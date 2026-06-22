Una nota vinculada al secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de “Today” Savannah Guthrie, dice que ella murió

Por John Miller y Julianna Bragg, CNN

Una nota enviada a medios de comunicación vinculada a la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa “Today” de NBC Savannah Guthrie, dice que la mujer murió, aseguraron a CNN varias fuentes de las autoridades informadas sobre la investigación.

La nota siguió a una primera que exigía un rescate de millones de dólares. Los investigadores creen que son comunicaciones legítimas de los secuestradores. La segunda nota dice que Nancy Guthrie murió —y que no pretendían matarla, pero falleció poco después del secuestro—, según las fuentes de las autoridades.

La familia respondió con un video emotivo en el que Savannah Guthrie dijo: “Recibimos su mensaje, y lo entendemos”.

El contenido de la segunda nota era conocido por CNN y por el departamento de noticias locales de una estación de televisión de Tucson, Arizona, que recibió ambas notas.

CNN y la estación de noticias accedieron a una solicitud de las autoridades y de la familia para abstenerse de informar sobre el contenido de ambas notas, para que cualquier comunicación futura con el secuestrador o secuestradores pudiera ser autenticada.

Las preguntas en torno a la nota de rescate resurgieron el lunes después de que el fundador de TMZ, Harvey Levin, publicara un video abordando informes sobre una carta relacionada con Nancy Guthrie.

Levin dijo que eran falsas las afirmaciones de que había recibido una nota de rescate con disculpas a Savannah Guthrie y su familia por el secuestro y la muerte de Nancy Guthrie.

Según Levin, la nota decía que Nancy Guthrie estaba “asustada pero bien”, pero no mencionaba ninguna disculpa ni su muerte.

Levin dijo que TMZ había recibido varios correos electrónicos de un individuo que afirmaba conocer a los presuntos secuestradores y el paradero de Nancy Guthrie, que solicitaba aproximadamente US$ 100.000 a cambio de información.

“Hay algo en esos correos electrónicos que me hizo creer que este tipo bien podría haber sabido quiénes son los secuestradores”, dijo.

El FBI nunca pagó a la persona que enviaba los correos electrónicos, señaló Levin, incluso después de que TMZ ofreciera cubrir el costo.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima, que ha liderado la investigación del caso desde la desaparición de Nancy Guthrie hace unos cinco meses, dijo a CNN el lunes que la investigación sigue “activa y en curso”, y remitió otras preguntas sobre las notas de rescate al FBI.

La oficina del FBI en Phoenix no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN el lunes.

Han pasado más de 20 semanas desde que se reportó la desaparición de Guthrie el 1 de febrero, después de que cámaras de seguridad en su casa de Arizona captaran a un hombre enmascarado portando un arma de fuego.

Han surgido pocas respuestas sobre la ubicación de Guthrie o lo que pudo haberle ocurrido pese a una extensa investigación de las autoridades y la ayuda de miembros de la comunidad.

A lo largo de la investigación, diversos medios de comunicación han recibido supuestas notas de rescate de individuos que afirman estar involucrados en la desaparición de Guthrie. Sin embargo, los funcionarios han dicho poco sobre la autenticidad de las cartas, dejando sin respuesta las preguntas sobre su autenticidad.

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