sostiene que no se le otorgó acceso completo a las instalaciones.

The GEO Group obtiene más ingresos que cualquier otro contratista privado de centros de detención en Estados Unidos, según informó el año pasado el Brennan Center for Justice. Este año mantiene detenidos a aproximadamente 24.000 inmigrantes bajo custodia de ICE, una cifra récord para la empresa, dijo Zoley a inversionistas durante una conferencia telefónica en febrero. También es el principal aportante del sector a campañas políticas, según OpenSecrets.

The GEO Group ha mantenido estrechos vínculos con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, informó The Washington Post. Un exejecutivo de la empresa fue contratado el año pasado por el Gobierno de Trump para supervisar una expansión de los centros de detención de ICE financiada con US$ 45.000 millones asignados por el Congreso el año pasado.

En su sitio web, The GEO Group afirma que sus instalaciones para ICE ofrecen “servicios de alta calidad y culturalmente sensibles en entornos seguros y humanos que satisfacen las necesidades de las personas bajo el cuidado y custodia de las autoridades federales de inmigración”.

En febrero de 2025, un mes después de que Trump asumiera su segundo mandato, The GEO Group anunció un contrato de 15 años con ICE para proporcionar servicios de seguridad, alimentación, atención médica y asesoría legal en sus instalaciones de Delaney Hall.

“Seguimos preparándonos para lo que creemos será una oportunidad sin precedentes de ayudar al Gobierno federal a cumplir sus prioridades ampliadas de control migratorio”, dijo Zoley en un comunicado de la empresa.

The GEO Group es el mayor contratista de ICE en el país y proporciona más del 40% de las camas seguras utilizadas por la agencia, según la propia compañía.

La empresa reportó ingresos totales por US$ 2.630 millones en 2025, frente a US$ 2.420 millones en 2024. Zoley dijo a inversionistas en febrero que The GEO Group esperaba generar hasta US$ 520 millones en ingresos anualizados, lo que convertiría a 2025 en “el año más exitoso en la historia de la empresa en cuanto a nuevos contratos obtenidos”.

Aunque la empresa ha obtenido enormes ganancias gracias al control migratorio, también ha enfrentado demandas por acusaciones de abuso y maltrato en instalaciones privadas de varios estados.

Luego, en junio de 2025, cuatro detenidos escaparon de Delaney Hall tras “abrir un agujero a patadas en una pared interior”, escribió el alcalde de Newark, Ras Baraka, en una publicación en X. Los hombres fueron recapturados. La fuga ocurrió durante protestas de detenidos por las condiciones en el centro.

Foner, la historiadora, cree que Zoley “mira con cierta nostalgia su propia trayectoria, pero lo que está haciendo es antiinmigrante”.

“Es como tener una visión romantizada de su propio pasado frente a lo que está dispuesto a hacerles a los inmigrantes hoy”, dijo.

La Ellis Island Honors Society, una organización sin fines de lucro “fundada sobre la convicción de que la diversidad del pueblo estadounidense es lo que hace grande a esta nación”, otorgó a Zoley la Medalla de Honor Ellis Island en 2002.

El premio “conmemora el espíritu incansable de quienes inmigraron a Estados Unidos durante la era de Ellis Island”. También reconoce a “estadounidenses de diversos orígenes étnicos que, a través de sus logros y contribuciones, y en el espíritu de sus raíces, han enriquecido este país y se han convertido en modelos para las futuras generaciones”. Trump recibió la misma medalla en 1986.

Vincent Cannato, profesor de Historia en la Universidad de Massachusetts Boston y autor de American Passage: The History of Ellis Island, calificó la vida de Zoley como una historia de éxito estadounidense.

“Hay muchas personas que han ingresado ilegalmente al país y que han permanecido aquí sin documentos durante años”, dijo. “Estamos tratando de encontrar cómo lidiar con esa situación. Su empresa claramente intervino en este ámbito y encontró una manera de obtener ganancias a partir de ello. Que eso sea ético o no, creo que es una valoración personal”.

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Con información de Nina Giraldo, Brynn Gingras, Andy Rose, Leigh Waldman, Gloria Pazmino, Taylor Romine, Matthew Rehbein, Catherine E. Shoichet, Chris Boyette, Sarah Dewberry, Rebekah Reiss, Emma Tucker y Gloria Pazmino, de CNN.