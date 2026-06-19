La excavación ilegal revela una gran villa romana con elaborados mosaicos

Por Barbie Latza Nadeau, CNN

Una villa romana con intrincados mosaicos ha sido desenterrada en las afueras de la capital italiana, en un notable hallazgo que salió a la luz después de que la policía fuera alertada sobre una excavación clandestina en terrenos del gobierno.

La propiedad se encuentra en lo que hoy es el pueblo de Castel di Guido, a unos 19 kilómetros de Roma. En tiempos imperiales —del 27 a. C. al siglo V d. C.— era una aldea de palacios residenciales conocida como Lorium.

La villa aún está siendo excavada y estudiada, pero hasta ahora los arqueólogos han descubierto un gran vestíbulo de entrada con un atrio y una pila hundida, conocida como impluvium, rodeada por un suelo de mosaico con diseños botánicos y geométricos en blanco y negro.

En su apogeo imperial, Lorium era frecuentada por emperadores como Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, de acuerdo con el Ministerio de Cultura de Italia en un comunicado de prensa divulgado a comienzos de esta semana.

El descubrimiento se conoció después de que vecinos preocupados se pusieran en contacto con las autoridades en febrero para denunciar actividad ilícita en el lugar.

Cuando acudieron los Carabinieri, la policía militar, reconocieron señales típicas del trabajo de saqueadores de tumbas que saquean sitios arqueológicos en busca de tesoros, una práctica que ha llevado a la venta ilícita de miles de artefactos robados, según el ministerio.

Pequeños montones de tierra, trabajos que se realizaban por la noche y la ausencia de carteles que indicaran permisos para excavaciones autorizadas alertaron a las autoridades, de acuerdo con un portavoz de la unidad especializada de los Carabinieri dedicada a frenar el robo del vasto patrimonio histórico de Italia.

Las autoridades descubrieron que un pequeño grupo de personas utilizó una retroexcavadora para excavar hasta una amplia cavidad subterránea en una parte oculta de la propiedad, protegida por vallas que ellos cortaron.

En cuestión de pocos días, la excavación fue detenida y, aunque los responsables lograron escapar, lo que encontraron las autoridades fue asombroso: una villa antigua hasta entonces desconocida, con artefactos perfectamente conservados.

“En solo unos días, funcionarios del Ministerio de Cultura, en colaboración con los Carabinieri, detuvieron una operación clandestina”, dijo el lunes en un comunicado el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli.

“Aseguraron un área arqueológica y sacaron a la luz los restos de una espléndida villa de época imperial en la campiña romana, donde se encontraban las residencias imperiales de la dinastía antonina”.

Parte de la estructura sufrió daños leves por la excavación clandestina y el uso de picos y taladros, dijo el ministerio. No está claro si se robó algo.

Alessia Contino, arqueóloga de la Superintendencia Especial de Roma, que inspeccionó la villa, dijo que los hallazgos van desde elaborados mosaicos hasta intrincados trabajos en mármol. También hay restos de una estatua que se cree representa a Silvano, el dios romano del campo, sosteniendo un pequeño animal en una mano y una cesta adornada con aves en la otra.

“La calidad excepcional de las decoraciones demuestra que la villa pertenecía a miembros prominentes de la aristocracia romana, estrechamente vinculados a la corte imperial”, dijo Contino cuando se dio a conocer el hallazgo esta semana.

Durante décadas, los saqueadores de tumbas han saqueado sitios en todo el país, vendiendo piezas en el mercado negro.

Muchas de estas piezas importantes terminaron en museos de todo el mundo gracias a comerciantes de arte que falsificaron documentos de procedencia o las sacaron de contrabando del país.

Muchos de los artefactos han sido devueltos en las últimas décadas, incluidos algunos de museos de Estados Unidos.

Las excavaciones adicionales aún están en curso, pero el público en general podrá ver por primera vez el extraordinario sitio el sábado, cuando se permitirá la entrada a los visitantes con cita previa.

Se espera que se añadan nuevas fechas a lo largo de los próximos meses, dijo el Ministerio de Cultura.

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