Quién es Dinorah Figuera, la dirigente opositora que empezó a negociar una transición con Jorge Rodríguez en Venezuela

Por German Padinger, CNN en Español

La transición política en Venezuela parece haber finalmente comenzado a negociarse, casi seis meses después del derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. y el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

El jueves, la opositora Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015, la última considerada legítima por parte de la comunidad internacional y la oposición, arribó a Caracas para mantener una primera reunión con Jorge Rodríguez, actual presidente del Parlamento y hermano de la presidenta interina

Es la primera vez que Figuera pisa territorio venezolano desde que en 2018 se exilió en España, y lo hizo con el apoyo del Departamento de Estado de EE.UU., que el mismo jueves dijo en redes sociales que recibía con “beneplácito” la reunión para “discutir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática”.

“Muchas gracias por este acompañamiento que constituye en un hecho histórico donde el interés superior del país es lo que nos compromete. Fácil? No es, pero por muy difícil que sea urge un capítulo de esperanza para el país”, dijo Figuera en X como respuesta al comunicado de la embajada de EE.UU. en Caracas.

Desde la captura en enero del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales de EE.UU., el gobierno interino de Delcy Rodríguez, referente chavista, ha dado un giro copernicano en su relación con Washington e inaugurado una nueva era de acercamiento y cooperación que no se veía desde antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

Pero aún no se hablaba de una transición democrática, hasta ahora.

¿Pero quién es exactamente Dinorah Figuera, y por qué fue elegida para encarar este proceso en lugar de Edmundo González, candidato presidencial de la oposición en 2024, o María Corina Machado, líder de buena parte de la oposición y premio nobel de la Paz?

Figuera nació en 1961 y es médica de profesión, egresada de la Universidad Central de Venezuela, de acuerdo con su biografía publicada por Primero Justicia, el partido político al que pertenece.

Sobreviviente de cáncer, su primer cargo electo fue como concejal del Municipio Libertador de Caracas entre 1995 y 2000, y luego concejal metropolitana de Caracas entre 2000 y 2004.

En 2010 fue electa diputada por Caracas en la Asamblea Nacional de Venezuela, y en 2015 electa diputada por Aragua en la misma cámara.

Figuera se exilió en 2018 debido a presuntas amenazas y acosos por parte del Gobierno de Venezuela por su labor como vocera en el caso Fernando Albán, opositor que murió en octubre de ese mismo año tras caer del décimo piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

El Gobierno de Venezuela alegó en ese momento que Albán se había arrojado por una ventana al vacío, pero sus abogados y representantes de la oposición rechazaron esta explicación y calificaron el hecho como un asesinato.

CNN consultó al Gobierno actual de Venezuela por las denuncias de amenazas y acosos realizadas por Figuera en torno a este caso y espera respuesta.

Figuera vive en Valencia, España, desde su salida de Venezuela en 2018. En enero de 2023 los exdiputados de la oposición electos en 2015, cuyos mandatos terminaron en 2021 y que no reconocen la Asamblea Nacional de mayoría chavista, la eligieron como presidenta del cuerpo legislativo.

Pocos días después de esta designación, el Gobierno de Venezuela emitió órdenes de aprehensión y alerta roja para cinco exdiputados opositores, entre ellos Figuera, a quienes acusó de “usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

La Asamblea Nacional 2016-2021 aún abroga la legitimidad y representatividad del Poder Legislativo del país, desconociendo elecciones legislativas posteriores, y tuvo un rol clave en la designación de Juan Guaidó, entonces presidente de esa cámara, como presidente interino de Venezuela en desafío a Maduro.

Guaidó y la Asamblea Nacional de 2015 fueron reconocidos como autoridades legítimas de Venezuela por EE.UU. y más de 50 países, pero no lograron ejercer el poder real en el país y el Gobierno interino terminó definitivamente en 2023.

Figuera es, así, una representante central del movimiento liderado por Guaidó entre 2019 y 2023, que no tuvo éxito pero contó con el apoyo pleno del Gobierno de EE.UU. durante el primer mandato de Donald Trump. Ahora, ha vuelto a Venezuela para tener la revancha en una transición también impulsada desde Washington.

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