Europa tiene un gran problema de calor y empeorará: ¿por qué es el continente más afectado en este momento?

Por Laura Paddison, CNN

El calor implacable y mortal se cierne sobre Europa, y se prevé que esta semana no solo se batan récords de temperatura, sino que se pulvericen. Los científicos advierten que este calor extremo representa un grave problema para Europa y un llamado de atención ante una nueva realidad.

Europa es el continente que más rápido se calienta en el planeta, a un ritmo de aproximadamente dos a tres veces el promedio mundial, y aun así está lamentablemente poco preparada. Su infraestructura no fue construida para el calor extremo; cuando las temperaturas se disparan, las vías del tren se deforman, los cables eléctricos se rompen, las viviendas se convierten en trampas de calor y miles mueren.

Esta semana es otro recordatorio brutal de que el calor europeo se está volviendo tanto más severo como más frecuente. Marca la segunda ola de calor que bate récords en dos meses consecutivos, con el potencial de que se rompan récords nacionales históricos de temperatura incluso antes de que Europa llegue a julio, por lo general su mes más caluroso.

“Esto no es en absoluto la nueva normalidad; esto es el pie de una catástrofe absoluta”, dijo Hugh Montgomery, profesor de medicina de cuidados intensivos en University College London.

Francia, el epicentro actual del calor extremo, acaba de registrar su día más caluroso del que se tenga registro. La temperatura media nacional alcanzó los 29,8 °C, rompiendo un récord que se había alcanzado por última vez en 2019, según cifras provisionales de Météo-France. En una localidad se registraron temperaturas de más de 43,9 °C.

El calor se volvió mortal rápidamente. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció el martes que 40 personas se habían ahogado desde el 18 de junio, vinculando los ahogamientos con el aumento vertiginoso de las temperaturas y calificándolos como un “azote sombrío”. Tres personas mayores también perdieron la vida por el calor cerca de Burdeos, y dos niños de dos y cuatro años fueron hallados muertos en un auto caliente en el sur de Francia el martes.

En el Reino Unido, se prevé que las temperaturas se disparen por encima de los 37,8 °C esta semana, y el Met Office emitió una advertencia roja muy poco frecuente por calor extremo, lo que indica un riesgo para la vida.

Cientos de escuelas están cerrando o pasando a medias jornadas, se les ha dicho a las personas que eviten los viajes en tren, y el Met Office ha advertido de impactos severos en la energía y el agua. Londres se está “cocinando”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, al dirigirse a una audiencia en la London Climate Week el martes.

El récord de temperatura de junio del país, de 35,6 °C, parece casi seguro que será pulverizado hasta por 3,3 °C esta semana.

“Borrar récords por varios grados es una locura absoluta”, dijo Peter Thorne, director del ICARUS Climate Research Centre en Maynooth University, Irlanda.

En España, las temperaturas superaron los 45 °C en Andújar, un municipio en el sur del país, según el servicio meteorológico AEMET. Casi todo el país estaba bajo una alerta por calor el martes.

Había alertas por calor vigentes en 23 países de Europa el martes, con cinco en el nivel rojo más severo: Alemania, Francia, España, Suiza y Luxemburgo.

Las temperaturas en alza están causadas por una cúpula de calor —una vasta área de alta presión estancada situada sobre extensas zonas de Europa—, que actúa como una tapa sobre una olla, atrapando el calor.

La cúpula de calor no es inusual en Europa en verano, “pero las temperaturas sí lo son”, dijo Richard Allan, profesor de ciencias del clima en la University of Reading.

Estas se intensifican por el cambio climático, impulsado por la quema de petróleo, carbón y gas por parte de los humanos, lo que eleva la temperatura de fondo y hace que cada ola de calor sea más intensa.

También se configura un El Niño que se fortalece en el Pacífico tropical, que se sabe que aumenta la frecuencia y la gravedad de los extremos de calor en todo el mundo. Sin embargo, acaba de comenzar, “así que tiene poco o ningún impacto” en la ola de calor actual, dijo Liz Bentley, directora ejecutiva de la Royal Meteorological Society. No obstante, podría intensificar el calor el próximo verano.

Los científicos dicen que incluso sin El Niño, el cambio climático es la fuerza impulsora del calor extremo. “Hay una triste inevitabilidad en todo esto, con científicos como yo repitiendo las mismas citas año tras año”, afirmó Friederike Otto, profesora de ciencias del clima en el Imperial College London.

“Sí, es el cambio climático, sí, somos nosotros, no, no es El Niño”.

Una de las principales razones por las que Europa es el continente que más rápido se calienta del planeta es que partes de él se extienden hasta el Ártico. Esta región es el lugar que más rápidamente se calienta en la Tierra debido a un círculo vicioso de retroalimentación: las temperaturas más cálidas derriten la nieve y el hielo, dejando al descubierto superficies más oscuras debajo, que a su vez absorben más energía del sol, amplificando el calentamiento.

La legislación antipolución, en un giro cruel, también ha incrementado el calentamiento porque ha limpiado la atmósfera de pequeñas partículas contaminantes que, aunque son malas para la salud humana, ayudaban a reflejar la energía del sol lejos de la Tierra y de vuelta al espacio.

También hay cambios en la circulación atmosférica que afectan al continente, indicó Thorne, de la Universidad de Maynooth. Estos “parecen estar haciendo que los episodios de bloqueo con cúpulas de calor sean más frecuentes y duraderos”, le dijo a CNN.

En resumen, no: lo que ocurre ahora es lo que los científicos han advertido desde hace tiempo. La creciente severidad y extensión de las olas de calor europeas “es, en términos generales, consistente con lo que se espera de las simulaciones por computadora y la teoría física”, comentó Allan, de la Universidad de Reading.

Sin embargo, la magnitud y la aparición temprana del calor aún pueden sorprender.

“Algunos impactos pueden estar apareciendo en el extremo superior de las expectativas”, señaló Bentley.

Por ejemplo, un día de 40 °C en el Reino Unido no tenía precedentes hasta julio de 2022, cuando las temperaturas alcanzaron los 40,3 °C. Eso debería haber sido un “llamado de atención”, dijo Otto, “pero claramente alguien apretó el botón de posponer”.

Ese récord podría superarse potencialmente esta semana. Volver a llegar a 40 °C “y esta vez en junio— sería increíblemente alarmante”, afirmó Otto.

Las temperaturas que Europa soporta en este momento quizá no suenen tan extremas para algunos, pero el calor golpea de manera distinta en países donde el aire acondicionado es muy poco común: solo se encuentra en alrededor del 20 % de los hogares europeos.

Históricamente, el continente tuvo menos necesidad de refrigeración artificial, porque el calor extremo y prolongado era menos común. En el norte de Europa, en cambio, muchas viviendas se construyeron para retener el calor.

“El calor que realmente perjudica a la gente es el calor atrapado dentro de sus hogares”, dijo Timur Dogan, profesor asociado de arquitectura en la Universidad de Cornell. “Cuando las noches se mantienen calurosas, el calor se acumula en la estructura día tras día, las condiciones en el interior empeoran de manera constante y el cuerpo nunca se recupera”, añadió.

Con temperaturas extremas, especialmente con alta humedad, el cuerpo empieza a perder su capacidad de enfriarse, lo que puede causar agotamiento por calor o incluso un golpe de calor, que puede ser mortal. “Este calor no es una incomodidad, es una amenaza creciente para la salud pública”, aseguró Otto.

Las olas de calor de mayo y junio en Europa podrían ser solo el comienzo de un verano extremo en Europa. “Hay un enorme consenso en que los próximos tres meses serán anormalmente cálidos”, indicó Thorne.

Europa —al igual que gran parte del resto del mundo— no ha asumido el hecho de que el clima ha cambiado, advirtió.

“Ningún lugar está realmente preparado para lo que traerá el cambio climático. Hemos desarrollado todo —y me refiero a todo— para un clima estable al que estamos diciendo adiós rápidamente”, dijo Thorne. “Definitivamente estamos entrando en la fase de enfrentar las consecuencias tras dos siglos de hacer desastres quemando combustibles fósiles, y no será bonito”.

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