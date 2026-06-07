¿Por qué no está convocado Fermín López con la selección de España para el Mundial de 2026?

Por Mauricio Medrano, CNN en Español

Hace apenas tres años, Fermín López jugaba en la tercera división del fútbol español, cedido por el FC Barcelona a un club de Andalucía para ganar minutos. Hoy, a los 22 años, con un contrato hasta 2031 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros con el gigante culé, ya tiene una Eurocopa, una medalla de oro olímpica y un puesto de titular en el Barça de Hansi Flick.

La historia de su ascenso es tan rápida como su juego.

Fermín López Marín nació en El Campillo, Huelva, el 11 de mayo de 2003. A los 13 años, en el verano de 2016, fichó por el FC Barcelona para incorporarse a La Masía como parte del equipo Sub14. No era la primera vez que el fútbol lo movía: antes había pasado por el club de su pueblo, el Recreativo de Huelva, y el Real Betis, construyendo una base que el sistema blaugrana terminaría de pulir.

Ascendió por todas las categorías hasta llegar al equipo Sub19, con el que ganó la liga española y la Copa de Campeones. Pero para dar el salto definitivo al fútbol profesional necesitaba algo que La Masía no podía darle en ese momento: minutos reales de competición.

Su temporada debut con el primer equipo del FC Barcelona en 2023/24 fue una revelación: 42 partidos, 11 goles y una presencia en el once titular que nadie había previsto con tanta rapidez. Carácter, intensidad, llegada al área y presión defensiva constante son algunas de las cualidades que definen su número 16. Su celebración característica, un saludo militar, se convirtió rápidamente en imagen familiar para la afición del Camp Nou.

Si su primera temporada fue una sorpresa, el verano de 2024 lo convirtió en figura continental. Fermín y Álex Baena fueron los únicos dos jugadores del plantel campeón de la Eurocopa 2024 que también participaron en los Juegos Olímpicos de París, persiguiendo un doblete histórico.

Lo lograron. En la final olímpica ante Francia, España ganó 5-3 en la prórroga, con dos goles de Fermín en tiempo reglamentario. El joven del Barcelona fue pieza clave en una victoria que le dio a España su primera medalla de oro en fútbol masculino desde Barcelona 1992. También terminó el torneo como máximo goleador, con seis tantos.

En enero de 2026, el FC Barcelona anunció la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2031, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El club describió en el comunicado oficial a un jugador que ha completado el viaje de La Masía: “Su camino no siempre fue fácil, pero cada paso y cada esfuerzo fortaleció una naturaleza competitiva que ahora marca la diferencia en el primer equipo”.

Los números de la temporada 2025/2026 respaldan cada elogio. A pesar de perderse varios partidos por lesión y de competir por un puesto con un jugador del nivel de Dani Olmo, Fermín llegó a acumular 10 goles y 10 asistencias en la temporada, convirtiéndose junto a Lamine Yamal en el único jugador de LaLiga con doble dígito en ambas categorías.

Esta temporada terminó siendo la mejor de su carrera en términos estadísticos, pero también la más agridulce. Fermín López no jugará el Mundial 2026. El centrocampista del FC Barcelona será operado por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, una lesión que sufrió justo en el último partido en el Camp Nou del año, ante el Betis. En una temporada que fue a más, Fermín terminó con 13 goles y 17 asistencias, sus mejores números con el Barça.

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