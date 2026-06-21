Cabo Verde, el pequeño que hace historia entre gigantes

Por Federico Leiva, CNN en Español

Llegar a una Copa del Mundo es un gran logro. No importa si el cupo aumentó a 48 selecciones. Solo basta con ver a las selecciones que se quedaron afuera, algunas con muchas participaciones encima, otras incluso campeonas del mundo.

Ahora, ¿llegar por primera vez en la historia al Mundial? Eso ya es una hazaña. Una estadística para los libros de historia de cualquier país. ¿Pero llegar siendo un país con apenas más de medio millón habitantes y empatarles a dos campeones del mundo en las primeras dos presentaciones? Eso ya es heroico.

Esas son las páginas doradas que transitan los 26 elegidos por Bubista para representar a Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA de 2026.

Lo más increíble es que esta selección, que se construyó en los últimos 15 años apelando a la diáspora en Francia, Portugal y (en menor medida) Países Bajos, con futbolistas que no conocen la liga local, otros que apenas sabían de su herencia caboverdiana y algún que otro reclutado por LinkedIn, todavía puede hacer más historia.

El sorteo de diciembre pasado fue un tanto cruel con Cabo Verde. O eso pensábamos. Había caído en la zona de España y Uruguay, dos campeones del Mundo, y de Arabia Saudita, la gran incógnita que tenía el Grupo H. Lo peor es que el rival más accesible, el asiático, le llegaría en el tercer partido, cuando muchos creían que ya estaría eliminado. Sin embargo, los Tiburones Azules afrontarán ahora ese duelo con la perspectiva de ganar su primer partido en un Mundial y clasificarse a los dieciseisavos de final en su estreno en la competencia.

El debut ante España parecía una sentencia. Enfrentar al, para muchos, gran candidato a ganar este Mundial, campeón del mundo en 2010 y, quizás, máximo referente del fútbol europeo de selecciones de los últimos quince años (con la excepción de Francia, claro), sumado a los nervios lógicos del estreno absoluto, presagiaban un marcador trágico. Pero nada de eso pasó.

Cabo Verde resistió 100 minutos de asedio español sin conceder un solo gol. Por supuesto que tampoco tuvo chances de ganar el partido, pero el orden táctico, la atención en la marca y el despliegue físico le bastaron para amargar a los ibéricos, que terminaron recurriendo a los regresos apresurados de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes volvían de lesiones. Nada cambió. La defensa y las manos salvadoras de Vozinha le dieron su primer punto en la historia del Mundial.

Entonces llegó Uruguay, un seleccionado que llegaba con sus propios problemas y urgencias. Bubista repitió esquema, pero cambió a un par de intérpretes y los paró unos 10 metros más adelante. Allí esperó a la Celeste y, cual Tiburón Azul (rojo en realidad en esta segunda participación), cuando olió sangre, lastimó. Primero con un tiro libre de Kevin Lenini Pico —primer gol para el país en un Mundial— y luego con un robo sobre la defensa uruguaya para estampar el 2-2 en el marcador. En ambos hubo errores garrafales de Uruguay —en el primero se abre la barrera y permite el remate al arco y en el segundo la defensa deja corto un pase y el portero sale a cualquier lado—, pero en ambos hubo también un equipo que se animó a aprovecharlo.

Y ese ánimo, esas ganas, esa entrega con la que emparejó dos duelos contra rivales de mucho renombre (y nombres) se ganaron el reconocimiento de todos los aficionados “neutrales”. Y eso sin importar el estilo de fútbol que más nos guste. Seamos guardiolistas, mourinistas o lo que sea, a nadie le molestará ver un rato más por ahí a la selección de Cabo Verde.

Todos amamos a un David ante Goliat, más si esquiva los golpes más de una vez. Y más todavía si juega con la entrega con la que juegan los futbolistas de Cabo Verde, hoy ya héroes nacionales en la pequeña isla ubicada frente a la costa de Senegal.

Sí, héroes. Porque no todos usan capa. A algunos les basta un par de botines y mucho corazón para dejar una marca indeleble en la memoria de los aficionados a este impredecible, loco y hermoso deporte.

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