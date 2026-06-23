Tom Cruise repasa su carrera en un nuevo tráiler retrospectivo mientras crece la expectativa por “Digger”

Análisis de Juan Carlos Arciniegas, CNN en Español

Es el héroe de acción por excelencia y uno de los que más dinero genera en Hollywood. Sin embargo, Tom Cruise —de vez en cuando— elige trabajar en películas menos explosivas, como “Magnolia” (1999), y es ahí donde su caché como “actor de carácter” se dispara y hasta una nominación al Oscar se lleva.

Este año, Cruise ha asumido nuevamente otro personaje poco usual, en la película “Digger”, del mexicano Alejandro G. Iñárritu. Y mientras llega el 13 de julio (fecha en la que los productores estrenarán el primer adelanto oficial de esta producción), este martes se lanzó un inesperado tráiler retrospectivo con las actuaciones, grandes y pequeñas, en la carrera del actor.

No hay un orden cronológico en las películas que aparecen en este tráiler —de hecho, van y vienen en el tiempo—, pero sí incluye producciones de la primera etapa de su carrera, como “Risky Business” (1983), así como exitosas franquicias que después de décadas siguen generándole ingresos y grandes satisfacciones, como “Mission: Impossible” y “Top Gun”.

Dos cosas me vinieron a la mente luego de disfrutar de este potente resumen de actuaciones de Cruise. La primera: ¿cómo es posible que aún no le hayan concedido un Oscar competitivo actoral a este artista de amplia sonrisa? Sí, ha estado nominado en tres ocasiones por “Born on the Fourth of July” (1989), “Jerry Maguire” (1996) y “Magnolia” —en un rol secundario—, además de una cuarta —como productor— de “Top Gun: Maverick” (2022).

El año pasado, Cruise recibió un Oscar honorario por “su sensacional compromiso con la comunidad fílmica, la experiencia teatral y la comunidad de dobles”, según la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Quizá, si su actuación en “Digger” es tan impresionante como algunos me han asegurado, podría atreverme a pronosticar que él se alzará con la estatuilla a mejor actor.

Después de todo, fue bajo la dirección de G. Iñárritu que Leonardo DiCaprio, tras cuatro derrotas actorales, salió de la mala racha y obtuvo su primer y único Oscar por “The Revenant” (2015).

La otra reflexión que me genera este tráiler retrospectivo de Cruise es la trascendencia que varios de sus diálogos han conseguido en sus más de cuarenta años de carrera en el cine.

Si un día decidiera organizar una fiesta tipo “trivia” con citas de películas, Cruise contribuiría con muchas de ellas, incluso con más de una por película.

“Show me the money” (Enséñame el dinero) y “You complete me” (Me complementas) nos transportan a dos escenas clave en “Jerry Maguire”, mientras que “I feel the need.

The need for speed” (Siento la necesidad. La necesidad por la velocidad) nos prepara para las acrobacias aéreas en “Top Gun” (1986).

Y en mi favorita de todas sus películas, “Magnolia”, su personaje de Frank. T.J. Mackey también nos dejó un par de frases célebres. La más famosa me la guardo por su contenido explícito, pero la segunda le quedaría muy bien hoy, en esta etapa de su vida cuando Hollywood aún tiene una deuda con él: el Oscar: “I will not apologize for who I am. I will not apologize for what I need. I will not apologize for what I want” (No me disculparé por quien soy. No me disculparé por lo que necesito. No me disculparé por lo que quiero”.

Repito, quizá esta vez G. Iñárritu sea su amuleto de buena suerte.

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