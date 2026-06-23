Exclusivo: piloto de EE.UU. derribado informó haber visto drones iraníes formando una especie de enjambre con forma de medusa

Por Zachary Cohen y Katie Bo Lillis, CNN

Un piloto de un avión de combate estadounidense, rescatado por fuerzas especiales tras ser derribado sobre Irán en abril, describió una escena impactante antes de eyectarse de su aeronave: múltiples drones iraníes flotando en el aire, moviéndose al unísono, en una formación que se asemejaba a una medusa, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

El relato, que no se había divulgado previamente, fue compartido por el piloto del F-15 con funcionarios de inteligencia durante una sesión informativa posterior al incidente.

La información inmediatamente desató una acalorada polémica en la comunidad de inteligencia estadounidense que aún no se ha resuelto.

Si el aviador realmente vio lo que describió —una formación moviéndose al unísono—, sería un avance alarmante en las capacidades de los drones iraníes.

“Varios drones interconectados que se movían como uno solo, con drones más pequeños debajo de los más grandes como si fueran piernas”, declaró a CNN una de las fuentes familiarizadas con el testimonio del piloto. “Una auténtica locura alienígena”.

Otra fuente declaró a CNN que el piloto describió haber presenciado un “campo minado de drones” en el aire.

Si bien aún se está investigando la causa exacta del derribo del F-15, los informes iniciales indicaron que era posible que la formación de drones hubiera permitido de alguna manera a Irán derribar el avión estadounidense, según dos de las fuentes.

El F-15 llevaba una tripulación de dos personas: un piloto y un oficial de sistemas de armas. Las fuerzas estadounidenses iniciaron de inmediato las labores de búsqueda y rescate, informó previamente CNN.

El derribo del avión de combate F-15 supuso la primera vez que un avión estadounidense era derribado sobre Irán durante el conflicto.

El piloto fue rescatado horas después de eyectarse de la aeronave, mientras que el oficial de sistemas de armas eludió la captura iraní en las montañas durante más de un día antes de ser también rescatado.

No está claro si el oficial de sistemas de armas también vio la formación de drones.

Un segundo avión, un A-10, fue derribado durante las labores de rescate, pero su piloto logró eyectarse a salvo fuera del espacio aéreo iraní.

Los funcionarios de inteligencia estadounidenses discreparon sobre cómo interpretar la descripción del piloto del F-15 y sobre si el piloto podría relatar el incidente con claridad.

Para empezar, sufrió una conmoción cerebral en el accidente.

Era la segunda vez que lo derribaban durante la guerra de Irán: de acuerdo con dos de las fuentes, también había estado entre los que fueron alcanzados en un incidente de fuego amigo por las fuerzas kuwaitíes al comienzo del conflicto.

¿Había presenciado una capacidad madura que la inteligencia estadounidense desconocía? ¿Una prueba beta? ¿Un espejismo en el desierto?

Los oficiales de inteligencia que realizaban el interrogatorio dijeron algo así como: “¿Está seguro de que vio lo que dice que vio?”, comentó otra de las fuentes.

La Fuerza Aérea de EE. UU. remitió las consultas al Comando Central de EE.UU., que no respondió directamente a las preguntas de CNN. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional no respondió a la solicitud de comentarios.

Las preguntas sobre el programa de drones de Irán surgen mientras Estados Unidos y Teherán negocian un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, tras haber iniciado la semana pasada un período de 60 días de conversaciones como parte de un alto el fuego.

Se espera que dichas conversaciones se centren en el programa nuclear iraní, aunque ambas partes han planteado una amplia gama de temas.

Si bien la capacidad específica de drones descrita por el piloto no era algo que las agencias de inteligencia estadounidenses hubieran evaluado previamente que Irán poseía, existe una serie de informes que indican que Irán había estado recibiendo asistencia de China y Rusia para el desarrollo de su tecnología de drones, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Según las fuentes, el término técnico para la capacidad descrita por el piloto es “red mallada de uno a muchos”.

En general, las redes malladas permiten a un operador controlar varios drones simultáneamente.

Se cree que otros países, como Rusia y China, poseen esta capacidad. Cualquier avance en el ya sofisticado programa iraní de guerra con drones sería motivo de preocupación para las fuerzas estadounidenses y sus aliados en la región.

En teoría, las redes malladas también podrían utilizarse para proporcionar conectividad a internet en zonas remotas sin infraestructura existente, señaló un funcionario estadounidense. En teoría, una función inofensiva.

Irán empleó agresivamente sus drones de ataque como arma asimétrica durante el conflicto que duró varias semanas contra las fuerzas estadounidenses e israelíes, así como contra los países vecinos del Golfo.

“Gastaremos muchísimo dinero, muchísima sangre y recursos, para protegernos de algo que puede coordinarse de esa manera”, indicó a CNN Emma Bates, experta en guerra con drones y modernización de la defensa, fundadora de la empresa Cachai, refiriéndose a la amenaza que representan las capacidades de interconexión de drones.

“Si puede coordinarse para adoptar una forma reconocible y mantenerla, si lleva explosivos a bordo y si dispone de recursos de reserva para atacar lo que no haya destruido la primera andanada, entonces se trata de un enfoque muy eficaz”, señaló Bates.

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