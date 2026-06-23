La Corte Suprema dictamina que Exxon podrá demandar a Cuba por confiscarle propiedades en 1960

Por John Fritze, CNN

Este martes, la Corte Suprema de EE.UU. autorizó a Exxon Mobil a demandar a las compañías petroleras estatales cubanas por la confiscación de propiedades que tuvo lugar después de que el régimen de Fidel Castro tomara el poder hace casi siete décadas. La decisión permite que la demanda prosiga en un momento en que el presidente Donald Trump ha adoptado una postura agresiva hacia La Habana.

El juez Brett Kavanaugh redactó la opinión mayoritaria de 6 a 3, con los jueces progresistas en desacuerdo.

Esta decisión es el acontecimiento más reciente de la inusual confluencia de movimientos legales y geopolíticos que Washington ha emprendido para aumentar la presión sobre Cuba. El 20 de mayo, la administración de Trump acusó al expresidente cubano Raúl Castro de cargos derivados de su presunta participación en el derribo en 1996 de dos aeronaves civiles que causaron la muerte de cuatro personas, entre ellas tres estadounidenses. Trump también ha coqueteado con la idea de una acción militar en Cuba, declarando a la prensa en marzo que podría tener el “honor de tomar Cuba”.

Un día después de la acusación contra Castro, la Corte Suprema dictaminó sobre otro caso relacionado con bienes confiscados por Cuba. En esa decisión, la Corte, con ocho votos a favor y uno en contra, autorizó que procediera una demanda contra las mayores operadoras de cruceros del mundo, que habían atracado en el muelle de La Habana durante la administración de Obama.

El caso Exxon también estaba vinculado a propiedades confiscadas en 1960, poco después de que Castro llegara al poder en la revolución de la nación insular, y a una ley aprobada por el Congreso en 1996 que permitía a los ciudadanos estadounidenses demandar por esas propiedades incautadas en los tribunales estadounidenses.

A finales de la década de 1950, Standard Oil Company, que más tarde pasó a llamarse Exxon Mobil Corporation, tenía extensas operaciones en Cuba, incluyendo una refinería, múltiples terminales de productos y 117 estaciones de servicio. Todas fueron confiscadas por el Gobierno de Castro e incorporadas a empresas estatales.

En 1969, una comisión estadounidense certificó las pérdidas de Standard Oil en casi 72 millones de dólares. Con los intereses y la solicitud de Exxon de una indemnización triple, cientos de millones de dólares podrían estar en juego.

El caso de Exxon versaba sobre cómo la ley de 1996 interactúa con otra ley federal que, en general, prohíbe a los estadounidenses demandar a gobiernos extranjeros ante tribunales estadounidenses. Exxon afirmó que el Congreso, al aprobar la ley de 1996, sustituyó de hecho dicha ley, pero las empresas de propiedad cubana argumentaron que debían estar exentas de litigio.

El Congreso y el poder judicial federal se han mostrado generalmente reacios a permitir demandas contra gobiernos extranjeros en tribunales nacionales, en parte por temor a que dichos gobiernos respondieran allanando el camino para demandas similares presentadas en el extranjero contra Estados Unidos. El año pasado, en un caso aparte, un tribunal dictaminó por unanimidad que las familias de las víctimas de atentados terroristas en Israel podían demandar al Gobierno Autónomo Palestino en tribunales estadounidenses.

La administración de Trump respaldó a Exxon en el litigio.

“Estados Unidos tiene intereses de política exterior imperiosos en garantizar que los ciudadanos estadounidenses cuyos bienes fueron expropiados ilegalmente por el régimen comunista de Fidel Castro reciban una compensación y en impedir que el gobierno cubano siga beneficiándose de sus actos ilícitos”, declaró el Departamento de Justicia ante el tribunal.

En el caso de Exxon, los tribunales inferiores emitieron fallos mixtos, pero el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington rechazó el argumento de la compañía de que la ley de 1996 ofrecía un camino claro para su demanda.

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