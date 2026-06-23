Cómo avanza el escrutinio en Colombia y qué dicen las autoridades sobre supuestas anomalías que denuncia el Pacto Histórico

Por CNN en Español

El escrutinio de votos continúa en Colombia a la espera de la proclamación final, con el oficialismo que presentó decenas de miles de reclamos y pide esperar al resultado definitivo, mientras el vencedor del conteo provisional, Abelardo de la Espriella, ya se declara “presidente electo”.

“Solo al final del escrutinio se declara vencedor y yo lo reconoceré”, dijo el presidente saliente Gustavo Petro, quien continúa planteando dudas sobre el sistema de cómputo. Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, quien supervisa el avance de los escrutinios, aseguró el lunes que no existe ninguna prueba de fraude en el proceso y que los reclamos serán atendidos por las autoridades.

“El proceso es muy trazable, se puede seguir a detalle cada uno de los componentes”, dijo a CNN el titular de la Registraduría, Hernán Penagos. El funcionario resaltó que el conteo es manual, más allá de que softwares ayuden a “agilizar la información”. Por ello, insistió: “No hay ninguna alteración. La constancia física da cuenta de un proceso que es imposible de alterar”.

El preconteo informado por la Registraduría, en el que el ultraderechista De la Espriella venció al izquierdista Iván Cepeda por casi un punto, tiene carácter informativo y sin valor jurídico, mientras que el resultado oficial de carácter vinculante es el que se establece con el escrutinio que pasa por varias instancias.

Sin embargo, el conteo oficial no divulga avances parciales. Consolida los resultados de las mesas en un escrutinio municipal, que luego pasa a la instancia departamental hasta llegar a la nacional, para finalmente proclamar un acta con la proclamación definitiva.

El escrutinio oficial es elaborado por más de 9.000 jueces y notarios. Las comisiones escrutadoras, supervisadas por autoridades electorales, consolidan los resultados que tendrán validez oficial.

Cepeda dijo el lunes que el mismo domingo finalizó el escrutinio municipal, de los formularios E-14 con el resultado de cada mesa (que debe estar firmado por al menos dos jurados), y ya había comenzado el escrutinio departamental, que consolida la información revisada. Estimó que el miércoles comenzaría la instancia nacional.

En la primera vuelta, el resultado fue proclamado cuatro días después de la votación. Por una parte, un conteo entre solo dos candidatos podría ser más rápido, pero también hay un número mayor de impugnaciones que podrían ralentizar el proceso.

Es posible, aunque los antecedentes más concretos muestran que la diferencia suele ser mínima.

En la revisión de actas E-14 se detectan errores o inconsistencias que pueden ajustar el conteo de votos. En ese sentido, el equipo de personeros del Pacto Histórico presentó más de 57.000 reclamos que podrían beneficiarlo. El movimiento Defensores de la Patria, que impulsa a De la Espriella, no detalló cuántas impugnaciones presentaron sus abogados.

Los jueces escrutadores están encargados de verificar las alegaciones para comprobar si están sustentadas y si fueron presentadas en tiempo y forma. Cuando finalice ese proceso, se expedirán los formularios E-27 departamentales, que servirán para el escrutinio nacional definitivo.

Seguidores del Pacto Histórico recordaron lo ocurrido en las legislativas de 2022, cuando el partido recuperó cientos de miles de votos durante el escrutinio. Sin embargo, se trató de una situación anómala poco comparable: el formulario tenía un diseño confuso que perjudicaba al partido en el cómputo, una situación que no debería ocurrir en una segunda vuelta presidencial, con documentos más sencillos de digitar.

En la primera vuelta, De la Espriella sumó unos 5.000 votos entre el preconteo y el escrutinio, y Cepeda aumentó unos 15.000. Son números considerables teniendo en cuenta lo reñida que fue la votación, pero de todas formas representaron cerca del 0,1 % del total.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó a la ciudadanía y a los actores políticos a aguardar “con calma y responsabilidad la finalización de los escrutinios”.

Los observadores indicaron en un comunicado que el proceso, “en un contexto altamente polarizado”, transcurrió con normalidad en las mesas donde fueron desplegados: los testigos pudieron fotografías las actas de escrutinio, la digitalización se realizó de acuerdo con los procedimientos y el material electoral fue custodiado de manera segura. “La jornada electoral transcurrió sin incidentes que afectaran su normal desarrollo”, destacó.

La MOE también indicó que permanece en terreno “siguiendo con atención cada una de las fases del escrutinio y la resolución de impugnaciones que pudieran surgir”.

Los números preliminares de la elección dejan varias cifras históricas.

Gane quien gane, será el presidente más votado de la historia de Colombia, con al menos 12,7 millones de votos, por encima de los 11,2 millones que obtuvo Petro en 2022.

Pero esto no solo es por el crecimiento demográfico, sino también por el récord de la participación, en un país sin voto obligatorio. El 63,6 % superó el 62,6 % de la segunda vuelta de 1998. Hace 12 años, la participación había caído a cerca del 40 %, la tasa más baja en décadas.

En cuanto a porcentajes, es la votación más reñida de la que se tenga registro, con una diferencia de 0,91 % en el preconteo. El antecedente más cercano corresponde a la votación de 1970, cuando Misael Pastrana se impuso por 1,6 puntos a Gustavo Rojas, una elección marcada por denuncias de fraude. En 1994, Ernesto Samper venció por 2,1 puntos a Andrés Pastrana.

La diferencia de unos 250.000 votos entre De la Espriella y Cepeda es tan estrecha que fue superada por los votos en blanco (casi 427.000). Además, la diferencia tiene un gran componente en el voto en el extranjero, que le otorga al candidato ultraderechista una ventaja de 177.000 sufragios, la mayoría de ellos en Estados Unidos.

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Con información de Fernando del Rincón, de CNN, y de la agencia EFE.