Wall Street se ve golpeada por una venta masiva de acciones de IA. El mercado de Corea del Sur se desploma un 10 %

Por David Goldman, CNN

La volatilidad ha regresado al mercado bursátil y, una vez más, la inteligencia artificial parece ser la responsable.

Una moderada venta de acciones tecnológicas en EE.UU. el lunes se extendió a Asia este martes. Sin embargo, ese nerviosismo se transformó rápidamente en pánico en Corea del Sur, donde el índice Kospi se desplomó un 10 %, activando un mecanismo de interrupción de operaciones que obligó a una pausa de 20 minutos para enfriar el mercado.

SK Hynix y Samsung, dos de los principales fabricantes de chips de memoria del mundo, cayeron más de un 12 %, arrastrando al resto del mercado surcoreano (ambas compañías representan cerca de la mitad del valor total del Kospi).

El temor de los inversionistas no parece estar vinculado a un hecho específico y no hubo un detonante evidente que justificara una ola de ventas tan intensa.

Sin embargo, los nervios también parecen estar reapareciendo en Estados Unidos, donde las acciones tecnológicas se encaminaban a una jornada difícil. El Nasdaq, con fuerte peso del sector tecnológico, caía un 1,9 % la mañana de este martes, después de haber retrocedido un 1,3 % el lunes.

El S&P 500 perdía un 1,3 %. El Dow Jones abrió con una baja de 260 puntos, equivalente al 0,5 %. El índice VIX, conocido como el indicador del miedo de Wall Street, subía un 17 %, señal de una mayor volatilidad en los mercados.

Algunos analistas atribuyeron la inquietud a las caídas registradas el lunes por Google (GOOG) y SpaceX (SPCX). Sin embargo, el descenso del 5 % de Google estuvo relacionado principalmente con la salida de una destacada figura del sector de la IA hacia Anthropic. En el caso de SpaceX, que cayó un 16 % el lunes, parte del movimiento responde a la volatilidad habitual que suele seguir a una oferta pública inicial exitosa.

Google retrocedía otro 1 % este martes, mientras que SpaceX perdía un 4,6 %. Nvidia (NVDA) bajaba cerca de un 3 %, presionando al mercado en general. Oracle (ORCL) caía un 2 % y acumula una pérdida del 25 % en lo que va del mes.

Otros analistas sugirieron que los mercados reaccionaban a la posibilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés más adelante este año. Sin embargo, esa no es información nueva. El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, anunció la semana pasada que el banco central reforzará su compromiso de controlar la inflación, una declaración que los mercados interpretaron como una señal de futuras alzas de tasas.

Las acciones de fabricantes de semiconductores, que han liderado el repunte bursátil este año, registraban fuertes pérdidas este martes. Micron Technology (MU) caía un 11 % y Marvell Technology (MRVL) retrocedía un 7 %.

Sea cual sea la causa, las elevadas valoraciones y las extraordinarias perspectivas de crecimiento de las empresas vinculadas a la IA hacen que cualquier señal de incertidumbre genere reacciones intensas entre los inversionistas. El Kospi acumula una subida cercana al 90 % este año, por lo que cualquier cambio inesperado en el panorama puede llevar a los operadores —y, más importante aún, a los algoritmos de negociación— a salir rápidamente del mercado.

El problema, como siempre ocurre en los mercados, es que nadie sabe realmente hasta dónde puede llegar el auge. Es posible que todavía se esté construyendo la base.

Aun así, el temor en Corea del Sur se propagó por Asia. El índice Nikkei de Japón cayó un 3,6 % y el gigante tecnológico SoftBank perdió un 15 %. La mayoría de los principales índices asiáticos retrocedieron más de un 1 %.

Aunque las acciones tecnológicas han estado bajo presión recientemente, las pérdidas siguen siendo relativamente moderadas. El Nasdaq se encuentra aproximadamente un 5,5 % por debajo de su máximo histórico alcanzado el 2 de junio.

Las bolsas han permanecido en niveles récord o cerca de ellos durante buena parte de los últimos meses. Después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego con Irán en abril, los mercados dejaron atrás en gran medida la preocupación por la guerra y volvieron a centrarse en la inteligencia artificial y en la política de tasas de interés de la Reserva Federal.

Una muestra de ello es que los precios del petróleo continuaban bajando ligeramente este martes por la mañana, mientras los inversionistas celebraban los aparentes avances en las negociaciones de paz.

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