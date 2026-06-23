El Senado vota para limitar los poderes de guerra de Trump sobre Irán en una inusual reprimenda

Por Morgan Rimmer, CNN

El Senado aprobó este martes una resolución que ordena al presidente retirar las fuerzas militares del conflicto con Irán, una reprimenda significativa a Donald Trump y un mensaje contundente de que la guerra carece de apoyo en el Congreso.

Los demócratas han forzado repetidamente votaciones para limitar los poderes de guerra de Trump tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, una campaña que en las últimas semanas ha ido sumando gradualmente más apoyo republicano, lo que ha provocado la ira del presidente.

Los senadores republicanos Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski y Bill Cassidy se unieron a los demócratas para votar a favor de la resolución, mientras que el senador demócrata John Fetterman votó en contra. El resultado final fue 50-48.

La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes a principios de este mes. Pero, debido a que se trata de lo que se conoce como una resolución concurrente, no requiere la firma del presidente y, por definición, no tiene fuerza de ley.

No obstante, un asesor demócrata de la Cámara de Representantes que ha participado en el esfuerzo por aprobar la resolución sobre poderes de guerra dijo a CNN a principios de este mes que cree que la medida sería vinculante y que sería una cuestión legal por resolver.

Esta es la décima vez que el Senado ha votado sobre una medida relacionada con los poderes de guerra sobre Irán desde comienzos de año. Una resolución anterior impulsada en el Senado avanzó el mes pasado, pero aún no ha tenido una votación posterior mientras los demócratas trabajan para asegurarse de que cuentan con el apoyo necesario para aprobarla.

La Cámara aprobó la resolución concurrente 215-208, con cuatro republicanos votando junto con los demócratas y enfrentándose de inmediato a la ira del presidente. Trump llamó a los cuatro miembros “BUSCADORES DE PROTAGONISMO” y calificó su acción de “antipatriótica” en una publicación en Truth Social después de la votación.

Algunos senadores demócratas, incluido Tim Kaine, han argumentado que es necesario aprobar una resolución sobre poderes de guerra, incluso después de que Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Irán y en medio de negociaciones en curso con Teherán.

“Creo que es un buen momento para votar y decir: ‘Oigan, si de verdad estamos en un período de cierta estabilidad aquí, no permitamos simplemente que vuelva a empezar sin que el Congreso participe en esa decisión’”, dijo a los periodistas la semana pasada.

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