Los estadounidenses están cada vez más preocupados por su empleo y sus finanzas

Por Alicia Wallace, CNN

Los estadounidenses no se han sentido tan preocupados por las finanzas de su hogar en años y esperan que la situación solo empeore, según mostraron el lunes nuevos datos de una encuesta.

La proporción de estadounidenses que dijo que su situación financiera en mayo era “algo peor” o “mucho peor” que hace un año fue la mayor desde enero de 2023, según la última encuesta mensual de consumidores estadounidenses del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, un indicador muy influyente en la relativo a las percepciones y expectativas económicas.

La Encuesta de Expectativas del Consumidor de mayo también mostró que la proporción de estadounidenses que pensaba que sus finanzas estarían “algo mejor” o “mucho mejor” se redujo por quinto mes consecutivo hasta alcanzar un nivel no visto desde octubre de 2022.

Las encuestas mensuales de la Fed de Nueva York no incluyen detalles ni comentarios detrás de los datos; sin embargo, estas percepciones pesimistas sobre las finanzas de los hogares llegan en un momento en que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán está elevando los costos — en particular los de la gasolina y algunos alimentos — y agravando los temores por la asequibilidad.

La encuesta de mayo también mostró que las expectativas de inflación a un año de los estadounidenses se mantuvieron elevadas en 3,5%, pero se habían moderado desde el máximo de un año de 3,6% alcanzado en abril.

El fuerte aumento de los precios de la gasolina ha conducido a la inflación considerablemente más alta en los últimos meses. El Índice de Precios al Consumidor, el indicador de inflación más utilizado, comenzó el año en 2,4% y ha subido a 3,8% hasta abril, borrando en el proceso las ganancias salariales.

La Reserva Federal sigue de cerca las expectativas de inflación como posibles predictores de un comportamiento futuro que podría autocumplirse: si la gente cree que los precios serán constantemente más altos en el futuro, podría aumentar su gasto o buscar salarios más altos, lo que a su vez podría hacer que los precios suban.

Se espera que los datos de mayo, cuya publicación está programada para el miércoles, muestren que el ritmo anual de los aumentos de precios está por encima del 4 % por primera vez en tres años, erosionando aún más los cheques de pago de los estadounidenses.

El mercado laboral parece estar estabilizándose después de un tramo inestable de débil crecimiento del empleo: el informe de empleo de mayo mostró una ganancia neta estimada de 172.000 puestos.

Sin embargo, el informe del lunes de la Fed de Nueva York mostró que los estadounidenses no son tan optimistas.

La probabilidad media percibida de perder el empleo en el próximo año subió a 15,1 %, un máximo de seis meses. Y la probabilidad media percibida de conseguir un empleo en tres meses después de estar desempleado cayó a 43,7 %, un mínimo de cinco meses y muy por debajo de las lecturas previas a la pandemia de covid-19 (que rondaban el 60 %), muestran los datos de la Fed de Nueva York.

“Dónde sitúas la probabilidad de encontrar un empleo en el plazo de tres meses si perdieras tu trabajo actual es un buen indicador de cómo percibes el mercado laboral en general, y a los estadounidenses no les gusta el aspecto de las cosas”, escribió el lunes en una nota Elizabeth Renter, economista sénior de NerdWallet.

El mercado laboral se ha quedado atascado en un entorno de pocas contrataciones y pocos despidos, con muy poca rotación. Con menos oportunidades, los trabajadores se aferran a los empleos que tienen, mientras que a los solicitantes de empleo les cuesta conseguir un puesto.

Sin embargo, la encuesta del lunes indicó que algunos estadounidenses podrían estar más dispuestos a probar suerte. La probabilidad media de renunciar voluntariamente al empleo aumentó al nivel más alto en más de tres años.

“Cuando los empleadores no están contratando mucho y las ofertas de trabajo no llegan, puedes sentirte atrapado y este camino típico de desarrollo puede ralentizarse hasta casi detenerse”, dijo Renter. “Cuando veamos que la contratación generalizada repunta, probablemente también veremos que aumentan las medidas del sentimiento de los consumidores sobre el mercado laboral, ya que los trabajadores tienen la oportunidad de empezar a subir la escalera de nuevo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.