La negociación de rehenes definitiva: ¿por qué las conversaciones con Irán están estancadas?

Análisis por Brett H. McGurk, CNN

Mientras el presidente Donald Trump busca una manera de reabrir el estrecho de Ormuz y frenar las ambiciones nucleares de Irán, Washington y Teherán parecen estar involucrados en una negociación estándar.

En realidad, pueden estar participando en dos negociaciones completamente diferentes.

Washington tiende a ver las negociaciones con Irán a través del prisma del poder. Teherán las ve a través del prisma de la posesión.

Washington busca forzar a Irán a ceder ante sus demandas mediante presión económica y sanciones. Teherán busca forzar a Estados Unidos a ceder después de adquirir algo valioso y negarse a devolverlo.

Aprendí esa lección de primera mano.

En dos ocasiones durante la última década, participé en largas negociaciones con Irán para la liberación de rehenes estadounidenses retenidos en la notoria prisión de Evin en Teherán.

Las negociaciones de rehenes eliminan las ventajas de poder. Irán lo entiende. Por eso, desde la revolución de 1979, Teherán ha utilizado repetidamente a los rehenes como moneda de cambio con Estados Unidos.

Como diplomático que representaba al país más poderoso del mundo, no tenía nada en mis manos para superar el desequilibrio en la mesa. Mis contrapartes poseían algo que nosotros queríamos (personas), y lo retendrían hasta que estuviéramos dispuestos a pagar un precio suficiente.

El poder importaba menos que la posesión.

Salvo una operación de rescate de rehenes, Washington no podía hacer nada más que pagar el precio acordado.

El tiempo favorecía a los iraníes. Sentían poca urgencia. Su estrategia era esperar mientras los rehenes sufrían y aumentaba la presión sobre Washington para asegurar su liberación.

De esta manera, el poder de negociación de Irán aumentaba con el tiempo; y ellos lo sabían.

En septiembre de 2023, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Irán para la liberación de cinco estadounidenses detenidos injustamente en la prisión de Evin. Las negociaciones habían durado meses. El avance se produjo después de que Estados Unidos aceptara liberar a varios iraníes detenidos —tras el debido proceso y condenas— en prisiones estadounidenses, junto con la transferencia de US$ 6.000 millones de Corea del Sur a Qatar.

Los US$ 6.000 millones estaban en cuentas restringidas, disponibles para Irán solo para transacciones humanitarias no sancionadas. Irán insistió en que los fondos se trasladaran de Seúl a Doha, donde serían más fáciles de acceder. Como parte del acuerdo, Estados Unidos estableció mecanismos de supervisión a través del Departamento del Tesoro para garantizar que no hubiera desvíos y que el gasto fuera solo en bienes no sancionados.

Como parte del equipo que coordinó este complejo arreglo, expliqué sus méritos en ese momento en una entrevista con el periodista del diario The Washington Post, Jason Rezaian. Jason fue otro exrehén que logramos liberar diez años antes, tras un año de prolongadas negociaciones.

Tres semanas después, el 7 de octubre de 2023, Hamas masacró a 1.200 israelíes y secuestró a 251 rehenes. El líder supremo de Irán elogió públicamente los ataques mientras se desarrollaban. Washington respondió negando nuevamente el acceso a los fondos de Qatar, una situación que se mantiene hasta hoy.

Hoy, Irán parece estar aplicando una lógica similar a una escala mucho mayor. Su rehén ya no es un ciudadano estadounidense. Es una de las arterias económicas más importantes del mundo.

El estrecho de Ormuz maneja aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo. Irán lo controla efectivamente mediante amenazas y el uso de la fuerza —misiles y drones— y el establecimiento de lo que dice es una nueva autoridad liderada por Irán para regular el acceso de entrada y salida.

Para Irán, esto es posesión. Ahora tiene algo que Estados Unidos (y, en ese caso, el resto del mundo) desea. Y no lo entregará a menos y hasta que Estados Unidos pague un precio exorbitante. A ojos de Teherán, el estrecho se ha convertido ahora en el rehén más valioso que ha poseído jamás.

Todo esto quedó claro gracias a la extraordinaria entrevista de Fred Pleitgen de CNN con Mohsen Rezaei, asesor militar del nuevo líder supremo de Irán. La entrevista me puso los pelos de punta porque me trajo recuerdos de cuando me sentaba frente a funcionarios de seguridad iraníes en una negociación de rehenes.

Rezaei afirmó que el estrecho permanecerá cerrado a menos y hasta que Washington libere US$ 24.000 millones en activos iraníes congelados. “Deben liberarlos”, dijo. “Si Trump toma la negociación en serio… estos US$ 24.000 millones son una prueba de confianza. Es una prueba que Estados Unidos debe superar”.

Su fórmula es simple: Denos el dinero o no obtendrán lo que quieren; y lo que poseemos. La suma que exige Rezaei incluye los US$ 6.000 millones en el centro del acuerdo de rehenes de 2023. Esto es revelador. Para Irán, las conversaciones actuales parecen ser otra negociación de rehenes; excepto que esta vez, el rehén es la economía global, y la demanda inicial es cuatro veces mayor.

La administración ha intentado revertir la influencia de Irán mediante su propia presión económica. Al detener las exportaciones de petróleo iraní a través de un bloqueo de los puertos de Irán, Trump ha buscado crear costos que superen cualquier beneficio que Teherán crea que podría obtener de un enfrentamiento prolongado.

La estrategia es lógica. El impacto económico dentro de Irán se agravará en las próximas semanas y meses. Según la mayoría de los indicadores, el país está al borde de un colapso económico con hiperinflación y la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos necesarios para pagar los salarios del gobierno.

Pero el dolor económico y el sufrimiento del pueblo iraní probablemente no moverán a los nuevos líderes en Teherán. Rezaei representa el núcleo duro de la República Islámica, y su visión del mundo ahora parece estar en ascenso en Teherán; junto con Ahmad Vahidi, el nuevo jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que afirma controlar el acceso al estrecho. Estos son los líderes que ahora toman las decisiones (literalmente).

El domingo, Irán lanzó su primer ataque con misiles dirigido a Israel desde el alto el fuego de principios de abril, marcando una nueva escalada tras semanas de negociaciones.

Teherán cree que Trump no puede soportar la presión macroeconómica impuesta al mundo por más tiempo del que Irán puede soportar la presión del bloqueo estadounidense. Las repetidas predicciones de Trump de que un acuerdo está cerca pueden solo reforzar la creencia de Irán de que Trump necesita un acuerdo con mucha más urgencia que Teherán.

Militarmente, Estados Unidos podría aún intentar imponer su control y asegurar la ruta internacional a través del estrecho. Esto se intentó en el “Proyecto Libertad”, que solo duró un día. Podría intentarse de nuevo —Trump ha especulado sobre un “Proyecto Libertad Plus”— pero Irán amenaza con contraatacar incluso si el bloqueo estadounidense simplemente permanece en vigor.

Como declaró Rezaei en CNN: “Si no se levanta el bloqueo naval, llevaremos la guerra al océano Índico, el estrecho de Bab el-Mandeb, el mar Rojo y el Mediterráneo”.

En otras palabras, si intentan luchar contra nosotros, tomaremos más rehenes. El estrecho de Bab el-Mandeb controla casi el 10 % de todo el comercio marítimo.

Por eso las conversaciones están estancadas y no hay un avance a la vista.

La pregunta en Washington es cuándo podría concluirse un acuerdo tras los intercambios de textos a través de mediadores. La pregunta en Teherán es simplemente si Trump pagará el precio que están exigiendo.

Es la dinámica clásica de una negociación de rehenes.

Para Washington, las tres opciones siguen siendo las mismas desde hace semanas:

Resistir: intentar soportar la presión macroeconómica y el aumento de los precios de la gasolina mientras el dolor económico se agrava dentro de Teherán hasta un punto de quiebre lejano e incierto.

Ceder: pagar el costo inicial con miles de millones a Irán a cambio de un retorno al statu quo previo a la guerra; una retirada humillante para Trump, dadas las metas declaradas al principio.

Luchar: intentar controlar el estrecho militarmente y renovar operaciones importantes dentro de Irán, con el riesgo de que Teherán busque entonces expandir la guerra a otros frentes.

Para Teherán, el cálculo es más sencillo: mantener el activo y esperar.

Este es el dilema de negociar con una parte que posee lo que quieres recuperar.

A menos que y hasta que cambie el apalancamiento, Irán no lo entregará fácilmente; y las conversaciones seguirán como hoy: estancadas.

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