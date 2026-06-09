¿Por qué no está la selección de Perú en el Mundial 2026?

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Perú y toda su tradición futbolística tienen un peso específico enorme en Sudamérica. Pero lejos quedaron los días de Teófilo Cubillas y de aquella selección de la franja que deleitó el paladar de los amantes del balompié en los años ’70, y cada vez se hace más lejano también el recuerdo de la selección que dirigió Ricardo Gareca, la que devolvió al equipo peruano a la máxima cita futbolística del mundo, hace ya casi una década.

Muy lejos de eso, hoy Perú atraviesa un proceso de renovación, que afectó profundamente su desempeño en las eliminatorias camino al Mundial 2026.

La Copa del Mundo que llega a Norteamérica tiene como novedad la ampliación de cupos para las selecciones sudamericanas, que pasaron a tener cuatro plazas directas y una al repechaje durante el proceso clasificatorio, a seis directas y una a la repesca. Pero ni así Perú pudo clasificarse.

En las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Perú terminó en el noveno lugar con apenas 12 puntos, a ocho unidades de distancia de Bolivia, que logró el cupo a la repesca con 20. Solo hubo una selección que lo hizo peor, Chile, que quedó última con 11 puntos.

Hubo muchos factores que la empujaron al fracaso de no pelear la clasificación. A la selección incaica le costó hacerse fuerte de local y la ausencia de varias de las grandes figuras de la generación gloriosa que logró la clasificación a Rusia 2018 —la última participación peruana en un Mundial— terminó haciendo mella en un proceso que parece ahora tomarse un tiempo para la reconstrucción total.

La falta de recambio en posiciones claves, como el ataque, donde se hace palpable la ausencia de Paolo Guerrero, más otras piezas que parecieran haber quemado sus últimos cartuchos en la mitad de la cancha, como Edison Flores y André Carrillo, hacen que el proceso de insertar nuevos valores sea complicado.

Las turbulencias en el banco de suplentes tampoco ayudaron. Tras el proceso de Gareca, que en siete años metió a Perú en el Mundial 2018 y en el repechaje al Mundial 2022 (perdió por penales ante Australia), pasaron cuatro entrenadores en cuatro años: Juan Reynoso, Jorge Fossati, Óscar Ibáñez y Manuel Barreto.

Hoy, la tarea de sembrar el recambio recae en el recién nombrado Mano Menezes, un brasileño que apenas dirigió a nivel selecciones durante dos años, entre 2010 y 2012, cuando se hizo cargo de la Verdeamarela, aunque fue despedido tras una temprana eliminación en la Copa América 2011 y la derrota ante México en la final de los Juegos Olímpicos 2012.

Entre el ocaso de la generación de élite y la danza de nombres en el banco de suplentes, Perú no ha hecho pie, y parece no haber superado el doloroso trauma de quedarse fuera de Qatar 2022 en la repesca ante Australia. Ahora le toca volver a sembrar para poder aspirar a un mejor futuro.

¿Podrá Perú rearmarse para volver a brillar y llegar a la cita mundialista? Solo el tiempo lo dirá.

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