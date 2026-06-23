Sheinbaum dice que sí recibe a madres buscadoras pero no hace “propaganda” con el tema

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que sí recibe a madres buscadoras pero que no hace “propaganda” con ello, en respuesta a las críticas de que no recibe a familiares de personas desaparecidas y sí recibió al pato Merlín —que se ha convertido en la mascota no oficial de México en el Mundial— y a su familia.

Sheinbaum aseguró que se reúne con personas, no con grupos, y lo hace cada vez que va de gira por el país o cuando se encuentra en Palacio Nacional, la residencia presidencial de México.

La mandataria nacional indicó que las reuniones con colectivos que buscan a personas desaparecidas son llevadas a cabo por otras instancias de su gobierno, como la Secretaría de Gobernación o la Comisión Nacional de Búsqueda.

Después de que Sheinbaum invitara el lunes al pato Merlín a su conferencia matutina, algunos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y miembros de la oposición criticaron a la presidenta por no recibir a quienes buscan a sus seres queridos.

Uno de sus esos colectivos fue el de Víctimas Unidas, que criticó que Sheinbaum “no recibe a las familias buscadoras, manda a sus inferiores, como a la secretaria de Gobernación”, Rosa Icela Rodríguez, quien es la funcionaria del Gobierno de México encargada de atender dos de las manifestaciones más presentes en el sexenio de Sheinbaum, sobre todo en el marco del Mundial 2026: el tema de las desapariciones y las exigencias de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Hoy, en México hay más de 135.000 personas desaparecidas, según registros oficiales. En cambio, no hay un registro oficial de cuántas mexicanas se dedican a buscarlas. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), una organización no gubernamental que acompaña a este sector, estima que hay unos 500 colectivos en todo México y que los más grandes tienen entre 100 y 150 integrantes.

Entre los miembros de la oposición que criticaron a la mandataria por llevar al pato Merlín a su conferencia, se encuentra Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial que se enfrentó a Sheinbaum en las pasadas elecciones.

“La presidenta llevó al pato Merlín a la mañanera para intentar salvar su popularidad”, dijo Gálvez en un mensaje en redes sociales. “Presidenta, invite a las madres buscadoras a Palacio Nacional. Eso hablaría mejor de usted y de su gobierno”.

Además de recalcar que sí se reúne con madres buscadoras, Sheinbaum defendió este martes la invitación del pato Merlín y de su familia, a quienes, aseguró, están ayudando.

“Todo el mundo ve al pato Merlín, pero no las necesidades de la familia (…) No es justo además que alguien más quería registrar al pato como una marca. Imagínense, o sea, ¡qué abuso! Entonces, primero la ayuda para que ella (Karla Gómez, la madre, cabeza de la familia y dueña de Merlín) pueda registrar, para la familia, al pato Merlín”, señaló Sheinbaum.

En su participación en la conferencia matutina el lunes, Gómez agradeció la invitación a su familia y comentó que son personas trabajadoras. Asimismo, destacó que en México también hay buenas noticias, y para prueba de ello, dijo, está el pato Merlín, que se volvió sensación en los medios tanto nacionales como internacionales.

“Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la presidenta. Es un honor para nosotros estar enfrente de ustedes y que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana, que siento que es por ese motivo que nos hemos hecho tan virales”, declaró Gómez.

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Con información de Juan Paz y Mauricio Torres, de CNN.