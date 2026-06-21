Oleada de tornados arrasa el Medio Oeste de EE.UU. y deja al menos 2 muertos

Por Hanna Park y Briana Waxman, meteoróloga de CNN

Un brote regional de tornados se está desarrollando en el Medio Oeste de Estados Unidos desde la noche del domingo. El Centro de Predicción de Tormentas registró casi tres decenas de reportes de tornados mientras un grupo de tormentas eléctrica de larga duración (llamadas tormentas supercélulas) avanza hacia el este en dirección al valle de Ohio.

Esto ocurre tras otra ronda de tornados apenas cuatro días antes, que arrasó edificios y causó una destrucción generalizada en la región. Las tormentas de la semana anterior también resultaron mortales, ya que repetidos episodios de clima severo azotaron el centro de Estados Unidos, causando la muerte de varias personas en varios estados.

Al menos dos personas murieron el domingo en la zona rural del condado de Jefferson, Illinois, a unos 144 kilómetros al sureste de St. Louis, según informó el sheriff del condado, Jeff Bullard.

Ambas víctimas fallecieron en casas móviles separadas que fueron destruidas a unos tres o cinco kilómetros de distancia entre sí, dijo Bullard.

Una tercera vivienda fue completamente arrasada y otras cinco personas fueron trasladadas al hospital con heridas que no ponen en peligro su vida, añadió Bullard.

Las tormentas dañaron al menos 20 viviendas en el condado, informó Keith Hertenstein, coordinador adjunto de Manejo de Emergencias. Árboles y líneas eléctricas fueron derribados, dejando a algunos residentes sin electricidad.

Los tornados también arrasaron el condado de Gibson, Indiana, donde varias casas quedaron “completamente destruidas”, dijo Bruce Vanoven, el sheriff del condado. La tormenta causó daños en varias comunidades del área antes de avanzar hacia el este.

No se habían reportado heridos hasta la tarde del domingo. Van Hoven instó a los residentes a permanecer en casa mientras los equipos trabajaban en la escena activa, advirtiendo de que los cables eléctricos caídos y los escombros serían más difíciles de ver después del anochecer.

La tormenta arrasó una comunidad de jubilados en el vecino condado de Warrick, dijo el sheriff Mike Wilder a CNN. Dos techos se derrumbaron en los apartamentos Park Place en la ciudad de Newburgh, atrapando a una mujer que tuvo que ser rescatada por los servicios de emergencia, según Wilder. La mujer y otras dos personas sufrieron heridas leves, pero rechazaron recibir atención en el lugar.

También en Newburgh, una mujer que visitaba a sus padres en otro complejo de apartamentos presenció escombros “volando por todas partes” y observó desde su automóvil cómo un tornado atravesaba un estacionamiento y una piscina.

“Fue como, boom… a 180 metros de mi vehículo, mientras yo estaba sentada con el auto en reversa, lista para salir”, dijo Ka’Lisha Puckett a CNN. Contó que los bomberos llamaron a la puerta de sus padres en los apartamentos Bell Pointe para prepararlos para evacuar debido a los daños en el techo.

Más al oeste, una fuerte línea de tormentas eléctricas del mismo sistema atravesó el oeste y centro de Oklahoma después de la medianoche (hora central) de este lunes por la mañana. Las ráfagas de viento superaron las 128 km/h, con una ráfaga de 164 km/h registrada en el sitio Mesonet de Hinton, a unos 80 km al oeste de la ciudad de Oklahoma.

Poco después de la 1:00 a.m. hora central, el Servicio Meteorológico Nacional emitió su nivel más alto de advertencia de tormenta eléctrica severa para toda el área metropolitana de Oklahoma City. En mayúsculas y con un raro signo de exclamación, la advertencia decía: “¡ESTAS SON TORMENTAS DESTRUCTIVAS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE OKLAHOMA CITY!” Las lluvias torrenciales también redujeron la visibilidad a casi cero con estas tormentas.

Las tormentas del domingo estallaron a lo largo de los límites frontales que quedaron tras las tormentas matutinas. A medida que el calor y la humedad regresaban durante la tarde, la atmósfera se recargó rápidamente y las tormentas evolucionaron en superceldas rotatorias capaces de producir tornados, granizo grande y vientos dañinos.

Las lluvias intensas representan una amenaza adicional desde la noche del domingo hasta este lunes, ya que se mantiene un nivel 3 de 4 de riesgo de lluvias inundantes para partes de las Llanuras Centrales, el centro del valle del Mississippi y el valle de Ohio. Repetidas rondas de tormentas en las últimas dos semanas han hecho que los arroyos estén muy crecidos y que las inundaciones repentinas sean más fáciles de desencadenar en estas áreas.

Se espera que el mismo sistema de tormentas avance hacia las regiones del Atlántico medio y los Apalaches este lunes, trayendo un nivel 2 de 5 de riesgo de tormentas severas. La principal amenaza para este lunes serán las ráfagas de viento dañinas, pero no se descarta la posibilidad de uno o dos tornados.

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Con información de Amanda Musa, de CNN.