Francia restringe consumo de alcohol en público mientras Europa sufre una ola de calor sofocante por segunda vez en dos meses

Por Laura Paddison, CNN

Europa sufre su segunda ola de calor en dos meses, con temperaturas que superan los 40 grados Celsius, lo que genera condiciones peligrosas en amplias zonas de un continente, que se calienta más rápidamente.

Francia prohibió el consumo de alcohol en público, España cerró la zona de aficionados del Mundial y el Reino Unido se prepara para batir su récord histórico de temperatura en junio.

El lunes, 26 países, desde Irlanda hasta Grecia, emitieron alertas debido a que las altas temperaturas están provocando una de las peores olas de calor registradas en Europa Occidental en el mes de junio.

Las temperaturas extremas son consecuencia de una cúpula de aire cálido que se ha asentado sobre el continente por segunda vez en dos meses.

Las cúpulas de calor son sistemas persistentes de alta presión que actúan como una tapa, atrapando el aire caliente y empujándolo hacia abajo.

Esta situación coincide con el fortalecimiento del fenómeno de El Niño en el Pacífico tropical. Se sabe que este patrón climático natural aumenta la frecuencia y la intensidad de las olas de calor extremas en todo el mundo.

Los científicos afirman que este tipo de olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes a medida que los seres humanos continúan quemando combustibles fósiles y calentando el planeta.

El calor extremo puede volverse peligroso e incluso mortal rápidamente, especialmente en un continente donde muy pocas personas tienen aire acondicionado.

Solo alrededor del 20 % de los hogares europeos cuentan con aire acondicionado, en comparación con aproximadamente el 90 % en Estados Unidos.

En Francia, el calor abrasador ha sido implacable. Más de la mitad de sus 96 regiones se encontraban el domingo bajo alerta roja, el nivel más severo. En algunas zonas del país, las temperaturas superaron los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit).

El calor fue tan intenso el domingo que el Gobierno prohibió el consumo de alcohol en público durante la Fête de la musique, un festival de música anual que se celebra en todo el país y congrega a millones de personas en las calles.

La prohibición se aplicó a las regiones bajo alerta roja.

“Para todos los eventos organizados por el Estado y sus agencias, se han dado instrucciones de no ofrecer alcohol”, anunció la oficina del primer ministro en un comunicado.

Se prevé que el lunes haga aún más calor, con temperaturas que superarán los 41 ºC en algunos lugares. El Gobierno ha ordenado el cierre de más de 800 escuelas, según un informe de Associated Press.

El lunes podría ser el día más caluroso registrado en Francia en cualquier mes del año, y hay pocas probabilidades de que baje el calor. Se espera que las temperaturas alcancen un nivel muy alto al menos hasta el jueves, según Météo-France.

Al menos cuatro localidades de Francia registraron temperaturas máximas históricas para cualquier mes del año, mientras que otras batieron récords de junio.

“Esta ola de calor será bastante comparable en gravedad a la de agosto de 2003. Se espera que la supere en términos de intensidad máxima”, indicó Météo France el lunes, refiriéndose a una ola de calor mortal de 16 días que causó la muerte de casi 15.000 personas.

Otras zonas de Europa también se preparan para sufrir un calor sin precedentes.

En el Reino Unido, se prevé que las temperaturas alcancen al menos 38 ºC el miércoles, según la Oficina Meteorológica del país, lo que pulverizaría el récord histórico de calor para junio en el Reino Unido, que es de 35,6 ºC y que se registró por última vez en 1976.

Los niveles de humedad serán altos, lo que hará que el calor sea aún más sofocante.

La Oficina Meteorológica emitió una inusual alerta roja por calor extremo para el miércoles y el jueves.

El país también sufrirá noches tropicales, donde las temperaturas no bajan de los 20 grados Celsius. El calor nocturno es particularmente perjudicial, ya que deja a las personas con pocas oportunidades para descansar y recuperarse.

Los científicos han dado la voz de alarma sobre la magnitud de la ola de calor en el Reino Unido.

Esto significa dos meses consecutivos “en los que los récords de temperatura del Reino Unido se han superado en más de 2 grados Celsius (3,6 grados Fahrenheit)”, declaró Liz Bentley, directora ejecutiva de la Real Sociedad Meteorológica.

“Esto no es solo una ola de calor, es un horno impulsado por una cúpula de calor que afectará a la mayor parte del sur del Reino Unido y elevará las temperaturas a niveles realmente excepcionales”, manifestó Akshay Deoras, meteorólogo de la Universidad de Reading.

Algunas zonas de España sufren temperaturas superiores a los 38 grados centígrados y noches tropicales. En la costa de Almería, en el sureste del país, las temperaturas nocturnas del domingo al lunes no bajaron de los 30 grados centígrados, según el servicio meteorológico español AEMET.

En Madrid, una zona de aficionados equipada con pantallas gigantes para que la gente viera el Mundial fue cerrada el domingo debido al calor, según Reuters.

Según publicó AEMET en X, el lunes volverá a hacer muchísimo calor, y añadió que “el peligro es significativo en gran parte del país”.

El calor suele ser considerado un asesino silencioso. Carece de la destrucción visible de un huracán, una inundación o un incendio forestal, pero es el tipo de clima extremo más letal.

Las temperaturas extremas, especialmente cuando se combinan con una alta humedad, hacen que la sudoración y otros mecanismos que las personas utilizan para refrescarse sean menos efectivos.

El calor y la humedad alcanzan cada vez más niveles que el cuerpo humano tiene dificultades para soportar. Según la Organización Mundial de la Salud, las temperaturas extremas han causado la muerte de más de 200.000 personas en los últimos cuatro años.

Los científicos advierten que este tipo de olas de calor extremas serán cada vez más frecuentes a medida que el planeta se caliente. “El cambio climático provocado por el ser humano ha propiciado este fenómeno, sobrecargando la atmósfera con calor adicional y haciendo que las temperaturas extremas sean mucho más intensas de lo que habrían sido en el pasado”, afirmó Deoras.

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Con información de Andrew Freedman.