EE.UU. anuncia más sanciones contra Cuba vinculadas a GAESA. Canciller cubano dice que es una “agresión despiadada”

Por Anabella González, CNN en Español

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes una serie de nuevas sanciones contra entidades vinculadas al Gobierno de Cuba y contra otro miembro de la familia de Raúl Castro, en una nueva muestra de las presiones que el Gobierno del presidente Donald Trump ejerce sobre la isla desde hace meses.

Las nuevas sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. tienen como objetivo cinco entidades cubanas “que generan ingresos para el régimen cubano”, tres de ellas asociadas con el Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado de prensa.

Se trata del Banco Financiero Internacional S.A (BFI); Rafin S.A. y Almacenes Universales S.A. (AUSA). CNN envió una solicitud de comentarios a estas entidades para consultarle sobre las sanciones.

A principios de mayo, el Gobierno de Estados Unidos ya había sancionado tanto al consorcio de mando militar GAESA como a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, entre otras acciones.

Rubio señaló en esta oportunidad que GAESA, “continúa operando como el brazo financiero del aparato de seguridad represivo del régimen cubano” y que las medidas del Departamento de Estado de EE.UU. se fundamentan en el decreto 14404 de Trump, que rige desde el 1 de mayo e impone sanciones “a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

El Gobierno de Cuba mediante su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazó los señalamientos de Rubio y dijo que busca “apretar el cerco a la economía de Cuba”.

De acuerdo con el secretario de Estado, dos de las entidades sancionadas son instituciones financieras vinculadas a GAESA y están asociadas “con el movimiento de dinero” en nombre del Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. Otra de ellas, agregó, es una es una empresa de logística vinculada a GAESA “que ejecuta las órdenes del régimen en toda la isla”.

La OFAC también sancionó a otras dos entidades: la empresa estatal GeoMinera y la Empresa Siderúrgica José Martí (conocida como Antillana de Acero), a las que incluyó en la medida bajo el argumento de generar ingresos para Cuba mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla. CNN envió una solicitud de comentarios a ambas empresas y está en espera de respuesta.

“La situación en Cuba se deteriora a medida que el régimen comunista de la isla, corrupto, brutal y antiestadounidense, sigue priorizando su control absoluto sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano”, afirmó Rubio sobre el Gobierno cubano.

En reiteradas ocasiones Cuba ha rechazado estos señalamientos y ser una amenaza para Estados Unidos. Díaz-Canel dijo semanas atrás que desde el Gobierno estaodunidense apuestan a la “asfixia económica” entre los escenarios de presión contra Cuba, con el objetivo de intervenir en la isla, que lucha contra el deterioro económico por la escasez de petróleo.

Tanto el presidente Donald Trump como funcionarios de su gobierno han manifestado en varias oportunidades que es necesario un cambio de régimen en Cuba, y Trump incluso no descartó “tomar el control” del país.

En una publicación en sus redes sociales, Rubio también se refirió a las nuevas sanciones y advirtió que cualquier persona que preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de recibir sanciones, además de instar a los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estas entidades a “suspender dichas actividades de inmediato”.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó entre los miembros de la familia Castro sancionados a Annalie Lilliam Rueda Cardero, la esposa de Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro, ya sancionado anteriormente.

“Estas entidades y actores financian, facilitan o se benefician de las actividades perniciosas del régimen, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, dijo Rubio en su comunicado de prensa.

Semanas atrás, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ya había sancionado -junto a Castro Espín- al presidente Miguel Díaz-Canel; a Lis Cuesta Peraza, su esposa; a Manuel Anido Cuesta, su hijastro; y a Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del exmandatario.

Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, se refirió a las sanciones y a los comentarios del secretario de Estado en una publicación en X, en la que rechazó las acusaciones.

“Lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen”, aseguró Rodríguez, que se refirió a Rubio como “deshonesto y mendaz”.

“Continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de Cuba, al ésta demostrarse más fuerte, capaz y eficaz que lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida”, dijo el canciller de Cuba.

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