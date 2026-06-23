Nuevos detalles sobre notas enviadas tras la desaparición de Nancy Guthrie reavivan el caso

Por Amanda Musa y Karina Tsui, CNN

Detalles revelados recientemente de una nota enviada a medios de comunicación días después de que Nancy Guthrie desapareciera, en la que se afirmaba que la madre de la presentadora del programa “Today” de NBC, Savannah Guthrie, había muerto, podrían reavivar el interés en un caso que atrajo por primera vez la atención de Estados Unidos hace casi cinco meses.

La mujer, de 84 años, fue sacada de su casa en Catalina Foothills, en Arizona, el 1 de febrero. En los días siguientes, se enviaron a varios medios de comunicación, incluido KOLD-TV en Tucson, Arizona, afiliada de CNN, dos notas supuestamente escritas por los secuestradores. Pero el contenido completo de una de las notas no se difundió públicamente.

La segunda nota decía que Guthrie estaba muerta, dijeron en ese momento a CNN fuentes de las fuerzas de las autoridades.

La información, sobre cuya autenticidad los funcionarios han dicho poco públicamente, no fue informada al principio por CNN ni por los medios locales a petición de las autoridades y de la familia Guthrie para que cualquier comunicación futura con los secuestradores o posibles sospechosos pudiera autenticarse, dijo John Miller, analista jefe de fuerzas del orden e inteligencia de CNN.

Las autoridades confían en que el contenido de la segunda nota, revelado en los últimos días, conduzca a nuevas pistas en la búsqueda de Nancy Guthrie, quien tenía mala salud y dependía de medicamentos para mantenerse sana.

Esto es lo que sabemos sobre las notas:

Una nota inicial enviada a algunos medios a principios de febrero exigía millones de dólares en bitcoin a cambio de la liberación de Nancy Guthrie. Varios medios, incluidos los afiliados de CNN KGUN-TV y KOLD-TV, recibieron la supuesta carta de rescate e informaron sobre ella en ese momento.

Al día siguiente, Savannah Guthrie y sus hermanos, Annie y Camron, publicaron el primero de varios videos emotivos suplicando por el regreso de su madre.

En el plazo de una semana tras la desaparición de Nancy Guthrie, una segunda nota decía que Guthrie estaba muerta y que, aunque los secuestradores no pretendían matarla, murió poco después del secuestro, dijeron en ese momento a CNN fuentes oficiales.

Ambas notas se enviaron desde la misma fuente electrónica, dijeron las autoridades.

El 7 de febrero, la familia Guthrie aparentemente respondió a las notas en un emotivo video publicado en redes sociales, mientras Savannah decía: “Recibimos su mensaje y lo entendemos”.

“Ahora les suplicamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Esta es la única manera de tener paz”, añadió, sentada nuevamente junto a sus hermanos.

El contenido de la segunda nota era conocido por CNN y KOLD-TV, que recibieron ambas notas en febrero. CNN se enteró del contenido de la segunda nota a través de fuentes de las autoridades en ese momento.

CNN y la estación de noticias accedieron a una solicitud de las autoridades y de la familia para abstenerse de informar sobre el contenido de ambas notas, de modo que cualquier comunicación futura con el secuestrador o los secuestradores pudiera autenticarse.

Los funcionarios han dicho poco sobre la autenticidad de las cartas, dejando sin respuesta preguntas sobre su validez. En ese momento, los investigadores aún estaban determinando si las notas eran auténticas y si habían sido enviadas por los secuestradores, según fuentes oficiales.

Después de que llegara la segunda nota, los investigadores trabajaron para autenticar si era cierto que Nancy Guthrie estaba muerta, algo que finalmente no pudieron verificar, dijeron las fuentes.

Las preguntas en torno a la nota de rescate resurgieron el lunes después de que el fundador de TMZ, Harvey Levin, publicara un video en X abordando las especulaciones sobre el contenido de una carta enviada a TMZ “al principio” de la investigación.

Levin dijo que eran falsas las afirmaciones de que recibió una nota de rescate disculpándose con la familia Guthrie por el secuestro y la muerte de Nancy.

TMZ también había recibido varios correos electrónicos “al principio” de alguien que afirmaba conocer a los presuntos secuestradores y el paradero de Nancy Guthrie, buscando aproximadamente US$ 100.000 a cambio de información, dijo Levin.

“Hay algo en esos correos electrónicos que me hizo creer que este tipo bien podría haber sabido quiénes eran los secuestradores”, dijo en el video, y añadió que el individuo parecía sugerir que Guthrie estaba muerta después de enviar un correo electrónico que decía: “El tiempo ya no es esencial”.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima, que ha estado encabezando el caso desde la desaparición de Nancy Guthrie, dijo a CNN el lunes que la investigación sigue “activa y en curso”, y remitió otras preguntas sobre las notas al FBI.

El FBI de Phoenix y la familia Guthrie no respondieron esta semana a la solicitud de comentarios de CNN.

El trabajo en el caso no se ha detenido, aunque el número de pistas públicas se ha ralentizado, según fuentes de las autoridades.

Se cree que las autoridades obtuvieron pistas anteriores a partir de imágenes de seguridad que captaron a un hombre enmascarado portando una pistola fuera de la casa de Nancy Guthrie. No se sabe si más de una persona pudo haber estado involucrada en su desaparición.

Sin embargo, funcionarios tanto locales como federales, dijeron a CNN que todavía no tienen un sospechoso principal.

El hombre visto en el video del timbre llevaba una mochila negra Ozark Trail de 25 litros, otra pista que las autoridades han intentado rastrear.

El FBI y las autoridades locales han revisado “miles de horas” de video obtenidas del área metropolitana de Tucson, dijo a CNN una fuente de las autoridades familiarizada con el caso.

Los investigadores también han continuado analizando el ADN encontrado en la casa de Guthrie, un proceso que puede llevar meses, escribió el corresponsal sénior de CNN Josh Campbell en un análisis reciente.

“Expertos dicen que resolver el caso en esta etapa puede depender de la tenacidad continua del equipo investigador, la incorporación de miradas frescas que puedan observar la evidencia existente de manera diferente, una pista de un miembro del público o, sí, pura suerte”, señaló Campbell.

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