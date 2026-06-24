Karol G, J Balvin y Young Miko, entre los latinos con las mejores canciones de 2026, según Rolling Stone

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Han transcurrido casi seis meses de 2026 y Rolling Stone publicó su lista de mitad de año con las mejores canciones lanzadas hasta el momento. Varios artistas latinos lograron hacerse un lugar en el ranking.

Karol G fue reconocida gracias a “Después de ti”, tema que lanzó a finales de abril junto a Greg Gonzalez, líder de la banda Cigarettes After Sex. La balada fue presentada por la colombiana durante el festival Coachella, donde hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el evento.

Young Miko también consiguió un espacio en la lista con “BIAF”, una canción que combina inglés y español y que la publicación describe como impulsada por un “ritmo sensual”. El tema acumula más de 23 millones de reproducciones en Spotify.

Por su parte, “Tonto”, la colaboración de los colombianos J Balvin y Ryan Castro junto al productor francés DJ Snake, figura entre las mejores canciones de la primera mitad de 2026. El sencillo forma parte de “Omerta”, el álbum colaborativo de J Balvin y DJ Snake lanzado a comienzos de mayo. Rolling Stone destacó la incorporación de sonidos y ritmos colombianos, así como referencias al clásico “Jump” de Kriss Kross.

El argentino Trueno también fue incluido en el listado gracias a “The Manifesto”, su colaboración con Gorillaz y Proof. La canción mezcla inglés y español y fue elogiada por su estribillo enérgico y por una letra que transmite un mensaje de optimismo frente al futuro.

Entre los demás artistas que aparecen en la selección figuran Bruno Mars con “I Just Might”, Lana Del Rey con “White Feather Hawk Tail Deer Hunter” y Halsey con “Afraid of the Dark”, entre otros.

En los primeros puestos del ranking aparecen Ella Langley, en el tercer lugar, con “Choosing Texas”, una canción de estilo country destacada por su tono melancólico y sus guitarras; Bruce Springsteen, en el segundo puesto, con “Streets of Minneapolis”; y Charli XCX, que encabeza la lista con “SS26”. Este último tema hace referencia a las colecciones de primavera-verano de 2026 y formará parte de “Music, Fashion, Film”, el próximo álbum de estudio de la artista británica, cuyo lanzamiento está previsto para el 24 de julio.

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