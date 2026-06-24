Detrás de la disputa en torno a la ciudadanía por derecho de nacimiento: la atención médica a los bebés

Por Jen Christensen

El caso de ciudadanía por derecho de nacimiento que se presenta ante la Corte Suprema de Estados Unidos va mucho más allá de la mera ciudadanía. También aborda un tema poco tratado en los argumentos judiciales: el acceso inmediato de los bebés a los programas de protección social y a las pruebas médicas necesarias durante los primeros días de vida.

En el caso de los recién nacidos, normalmente se realiza una prueba de ictericia, una oximetría de pulso para detectar defectos cardíacos y una punción en el talón para detectar afecciones raras pero graves que, de no tratarse de inmediato, pueden provocar daño cerebral permanente. Incluso durante las audiencias ante el Tribunal Supremo en abril, los defensores de los derechos de los niños expresaron su preocupación de que estas consecuencias se estuvieran pasando por alto.

“Fue increíble escuchar los argumentos”, dijo Bruce Lesley, presidente de First Focus on Children, una organización bipartidista de políticas públicas para la infancia. “Estaba gritando a la televisión”.

“Los niños quedan relegados a un segundo plano en todo esto. Se la pasan hablando de lealtad y tonterías, pero a quienes afecta esto son los bebés. El daño recae sobre los bebés”, añadió.

Desde 1868, la Decimocuarta Enmienda ha otorgado la ciudadanía automática a prácticamente todas las personas nacidas en Estados Unidos. El primer día de su segundo mandato, el presidente Donald Trump firmó un decreto para limitar ese derecho de ciudadanía por nacimiento. Los tribunales inferiores suspendieron ese decreto, y el caso pronto será resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Según los expertos, si el Tribunal Supremo anula la ciudadanía por derecho de nacimiento, esto podría perjudicar la salud de todos los bebés nacidos en Estados Unidos, no solo de los cientos de miles —320.000 en 2023, el último año con datos disponibles— nacidos de inmigrantes indocumentados o con estatus legal temporal. También podría generar lo que Lesley y otros describieron como un “caos grave” en el sistema de salud.

Actualmente, cuando un bebé nace en Estados Unidos, automáticamente obtiene la ciudadanía, lo que le brinda acceso inmediato a una amplia gama de apoyos y servicios. Los padres no necesitan reunir ningún documento que acredite su ciudadanía ni enviar ningún registro para que su hijo obtenga un número de Seguro Social, requisito indispensable para que el bebé pueda acceder oficialmente a beneficios de alimentación, seguro médico y otros servicios de apoyo. Esto también significa que los bebés tienen acceso casi universal a pruebas que ayudan a determinar qué tratamiento y atención temprana podrían necesitar.

“En el momento del nacimiento, el personal del hospital o centro de maternidad llega, recopila información crucial sobre el bebé y lo inscribe automáticamente. Básicamente, envían todos tus datos para el certificado de nacimiento y tu número de la Seguridad Social. No tienes que hacer nada”, explicó Lesley.

Sin la ciudadanía automática por derecho de nacimiento, un hospital tendría que verificar la ciudadanía de cada bebé para obtener un número de Seguro Social, y eso podría retrasar la atención médica de millones de niños, dijo Lesley.

Más de 21 millones de estadounidenses carecen de acceso inmediato a documentos que acrediten su ciudadanía, según el escrito de amicus curiae que First Focus on Children presentó ante la Corte Suprema en este caso. Incluso si los padres logran demostrar su ciudadanía, es posible que no lo hagan de inmediato, lo que podría retrasar la atención médica.

“Cualquier carga administrativa que pudiera desestabilizar o ralentizar ese sistema pondría en grave riesgo la salud de los niños”, afirmó la Dra. Kim Avila, pediatra radicada en Texas y miembro del Comité de Asuntos Gubernamentales Federales de la Academia Estadounidense de Pediatría. “Durante el período neonatal, existe una necesidad imperiosa de acceso inmediato y continuo a la atención médica”.

Según datos del Gobierno, aproximadamente la mitad de los niños nacidos en Estados Unidos están inscritos en Medicaid o en el Programa de Seguro Médico Infantil. Los estudios demuestran que los niños sin cobertura médica tienen muchas menos probabilidades de recibir atención médica.

Los recién nacidos también pasan mucho tiempo en la consulta del pediatra, explicó Ávila. Allí se les realizan múltiples pruebas para detectar afecciones como anomalías cardíacas. Los pediatras controlan su peso, les ayudan con la alimentación y realizan seguimientos urgentes en casos graves.

Ávila señala la ictericia como un buen ejemplo de por qué los recién nacidos necesitan atención continua, reevaluaciones oportunas y pruebas repetidas para prevenir afecciones potencialmente de por vida. Esta coloración amarillenta de la piel y los ojos es común en los bebés. Hasta el 60 % de los bebés nacidos a término desarrollan ictericia durante la primera semana de vida, y el 80 % de los bebés prematuros, según la Clínica Cleveland.

La ictericia se produce por la acumulación de bilirrubina, una sustancia que el cuerpo genera al descomponerse los glóbulos rojos. En el útero, el cuerpo de la madre la elimina, pero luego el hígado del recién nacido debe asumir esta función. En ocasiones, el hígado no está lo suficientemente desarrollado para eliminar la bilirrubina con rapidez. Un exceso de bilirrubina puede causar daño cerebral, por lo que los pediatras deben controlar regularmente los niveles de bilirrubina en los recién nacidos para evaluar la gravedad de la ictericia y determinar si el niño necesita tratamiento.

Antes de que un bebé abandone el hospital, se le realiza una evaluación que incluye una prueba crucial de oximetría de pulso para detectar cardiopatías congénitas graves. Algunos defectos cardíacos pueden hacer que un bebé parezca sano al nacer, pero puede sufrir un paro cardíaco repentino cuando disminuye su suministro de oxígeno. El personal también realizará una prueba de sangre en el talón, cuando el bebé tenga uno o dos días de vida, para detectar 35 afecciones graves como la fibrosis quística o el hipotiroidismo congénito que, aunque poco frecuentes, pueden causar retrasos significativos en el desarrollo o daño cerebral.

También le hacen una prueba de audición al recién nacido, ya que el cerebro del bebé desarrolla rápidamente las habilidades del habla y del lenguaje durante el primer mes, y la pérdida auditiva no tratada puede causar retrasos cognitivos permanentes.

“Retrasar la detección de muchas afecciones médicas durante la primera semana o los primeros días de vida podría tener consecuencias devastadoras y potencialmente de por vida para ese niño”, dijo Ávila.

Y si un niño tiene problemas de salud complejos, perder la cobertura podría suponer un desastre financiero para la familia.

Durante el primer año de vida, los pediatras controlan los hitos vitales del crecimiento y realizan exámenes rutinarios para detectar problemas oculares, auditivos, cardíacos y respiratorios. Administran vacunas preventivas y evalúan posibles retrasos en el desarrollo.

Además, los pediatras realizan pruebas de detección de depresión posparto a las madres y brindan asesoramiento y apoyo a los cuidadores en un momento en que “las cosas pueden ser un poco caóticas y abrumadoras para un padre”, dijo Ávila. “Y estas visitas pueden brindar una importante orientación anticipada para ayudar a las familias a comprender qué esperar y cómo mantener a sus bebés sanos y seguros antes de que surjan problemas”.

Según Ávila, los estudios y la experiencia le han demostrado que si los requisitos para acceder a Medicaid se vuelven más complejos, los niños perderán la cobertura, no necesariamente porque no cumplan los requisitos para obtener la ciudadanía, sino debido a los obstáculos administrativos.

“Cuando los sistemas se vuelven más complejos y difíciles de manejar, especialmente en el caso de los bebés, son los bebés quienes realmente pagan las consecuencias”, dijo Ávila.

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