¿En qué se equivocó Starmer y por qué no consiguió los cambios que prometió?

Por Christian Edwards, CNN

En julio de 2024, el Partido Laborista aseguró una victoria arrolladora en las elecciones generales tras 14 años en el desierto político. Pero al gobierno británico no le llevó ni 24 meses desmoronarse.

El partido había prometido poner fin a la caótica rotación en la cúpula del gobierno vista bajo los conservadores, pero el lunes Keir Starmer anunció su plan de dimitir como líder apenas dos años después de iniciado su mandato. Su sucesor, una vez elegido, se convertirá en el séptimo primer ministro de Gran Bretaña en una década.

Hace menos de dos años, Starmer llevó al Laborismo a su mayor mayoría parlamentaria de este siglo, condenando a los conservadores a su peor derrota de la historia. Pero el público británico se desencantó de Starmer casi tan pronto como lo eligió. Sobrevivió meses de tropiezos, pero al final la presión para que renunciara se volvió demasiado grande como para resistirla. Starmer deja el cargo como el primer ministro menos popular registrado.

Hay, sin embargo, una sensación de desconcierto en Gran Bretaña sobre cómo las cosas salieron mal tan rápido. A diferencia de sus predecesores, Starmer no se sumó a una guerra extranjera detestada, ni gestionó mal la respuesta a una pandemia, ni hundió la economía. Sus errores fueron más mundanos: un intento de hacer que los pensionistas más acomodados pagaran más para calentar sus hogares; un plan para recortar algunas prestaciones a las personas con discapacidad; aceptar regalos; y, en los últimos meses, un escándalo por su nombramiento del político vinculado a Jeffrey Epstein, Peter Mandelson, para el cargo de embajador del Reino Unido en Washington.

Los errores de política por sí solos no pueden explicar la caída de Starmer. Hay otros dos factores evidentes. El primero es su herencia. Cuando Starmer asumió el cargo, Gran Bretaña estaba agotada por el programa conservador de austeridad. Esa década de recortes de gasto pretendía reducir la deuda británica y ayudar a su recuperación tras la crisis financiera de 2008, pero fracasó en ambos objetivos: la deuda se ha disparado y el crecimiento económico ha sido anémico desde entonces.

Cansados del estancamiento, los británicos estaban impacientes por tiempos mejores y esperaban que el Laborismo pudiera proporcionárselos. La última vez que un gobierno laborista llegó al poder, en 1997, lo hizo sobre una ola de optimismo, con la banda sonora de “Things Can Only Get Better” de D:Ream. Starmer adoptó un tono distinto. En su primer gran discurso como primer ministro, dijo a la gente que llevaría años arreglar los cimientos de Gran Bretaña y que “las cosas empeorarán antes de mejorar”. Después del embriagador mandato de Boris Johnson de quererlo todo y tenerlo todo, algunos pensaron que Gran Bretaña estaba lista para verdades duras y perdonaría a Starmer su sombría herencia. Se equivocaron.

La segunda razón de la caída de Starmer es más personal. No logró exponer una filosofía política fácil de expresar. Al carecer del pegamento narrativo que mantiene unido un proyecto de gobierno, muchas de las decisiones del Laborismo parecían arbitrarias. Starmer se tambaleó en parte porque el “starmerismo” nunca existió.

En lugar de una gran idea política, se suponía que Starmer representaría el debido proceso. Entró en política en 2015 tras una distinguida carrera en el derecho de los derechos humanos, que lo llevó a convertirse en director de la Fiscalía. Sirvió en el gabinete en la sombra del líder de la izquierda dura del Laborismo, Jeremy Corbyn. Tras una aplastante derrota electoral en 2019, Starmer fue elegido como sucesor de Corbyn, visto como un par de manos más seguro después de los años de radicalismo del Laborismo.

En la oposición, las habilidades de Starmer en el contrainterrogatorio le ayudaron a acosar a tres primeros ministros conservadores en la tribuna del Parlamento. Aprovechando la indignación pública por el “Partygate” —cuando legisladores conservadores incumplieron sus propias leyes sobre los confinamientos por Covid-19—, Starmer fue pareciendo cada vez más un primer ministro en espera.

Pero cuanto más cerca estuvo el Laborismo del poder, más cauteloso se volvió. Incluso cuando las encuestas predecían una victoria arrolladora antes de julio de 2024, el Laborismo siguió una estrategia de “jarrón Ming”, moviéndose como si un solo desliz pudiera hacer añicos su cómoda ventaja en los sondeos. Queriendo parecer lo menos amenazantes posible, moderaron sus ambiciones de gobierno y se negaron a soñar en grande. Esa cautela fue costosa. Los conservadores, anticipando una dura derrota, anunciaron amplios recortes de impuestos antes de las elecciones, esperando que el Labour tuviera que subirlos una vez en el poder, dado el lamentable estado de las finanzas públicas británicas. En cambio, queriendo evitar renovar la imagen del Labour como “el partido de las subidas de impuestos”, Starmer descartó aumentar las tres principales fuentes de recaudación, incluido el impuesto sobre la renta.

El Labour desperdició la oportunidad de contar una historia positiva sobre la necesidad de subir los impuestos para reparar los servicios públicos de Gran Bretaña, devastados por años de austeridad conservadora. Esa decisión, tomada en la oposición, se convirtió en una camisa de fuerza para el Labour en el gobierno. El partido tuvo que subir impuestos a partir de fuentes más pequeñas y más vulnerables.

Poco después de llegar al poder, el Labour dijo que pondría fin a un subsidio universal para ayudar a las personas mayores a pagar sus facturas de calefacción en invierno, además de recortar algunas prestaciones para las personas con discapacidad. Tras una reacción adversa, dio marcha atrás en ambos planes. Para su base de votantes de izquierda, el Labour parecía insensible. Para los mercados financieros, parecía poco dispuesto a tomar decisiones difíciles.

Si la política económica del gobierno parecía sin rumbo, también lo parecía su postura sobre la inmigración. Starmer anunció pronto que Reform UK era la principal amenaza electoral para el Labour, elevando al advenedizo partido de extrema derecha —que ganó solo cinco escaños en el Parlamento en las elecciones de 2024— a la oposición de facto. Luego, el Labour pasó meses intentando frenar el crecimiento de Reform apelando a los votantes de derecha con una retórica y unas políticas más duras sobre inmigración.

La estrategia salió mal: el Labour alienó a su base de votantes progresistas, muchos de los cuales se volcaron hacia los Liberal Democrats o el Green Party, mientras Reform se disparaba en las encuestas. Cuando Starmer intentó entonces suavizar su postura sobre la inmigración, pareció inauténtico.

Su gobierno también se vio sacudido por escándalos. Starmer fue criticado después de que se supiera que había aceptado más regalos que cualquier otro miembro del parlamento anterior, incluidos entradas para conciertos de Taylor Swift y partidos del Arsenal. Aunque no se infringió ninguna norma, las revelaciones chocaban con la imagen de Starmer de sí mismo como un antídoto contra el amiguismo exhibido por sucesivos líderes conservadores.

El escándalo más dañino, sin embargo, se produjo por la decisión de Starmer de nombrar a Mandelson para el codiciado puesto de embajador en Washington pese a los conocidos vínculos del veterano político laborista con el pedófilo Epstein. Aunque Starmer destituyó a Mandelson en septiembre, una vez que esos vínculos quedaron más claros, fue acosado durante meses por lo que sabía y cuándo sobre si los responsables de seguridad consideraban a Mandelson apto para servir como uno de los principales diplomáticos de Gran Bretaña.

Al final, el líder que se suponía que defendía el debido proceso fue derribado por el fracaso de su gobierno en observar precisamente eso.

Una contundente derrota del partido en las elecciones locales de mayo solo sirvió para ilustrar las profundidades a las que había caído la popularidad de su gobierno, lo que provocó una contienda de liderazgo a cámara lenta para reemplazarlo.

Cuando el aspirante al liderazgo Andy Burnham obtuvo una contundente victoria sobre su rival de Reform en una elección parcial la semana pasada, lo que le dio un escaño en el parlamento y con ello la oportunidad de lanzar un desafío, quedó claro que los días de Starmer en Downing Street estaban contados. Otras figuras importantes del Labour también podrían entrar en la contienda, y se espera que haya un nuevo líder antes de que comience la nueva sesión parlamentaria en septiembre.

Los defectos de Starmer podrían haberse perdonado si fuera más carismático, o si tuviera un plan de gobierno más audaz. Pero llegó a parecerse a un gerente, creyendo que los problemas de Gran Bretaña podían resolverse con meros retoques, en lugar de un cambio radical. Ante la ausencia de una visión clara, Starmer prometió en su lugar un trabajo duro y a regañadientes para “extirpar 14 años de podredumbre”. Repararía los lazos de Gran Bretaña con Europa, tensados tras las dolorosas negociaciones del Brexit, y mejoraría las relaciones con China, que había entrado en una “era glacial” bajo los conservadores. Reduciría las listas de espera del NHS, construiría nuevas viviendas y recortaría las facturas de la gente. No ocurriría de la noche a la mañana, advirtió. Pero el país quería resultados más rápidos.

Al anunciar su dimisión frente al 10 de Downing Street, Starmer insistió en que dejaba a su partido, y a Gran Bretaña, en un lugar mejor que cuando asumió el cargo.

Pero reconoció que había dudas sobre si era la persona más indicada para liderar al Partido Laborista en las próximas elecciones generales.

“He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta, y acepto esa respuesta con buen talante”, dijo. “Cada decisión que he tomado ha sido para poner primero al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista”.

La impresión que deja Starmer es la de un hombre que podría haber sido un primer ministro aceptable del siglo XX, cuando más cosas se mantenían a puerta cerrada y el gobierno ocurría en silencio. Pero en su propio tiempo —menos paciente, más visual— fracasó.

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