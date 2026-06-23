Gobierno de EE.UU. flexibiliza la entrada de Irán antes de su tercer partido del Mundial 2026

Por Priscilla Alvarez y Kyle Feldscher, CNN

El Gobierno de Estados Unidos está suavizando su postura sobre la entrada de la selección nacional de Irán a EE.UU. antes de su tercer partido del Mundial, permitiendo que el equipo ingrese al país dos días antes de su encuentro del viernes contra Egipto.

“Para el tercer partido del equipo iraní en Seattle el 26 de junio, se le ha permitido al equipo entrar a EE.UU. dos días antes del partido”, dijo a CNN un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

“El equipo de Irán seguirá estando obligado a salir el día en que termine el partido. Las medidas y el protocolo generales de seguridad son los mismos. Seguimos comprometidos a ofrecer el torneo más seguro posible para jugadores, personal y aficionados por igual”.

Inicialmente, Irán tenía previsto establecer su campamento base en Tucson, Arizona, para el torneo, pero se vio obligado a última hora a trasladar su sede a Tijuana, México. La guerra entre EE.UU. e Irán ha provocado múltiples dificultades para el Equipo Melli, entre ellas que algunos miembros de la delegación que viaja con el equipo no recibieran visas para entrar a Estados Unidos, que se vieran obligados a entrar al país un día antes de sus dos primeros partidos y luego salir casi inmediatamente después.

Irán llegó a este torneo en una situación sin precedentes: jugar un Mundial dentro de una nación con la que estaba en guerra. Desde entonces se ha acordado un frágil memorando de entendimiento, pero las tensiones entre ambos países siguen siendo altas, incluso cuando las hostilidades se han desacelerado algo.

Los iraníes en el campo han logrado sacar dos empates y parecen estar en camino de clasificarse para las rondas eliminatorias gracias al torneo ampliado de la FIFA. Irán remontó dos veces para conseguir un empate 2-2 con Nueva Zelandia en el partido inaugural y luego empató 0-0 con Bélgica durante el fin de semana.

Irán se encuentra actualmente en segundo lugar del Grupo G, justo por delante de Bélgica. Si el Equipo Melli vence a Egipto el viernes en Seattle, entonces los iraníes ganarían el grupo.

Durante meses, hubo especulaciones de que Irán en realidad no terminaría jugando en el Mundial en protesta por la guerra, y en un momento los iraníes estuvieron en conversaciones para trasladar sus partidos fuera de EE.UU. Al final, la selección nacional se presentó y está disputando sus tres partidos en EE.UU. según lo programado.

Pero no ha sido fácil. El equipo iraní se molestó por tener que volar de regreso a Tijuana solo horas después de jugar contra Nueva Zelandia, ya que había anticipado quedarse en Los Ángeles durante la noche y volar de regreso por la mañana tras recuperarse.

Las quejas del equipo provocaron una respuesta del Gobierno de EE.UU., que afirmó que los iraníes habían aceptado el arreglo y que siempre se esperaba que regresaran a México inmediatamente después del partido.

El requisito de salir el día después del partido sigue vigente para el duelo del viernes contra Egipto en el Lumen Field.

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