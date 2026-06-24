Declaran a Abelardo de la Espriella ganador de las elecciones presidenciales en Colombia

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella fue declarado ganador de la elección presidencial del pasado domingo en Colombia, de acuerdo con una resolución que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer este miércoles.

De la Espriella, postulado por el movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12 millones 960.166 votos, mientras que su rival de izquierda Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, alcanzó 12 millones 708.312, informó el CNE.

El candidato asumirá la presidencia el 7 de agosto. Tomará el lugar que dejará el izquierdista Gustavo Petro y ocupará el cargo para el período 2026-2030.

La declaratoria para De la Espriella ocurrió horas después de que Cepeda admitiera que los números del escrutinio de la segunda vuelta del 21 de junio favorecían a su contrincante y lo reconociera como presidente electo.

El domingo, De la Espriella salió con ventaja en el preconteo de votos, con una diferencia menor a un punto porcentual sobre Cepeda, quien dijo que él y su equipo presentarían reclamaciones y esperarían al resultado definitivo.

Desde la noche de la elección, varios gobiernos de América felicitaron a De la Espriella. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le había expresado su respaldo antes de la segunda vuelta, dijo en su plataforma Truth Social “¡Él ganó, GRANDE!”.

Venezuela se sumó a las felicitaciones este miércoles mediante un comunicado difundido por el canciller Yván Gil. “La República Bolivariana de Venezuela ha conocido los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en la República de Colombia, las cuales transcurrieron en un ambiente de normalidad, participación y paz, y en las que ha resultado vencedor Abelardo de la Espriella”, dijo Gil en X.

Considerado un outsider de la política, De la Espriella es un abogado que promete un giro de 180 grados respecto del Gobierno de Petro. Entre otras cosas, plantea poner fin a la “Paz total” de Petro y realizar un combate frontal a los grupos armados y delictivos que operan en Colombia.

Algunos especialistas dicen que De la Espriella enfrentará diversos retos en su Gobierno, como la polarización en el país.

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Con información de Germán Padinger y Gonzalo Zegarra, de CNN.