El líder chino Xi Jinping pide una mayor “cooperación estratégica” con Corea del Norte en una cumbre inusual con Kim Jong Un

Por Simone McCarthy y Yoonjung Seo, CNN

El líder chino Xi Jinping pidió profundizar la “coordinación y cooperación estratégica” con Corea del Norte poco después de recibir una bienvenida llena de pompa en el marco de su primera visita al país aislado en siete años.

Xi Jinping afirmó durante una reunión celebrada este lunes con Kim Jong Un que ambas partes deberían dar un “impulso poderoso” a sus relaciones, según indicó un comunicado difundido por la agencia estatal china Xinhua.

China está dispuesta a ampliar la cooperación en áreas como la economía y el comercio, la agricultura, la salud, la construcción, la ciencia y la tecnología, añadió.

El líder norcoreano Kim Jong Un y la primera dama Ri Sol Ju recibieron a Xi en el aeropuerto de Pyongyang, con imágenes oficiales mostrando a la pareja aplaudiendo mientras aterrizaba el avión de Xi, dando inicio a su visita de Estado de dos días.

Xi y su esposa Peng Liyuan fueron “calurosamente” recibidos por Kim y recibieron ramos de flores de niños norcoreanos, informó la emisora estatal china CCTV.

En una ceremonia de bienvenida en la Plaza Kim Il Sung, una escolta de caballería montada se alineó para recibir a los invitados, mientras multitudes cuidadosamente coreografiadas agitaban flores y banderas bajo enormes retratos de Xi y Kim instalados sobre la plaza, según mostraron imágenes de los medios estatales.

Tras una salva de 21 cañonazos, los dos líderes pasaron revista a la guardia de honor, cuyos miembros gritaron en coreano: “Deseamos al camarada Xi Jinping buena salud”, según CCTV.

La visita es el primer viaje al extranjero de Xi este año y se produce apenas unas semanas después de que recibiera por separado al líder ruso Vladimir Putin y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la capital china.

El momento favorece los esfuerzos de Beijing por presentar a China como un mediador global versátil en un momento de intensa agitación geopolítica.

El viaje es también una oportunidad para que Xi reafirme los estrechos y antiguos lazos de su país con Pyongyang, un gesto claro de Beijing que, incluso cuando Kim y Putin han fortalecido sus relaciones en los últimos años, China sigue siendo el sostén económico más importante y el socio diplomático más crucial de Corea del Norte.

Según la información publicada por Xinhua, Xi le dijo a Kim que “sin importar cómo cambie la situación internacional, la firme posición del Partido y el gobierno chinos, que valoran enormemente la amistad tradicional entre China y Corea del Norte, no cambiará”.

Para Corea del Norte, la visita de Xi marca otro capítulo en su prolongado acto de equilibrio entre Rusia y China, mientras busca beneficios militares y económicos de ambos, evitando una dependencia excesiva de cualquiera de los dos.

Un día antes de la llegada de Xi, los medios estatales norcoreanos informaron que Kim inspeccionó una importante empresa de municiones, donde recibió información sobre la “ampliación de la capacidad para producir diversos misiles balísticos y de crucero”.

La semana pasada, Kim visitó una nueva planta que fabrica material nuclear apto para armas, afirmando que Pyongyang planea “reforzar las fuerzas nucleares de nuestro Estado a un ritmo exponencial”, según informaron los medios estatales.

No está claro en qué medida el programa ilegal de armas nucleares de Corea del Norte formará parte de las conversaciones entre los dos autócratas.

Se considera ampliamente que Beijing es cauteloso respecto a ese programa, que tradicionalmente ha incrementado la atención estadounidense en la región y representa riesgos de inestabilidad que podrían afectar a China, que comparte frontera con Corea del Norte.

Pero el liderazgo chino también considera a Pyongyang como parte de un nexo más amplio de actores alineados con Beijing que actúan como contrapeso al poder estadounidense.

Xi aludió a dicha cooperación internacional, y afirmó que tanto China como Corea del Norte deberían “defender firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo respectivos, y salvaguardar conjuntamente la paz y el desarrollo regionales”.

Los viajes a Corea del Norte por parte de líderes extranjeros son raros. Xi la visitó por última vez en 2019, mientras que Putin hizo un viaje en 2024, cuando Moscú y Pyongyang celebraron el fortalecimiento de sus lazos militares al firmar un tratado de defensa mutua.

Los lazos entre Beijing y Pyongyang se han enfriado notablemente en los últimos años. Los cierres fronterizos durante la pandemia de covid-19 dificultaron el intercambio entre ambas partes y, posteriormente, Pyongyang se acercó más a Moscú, desplegando lo que se cree que son miles de soldados para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania.

La visita es una oportunidad para que Xi impulse un reequilibrio de estos lazos y para señalar la importancia de la relación para Beijing en un momento en que el equilibrio global de poder está cambiando en medio de la reorganización de la política exterior estadounidense bajo la administración Trump.

Xi y Kim se reunieron por última vez en septiembre, cuando el líder norcoreano estuvo entre una multitud de líderes mundiales en un desfile militar en Beijing, con Kim sentado junto a Xi durante el evento. Putin también estuvo en el desfile, y los tres líderes mostraron una demostración de unidad sin precedentes.

El viaje coincide con el 65º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua de 1961 entre China y Corea del Norte, el único tratado de defensa mutua de China, que fue firmado menos de una década después de que las tropas chinas lucharan junto a Corea del Norte en la guerra de Corea.

Los lazos de Corea del Sur con el Norte se han deteriorado en los últimos años.

“Rusia y Corea del Norte han desarrollado lazos cada vez más estrechos y la brecha entre Corea del Norte y Corea del Sur sigue ampliándose”, dijo el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en una conferencia de prensa este lunes, haciendo referencia al viaje de Xi. “Pero debemos seguir buscando el diálogo”.

Trump también ha mostrado repetidamente interés en reiniciar la diplomacia de alto nivel de Estados Unidos con Corea del Norte. El mandatario estadounidense se reunió con Kim en tres ocasiones durante su primer mandato, como parte de un intento lleno de fanfarria para desmantelar el programa nuclear de Corea del Norte que finalmente se estancó.

El otoño pasado, Kim expresó su disposición a reunirse nuevamente con Trump, pero solo si Estados Unidos abandona los objetivos de desnuclearización. Es difícil saber si eso sería aceptable para Trump, quien lanzó una guerra contra Irán en parte para destruir el programa de enriquecimiento nuclear del país.

La península de Corea fue uno de los temas discutidos entre Xi y Trump durante la visita de tres días del presidente estadounidense a Beijing en mayo.

Un comunicado de la Casa Blanca sobre su reunión en ese momento decía que ambos líderes tienen un “objetivo compartido de desnuclearizar Corea del Norte”. El comunicado chino señaló que Xi y Trump “intercambiaron puntos de vista” sobre la península.

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