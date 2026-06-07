El orgullo multicultural aumenta en Canadá a medida que se acerca la Copa del Mundo

Por Paula Newton, CNN

Era el tipo de noche perfecta con la que sueñan los jugadores de fútbol amateur y sus padres durante todo el invierno. Meses de clima brutal y abrasador dieron paso al desenfreno futbolístico en el césped, mientras dos de los mejores equipos juveniles de Ottawa se enfrentaban bajo la luz del sol.

Observando desde la banda estaba Nathaniel Salhani, un niño de 8 años obsesionado con el fútbol que no podía esperar para decirlo cuando le preguntaron si estaba emocionado por que Canadá fuera anfitrión de la Copa del Mundo.

“¡Voy a ir al partido de fútbol entre Canadá e Irlanda!”, exclamó radiante.

Su madre también sonreía de oreja a oreja.

“Nos lo merecemos, que finalmente se nos reconozca como una nación futbolera”, dijo la madre de Nathaniel, Nathalie Salhani, y agregó: “Honestamente, es que Canadá finalmente sea reconocido como un país que puede jugar al fútbol”.

Y jugar, juegan. El sentimiento de Salhani representa a los millones de jugadores, entrenadores y padres dedicados al fútbol amateur en Canadá.

El Gobierno canadiense declara que el fútbol, y no el hockey, es el deporte más popular entre los niños canadienses.

Puede que Canadá no tenga la devoción casi religiosa que México muestra por el deporte, ni las altas expectativas de Estados Unidos, pero la alegría sublime de simplemente poder ser anfitrión de una Copa del Mundo está comenzando a sentirse.

Los titulares sobre la Copa del Mundo en Canadá presentan las mismas quejas y el mismo cinismo acerca de los altos precios de las entradas, la falta de un impulso turístico, problemas con los estadios y el transporte, pero para muchos jugadores y aficionados en Canadá, esta Copa del Mundo se vive de manera diferente.

“Creo que para nosotros, el simple hecho de tener la oportunidad de hacer esto es genial porque no lo hemos tenido y ahora vamos a aprovechar la oportunidad”, dijo Salhani.

Vancouver y Toronto comparten las responsabilidades de ser anfitrionas y ambas ciudades están decoradas para las festividades de los aficionados.

Vancouver ha transformado su horizonte y sus calles. El Science World de la ciudad ha presentado “The Beautiful Dome”, un enorme balón de fútbol ubicado en la costa. Es una recreación de 360 grados y 40 metros de diámetro del Adidas Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El distrito de Yaletown de la ciudad ha sido cubierto con murales del “Beautiful Game” a lo largo de paredes y terrazas, mostrando los momentos más icónicos del deporte protagonizados por leyendas como Lionel Messi, Pelé y Alphonso Davies, de Canadá.

“El mural celebra más de 70 años de historia del fútbol a través de jugadores icónicos en momentos clave del juego, pero también refleja la propia identidad de Vancouver en la Copa del Mundo”, dijo Sarah Vallely, directora ejecutiva de la Asociación para la Mejora de Negocios de Yaletown, que encargó la obra, a CNN en una entrevista telefónica esta semana.

La ciudad se está preparando para lo que llama una oportunidad única en una generación para residentes, visitantes y negocios locales de docenas de orígenes culturales. Vallely lo ve como algo más grande que el Super Bowl o los Juegos Olímpicos, dado el extraordinario nivel de audiencia y participación de los fanáticos de todo el mundo.

“Creo que lo que realmente están viendo es una celebración del deporte mundial y eso era muy importante para nosotros”, dijo Vallely.

Más allá del impulso económico, las esperanzas, si no expectativas, también son altas para el equipo nacional de Canadá, aunque esta sea solo la tercera aparición de Canadá en una Copa del Mundo.

Incluso llegar a los cuartos de final sería un escenario soñado para el equipo nacional de Canadá.

“Tenemos jugadores muy talentosos y creo que este es un equipo que definitivamente debería salir de su grupo, creo que este es un equipo que como mínimo debería participar en los octavos de final”, dijo Julian de Guzmán, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Canadiense y exintegrante de la selección nacional, quien actualmente es jefe de Deportes del equipo Red Bull de la MLS de Nueva York.

De Guzmán dijo que una actuación sólida del equipo nacional generará impulso para los equipos futuros y enviará un mensaje al mundo sobre el potencial futbolístico de Canadá.

“Va a ser revelador saber que, ‘guao’, el fútbol sí existe al norte de la frontera”, dijo de Guzmán, y agregó: “Hay muchas cosas geniales que apreciar sobre de dónde viene Alphonso Davies, de dónde viene Jonathan David”.

Davies es el capitán de la selección nacional de Canadá y una estrella del Bayern Munich; David es un delantero destacado de Canadá que actualmente juega para la Juventus en Italia. Ambos son hijos de inmigrantes canadienses y son emblemáticos de cómo y por qué el fútbol es tan popular en Canadá.

Canadá es hogar de aficionados al fútbol cuyas raíces abarcan todos los continentes y equipos. Toronto y Vancouver harán un “doble pivote”, animando a Canadá incluso cuando muchos aficionados tendrán un “trabajo paralelo”, apoyando a los equipos de su herencia.

Restaurantes y bares se están preparando para los partidos de Canadá, pero también organizarán fiestas para ver casi todos los partidos de los 48 equipos que compiten.

Es un hecho que no pasa desapercibido para la superestrella musical canadiense Drake, un fan comprometido del fútbol que en una entrevista reciente con la FIFA declaró que Canadá estará listo.

“Canadá en su conjunto, tenemos una mezcla increíble de personas, pero especialmente Toronto, hay tantas experiencias culturales que cuando llega la Copa del Mundo… es un momento hermoso, hermoso”.

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