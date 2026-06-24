Trump es un presidente con una larga trayectoria en la aviación. Ahora, ha diseñado su propio Air Force One

Por Alexandra Skores

Nunca existió un presidente estadounidense que hubiera pasado la mayor parte de su carrera previa a la Casa Blanca viajando por el mundo en aviones con su nombre en el lateral, o incluso dirigiendo su propia aerolínea.

Hasta la llegada del presidente Donald Trump.

“Me encanta la aviación”, declaró Trump a las tropas el año pasado a bordo del USS George Washington en Japón.

Ahora, Trump está dejando su impronta en los aviones presidenciales, con tres Boeing 747-800, incluido un jet donado por el Gobierno de Qatar y presentado el viernes, que están siendo modificados según sus especificaciones.

“Para acelerar la entrega, el programa de modificación priorizó los requisitos críticos de la misión sobre la estética”, indicó un alto funcionario de la administración a CNN en relación con el avión donado, y agregó que “no se tomaron atajos”.

Los ajustes en la flota del Air Force One marcan el último capítulo del interés de Trump por los viajes aéreos, desde dirigir una aerolínea completa de Boeing 727 de diseño que transportaban a viajeros de negocios entre Nueva York, Washington y Boston, hasta elegir cinturones de seguridad chapados en oro para sus aviones privados. Sin embargo, ha dicho que no le gusta viajar.

Tanto en lo personal como en lo profesional, Trump ha convertido la aviación en un elemento central de su modelo de riqueza y poder.

Lo único que Fred Trump Jr. siempre quiso ser fue piloto.

El hermano del presidente, casi ocho años mayor que él, no quería dedicarse al negocio inmobiliario familiar, pero soñaba con volar para Trans World Airlines. TWA fue una de las primeras aerolíneas estadounidenses, pero finalmente fue adquirida por American Airlines.

“Lo que le apasionaba era volar aviones”, declaró Donald Trump al Washington Post en 2019. “Recuerdo estar en su casa y que otros pilotos de TWA venían a trabajar con Fred porque tenía un talento innato”.

Fred Trump Jr. voló durante unos meses en 1964 como piloto auxiliar y estuvo en la escuela de vuelo de la aerolínea, pero se enfrentó a una creciente presión por parte de su familia para que se uniera a los negocios de Trump, según informó The Washington Post.

“Vamos, Freddy, ¿qué estás haciendo?”, le dijo Trump a su hermano, según el Washington Post. “Estás perdiendo el tiempo”.

Según contó un amigo de su hijo al periódico, su padre, Fred Trump Sr., consideraba que ser piloto no era más que “un chófer en el cielo”.

Fred Trump Jr. falleció de un ataque al corazón en 1981, que la familia atribuyó al alcohol, a la temprana edad de 42 años. Al mismo tiempo, la carrera de su hermano menor, Donald, estaba en pleno auge mientras construía su edificio más famoso, la Torre Trump.

“Al ver lo que le sucedió a Fred, aprendí a observar atentamente a las personas y a mantenerme siempre alerta, tanto en mi vida personal como profesional”, escribió Trump en su libro “Sobrevivir en la cima”, escrito en colaboración con Charles Leerhsen. “Fred fue, sin duda, uno de mis grandes maestros”.

Según escribió Trump en su libro “Sobreviviendo en la cima”, a las 5 de la tarde del 24 de mayo de 1989 estallaron los vítores en las oficinas de la Organización Trump en la Torre Trump.

Un tribunal acababa de darle luz verde para comprar una aerolínea.

Trump compró el activo más rentable de Eastern Air Lines, el Eastern Shuttle, que volaba entre Nueva York, Washington y Boston, por US$ 365 millones. El acuerdo, que algunos expertos consideraron excesivo, incluía derechos de aterrizaje, una pequeña flota de aviones Boeing 727 más antiguos y terminales, todo lo cual Trump prometió convertir en un lugar lujoso.

La idea surgió cuando Frank Lorenzo, el magnate que controlaba Eastern Air Lines, se acercó a Trump en un cóctel en la primavera de 1988.

“Le pregunté si, en caso de que nuestra junta directiva decidiera vender, le interesaría analizar el servicio de transporte de Eastern Air Lines”, declaró Lorenzo a CNN en una entrevista. “Me respondió que tal vez, que le parecía interesante, y me llamó la semana siguiente”.

La industria aérea era muy diferente en aquel entonces: una década después de la desregulación y años antes de que aparecieran los trenes de alta velocidad Acela de Amtrak, PanAm Airways y Eastern Air Lines dominaban los viajes en el corredor noreste.

Después de que Eastern Air Lines se declarara en bancarrota en marzo de 1989 y fracasara una oferta competidora de America West Airlines, Trump renegoció su compra para incluir cinco Boeing 727 adicionales de la flota de Eastern, según escribió en “Sobreviviendo en la cima”.

“Es un buen negociador y sabía lo que quería”, dijo Lorenzo.

Los antiguos aviones de Eastern estaban pintados con una sola palabra: “TRUMP”.

“Lo que quiero hacer es gestionarlo como un diamante. Un diamante absoluto”, dijo Trump cuando se anunció el acuerdo.

Henry Harteveldt fue el primer director de marketing de Trump Shuttle y trabajó estrechamente con Trump para lanzar la aerolínea.

“El señor Trump lo vio como una oportunidad tanto de marketing como de negocios”, dijo Harteveldt a CNN. “Obviamente, tener una flota de más de 20 Boeing 727 volando entre tres de las ciudades más importantes del país es una excelente publicidad para su marca, que en ese momento estaba muy centrada en su desarrollo inmobiliario residencial y sus casinos”.

“Como es lógico, el señor Trump estaba muy involucrado en aspectos como el marketing, la marca, la experiencia del pasajero y otras áreas, porque, como nos repetía, su nombre aparece en el lateral del avión”, dijo Harteveldt. “Quería que la gente tuviera una experiencia muy buena”.

El servicio de transporte Trump operaba vuelos cada hora en punto. Al igual que Eastern, la aerolínea prometía a los pasajeros que, si un vuelo estaba completo, el servicio desplegaría un segundo avión, aunque solo fuera para un pasajero.

“Sinceramente, fue estupendo para el ego de Trump”, dijo Trump tras ver algunas de sus otras propiedades en su primer vuelo a Washington en 1989. “Supongo que no debería decir eso, pero fue estupendo para el ego de Trump”.

Anticipándose a la candidatura presidencial de Trump en 2016, que aún estaba a más de un cuarto de siglo de distancia, un reportero presente en la inauguración de la nueva aerolínea en Washington, la comparó con un acto de campaña.

“¿Te crees esto?”, respondió Trump riendo. “Así es, no hay vacantes. No. Me encanta lo que hago. Disfruto de mi trabajo. Creo que lo hago bien. Quiero dirigir esto y quiero dirigir todo lo demás a la perfección”.

La ambiciosa aerolínea se enfrentó a su primera crisis apenas unos meses después de su primer vuelo.

El 10 de agosto de 1989, Trump estaba en su oficina hablando por teléfono cuando un empleado lo interrumpió, según escribió en su libro.

Uno de sus aviones tenía problemas.

El tren de aterrizaje delantero de un Boeing 727 que volaba desde el aeropuerto LaGuardia de Nueva York al aeropuerto internacional Logan de Boston no se desplegaba. El piloto, el capitán Bob Smith, lo intentó todo, pero no tuvo más remedio que aterrizar sin las ruedas delanteras.

El primer instinto de Trump fue encender el televisor, escribió en su libro.

Vio en CNN un video del avión derrapando por la pista, con chispas volando, antes de detenerse finalmente. Los pasajeros fueron evacuados en la pista.

A bordo viajaban cincuenta y cuatro personas y solo dos sufrieron heridas leves, según informó la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

“No podía creer que las cosas hubieran salido tan bien como parecían”, escribiría Trump más tarde.

Subió a uno de los siguientes vuelos del Trump Shuttle a Boston, donde felicitaría a los pilotos y se centraría en lo positivo.

La NTSB descubrió que una pieza rota impedía que las ruedas se desplegaran debido a un montaje incorrecto y a que Eastern Air Lines no realizó la inspección obligatoria, todo ello antes de que Trump comprara el avión.

“Este fue un gran día, tanto para mí como para todos los demás”, dijo Trump tras aterrizar en Boston. “Vine a estrechar la mano de Bob y de todos los demás, y quiero felicitarlos. ¡Qué gran trabajo!”.

Pero exactamente dos meses después del aterrizaje milagroso en Boston, Trump sufriría una gran tragedia dentro del imperio que estaba construyendo.

El 10 de octubre de 1989, la Organización Trump, que utilizaba una flota de helicópteros para desplazarse a sus casinos en Atlantic City, sufrió su primer accidente mortal.

“Conozco la fecha porque fue un día que cambió mi vida”, escribió Trump en “Sobreviviendo en la cima”.

Un helicóptero Augusta 109 despegó de Manhattan para un vuelo de negocios rutinario con destino a Atlantic City con tres ejecutivos de Trump a bordo: Stephen Hyde, Mark Grossinger Etess y Jonathan Benanav. Trump quedó impresionado por estos hombres, quienes, según relataría en su libro, desempeñaban papeles destacados en sus empresas.

“Por un instante”, pensó en ir con ellos, escribió, pero tenía demasiado trabajo por hacer en su oficina de Nueva York.

Según el informe de la NTSB, cuando la aeronave se aproximaba a Atlantic City, una parte de una de las palas del rotor principal se desprendió, destrozando la transmisión y el rotor y provocando que el helicóptero se estrellara en la autopista Garden State Parkway.

La NTSB determinó que el fallo se debió a un “arañazo producido durante la fabricación” en la hoja, causado por una herramienta afilada y un control de calidad inadecuado durante su fabricación.

Trump no se enteró de que los ejecutivos y los dos pilotos que iban en el helicóptero habían fallecido hasta que un reportero de la cadena CBS lo llamó para pedirle su opinión, según recuerda en su libro “Sobreviviendo en la cima”. Dedicó el libro a los tres ejecutivos.

Tras el incidente, Trump declaró que se sentía “más triste que nunca en su vida”.

“Nadie en la Tierra puede estar totalmente a salvo, porque nada puede protegerte por completo de las tragedias de la vida y del implacable paso del tiempo”, escribió.

Sin embargo, aún quedaban más problemas para las empresas aeronáuticas de Trump.

Apenas unos meses después de los primeros vuelos del Trump Shuttle, Estados Unidos entró en recesión económica, lo que redujo algunos viajes de negocios, los principales clientes del servicio.

Aproximadamente un año después de los primeros vuelos, Iraq invadió Kuwait, disparando los precios del combustible para aviones.

Esta situación reflejó algunos de los desafíos que las aerolíneas estadounidenses enfrentaron este año con el aumento de los precios del combustible para aviones provocado por la guerra con Irán.

Los detalles de lujo para los vuelos de 45 minutos, que Trump ensalzó en el lanzamiento de la aerolínea, no resultaron suficientes. Los efectos acumulativos de los altos costos del combustible, junto con la deuda que ayudó a financiar la compra y las mejoras de los aviones, se acumularon rápidamente.

Aproximadamente un año después de su despegue, la aerolínea incumplió el pago del primero de sus préstamos y, en 1992, el Trump Shuttle pasó a manos de los acreedores, quienes lo vendieron a USAir, según informó el New York Times.

Según el Times, el acuerdo concluyó con la exención de Trump de la responsabilidad por parte de los US$ 245 millones en préstamos restantes, y se condonaron US$ 100 millones de los US$ 135 millones que Trump había garantizado personalmente.

A pesar de su interés por la aviación, Trump ha dicho anteriormente que no le gusta viajar.

Según el libro “Sobreviviendo en la cima”, una de sus reglas para el éxito era “quedarse cerca de casa”.

”Viajar consume mucho tiempo y, en mi opinión, es aburrido, sobre todo comparado con lo bien que me lo paso cerrando tratos en mi oficina”, escribió Trump. “Nunca entenderé a la gente que dice que si tuviera mucho dinero, se pasaría el tiempo viajando. Simplemente no es lo mío”.

Pero a pesar de su aversión a viajar, Trump pasó gran parte de su carrera recorriendo el mundo en sus aviones privados, que parecían palacios con alas.

Su primer avión fue un Boeing 727 “lujosamente equipado”, el mismo tipo de avión que más tarde usaría el Trump Shuttle. Lo compró a una compañía de gas “en crisis” en 1987, según su libro “El arte de la negociación”.

“Este avión tenía capacidad para doscientos pasajeros, pero había sido adaptado para quince e incluía lujos como un dormitorio, un baño completo y un área de trabajo independiente”, escribió. “Era un avión un poco más grande de lo que necesitaba, pero me cuesta resistirme a una buena oferta cuando se presenta la oportunidad”.

Según Trump, un Boeing 727 nuevo valía unos US$ 30 millones en aquel momento.

Trump escribió que hizo una oferta “ridículamente baja” de US$ 5 millones por el avión de casi 20 años de antigüedad, ya que la compañía de gas estaba “deseosa de vender y no hay mucha gente interesada en los 727”.

En su libro, escribió que acabó pagando US$ 8 millones por el avión.

Según su antiguo piloto, Mike Donovan, Trump también solía llevar ocasionalmente a sus padres ancianos en su avión privado.

“Subíamos a la madre de Trump por las escaleras y la sentábamos en una silla en la parte trasera del avión”, declaró Donovan a Vanity Fair en 2019. “Luego subíamos también a su padre. Y nos quedábamos en la pista durante una hora y media mientras Trump hablaba con sus padres. Su padre no podía volar. Lo bajábamos por la rampa, lo metíamos en su coche y luego despegábamos rumbo a Florida con su madre a bordo”.

Aunque los registros muestran que Trump perdió brevemente la propiedad del avión cuando el Trump Shuttle se derrumbó, lo recuperó y se convirtió en una presencia habitual en Nueva York, West Palm Beach y en su programa de televisión, “El Aprendiz”.

“Cuando estaciono este avión grande y hermoso al final de la pista del aeropuerto LaGuardia, todo es publicidad. La gente que sale ve el nombre de Trump”, les dijo a los concursantes de la quinta temporada de “El Aprendiz” en un episodio de 2006. “Si aprenden a ganar mucho dinero, algún día podrán tener un avión como este”.

El avión voló para Trump hasta que lo cambió por un Boeing 757 más grande en 2011, una decisión que, según señaló el Palm Beach Post en su momento, generó especulaciones sobre la posibilidad de que estuviera considerando presentarse a la presidencia.

El Boeing 727 fue vendido a una empresa malasia que lo alquiló para transporte VIP durante algunos años, antes de que la aeronave fuera desguazada. Trozos del fuselaje fueron cortados y convertidos en pinzas para billetes chapadas en oro, que una empresa privada vende por US$ 195.

Los clips para billetes con la inscripción “Trump 727” muestran el número de cola del avión y “*45 | 47*”, en referencia a sus dos mandatos en la Casa Blanca.

En la actualidad, la flota privada de aviones de la Organización Trump consta del Boeing 757, su “joya de la corona”, con un alcance de 3.000 millas y motores Rolls Royce, que Trump ha promocionado con frecuencia.

Según la página web de la Organización Trump , el avión personalizado cuenta con asientos de cuero italiano bordados con el escudo de la familia Trump, detalles chapados en oro de 24 quilates, dos camarotes privados para huéspedes, tres baños, zonas de comedor y conferencias y un sistema de entretenimiento.

Fue este avión, a veces apodado “Trump Force One”, el que lo transportó por todo el país durante sus campañas presidenciales de 2016 y 2024. También sirvió ocasionalmente como telón de fondo para mítines.

Una persona familiarizada con el avión de Trump declaró a CNN que las operaciones dentro de la aeronave siempre se realizaban “con plazos ajustados”, pero de forma “impecable”.

“Era muy detallista y lo notaba enseguida”, dijo la persona. “Si algo no estaba bien, si no era de su agrado, nos lo decía inmediatamente, pero sin ser autoritario, simplemente que había que arreglarlo”.

Al finalizar el primer mandato de Trump, el avión quedó inmovilizado y tuvo que ser revisado antes de poder volver a volar en 2022. CNN informó previamente que sus motores estaban siendo reparados y que permaneció inactivo en un aeropuerto de Nueva York mientras él no lo utilizaba.

Fue reparado y Trump lo utilizó durante su campaña de 2024 para recuperar la Casa Blanca.

Actualmente, los sitios web de seguimiento de vuelos de código abierto, incluido ADS-B Exchange, muestran que todavía vuela, pero que lo utilizan principalmente miembros de la familia presidencial, incluidos sus hijos, Eric Trump y Donald Trump Jr.

Según el sitio web de la Organización Trump, el presidente también poseía anteriormente una serie de aeronaves más pequeñas, incluidos helicópteros Sikorsky S76, que él mismo pilotaba y que “servían como un servicio exclusivo para nuestros ejecutivos, miembros e invitados VIP”.

“Cada helicóptero estaba equipado con interiores confortables de alta gama, zonas de refrigerios y pantallas con mapas en tiempo real”, se leía en el sitio web.

En 1997, Trump también compró un avión más pequeño, un Cessna Citation X, pintado de blanco con el escudo de la familia Trump en el fuselaje.

La compañía lo describió como un “cohete en el cielo”, capaz de volar al 92 % de la velocidad del sonido y de aterrizar en aeropuertos más pequeños que no podrían recibir al Boeing 757.

El avión de nueve pasajeros llamó la atención en 2016 cuando continuó volando después de que expirara su registro ante la FAA, según informó CNN.

Los problemas de matriculación se resolvieron posteriormente y el avión transportó a Trump cuando su Boeing 757 estaba en reparación o cuando necesitaba viajar a aeropuertos pequeños.

Según AIN, una publicación especializada en noticias sobre aviones de negocios, el Citation fue vendido en marzo de 2024 y adquirido por una empresa vinculada a un promotor inmobiliario de Texas y donante republicano.

Las experiencias con sus aviones privados sentarían las bases para el desarrollo de un nuevo sistema de transporte presidencial.

Los presidentes han estado volando desde que Teddy Roosevelt despegó en un biplano de los hermanos Wright durante una gira de campaña en 1910 y Franklin Roosevelt cruzó el Atlántico en un hidroavión durante la Segunda Guerra Mundial, cuando aún ocupaba el cargo.

Tras la confusión generada por los números de vuelo del avión de Dwight Eisenhower y un incidente en el que un vuelo de Eastern Air Lines casi provocó un accidente en 1953, se estableció el indicativo de llamada Air Force One.

Su sucesor, John F. Kennedy, pilotó el primer avión a reacción construido especialmente para uso presidencial, uno de los varios Boeing 707 presidenciales modificados, conocidos como VC-137.

Sin embargo, desde la presidencia de George H. W. Bush, los presidentes estadounidenses han volado principalmente en un par de Boeing 747-200 modificados. Estos dos aviones son conocidos como los VC-25A de la Fuerza Aérea, que Trump utilizó durante su primer mandato y al comienzo del segundo.

“Realmente tuvimos muy pocas dificultades, pero la edad finalmente nos estaba alcanzando sin importar lo que hiciéramos”, dijo Trump el viernes.

Ahora, tres de las variantes de pasajeros más recientes de los aviones jumbo, cuya fabricación cesó en 2023, están a punto de hacerse cargo del transporte presidencial.

El 747-800 fue seleccionado como base del VC-25B, el nuevo avión principal que serviría como Air Force One en 2015, durante la administración de Barack Obama, ya que se esperaba que los aviones antiguos superaran su vida útil en 2017.

Tras retrasos y sobrecostes, Trump renegoció el acuerdo durante su primer mandato. El nuevo plan consistía en utilizar dos aviones que Boeing había construido originalmente para una aerolínea rusa que quebró antes de poder ser entregados.

Se suponía que estos aviones estarían listos para uso presidencial en 2022, pero ahora se espera que lo estén para 2028, según informó la Fuerza Aérea.

“No estoy contento con el hecho de que haya tardado tanto”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el año pasado. “No hay excusa para ello”.

El viernes se presentó un tercer avión Boeing 747-800, donado a Estados Unidos por el Gobierno de Qatar y modificado sustancialmente en Texas. Este avión donado fue diseñado para cubrir la demanda hasta que los demás estén listos.

“Al realizar cambios mínimos en el interior del anterior avión presidencial, la Fuerza Aérea desplegó la aeronave más rápidamente sin asumir ningún riesgo en materia de seguridad, protección o comunicaciones seguras”, declaró un alto funcionario de la administración a CNN.

Cuando el presidente anunció que planeaba aceptar el avión de Qatar, causó mucha sorpresa.

Varios senadores republicanos expresaron sus reservas sobre la idea, señalando los posibles riesgos legales y de seguridad. El plan de Trump de trasladar el avión a su biblioteca presidencial tras dejar el cargo también suscitó preocupaciones éticas.

“Le pregunté al emir si podíamos usar el nuevo 747… Y le dije que nos gustaría usarlo un tiempo porque los aviones son bastante viejos”, dijo Trump el viernes. “Un presidente normal no haría esto; un presidente normal prefiere mantenerse alejado de los aviones… pero nuestro país debe estar bien representado”.

Una de las características más distintivas de los nuevos aviones son los colores pintados en su exterior.

Trump se alejó de los colores azul celeste y blanco que el Air Force One ha lucido desde la administración Kennedy, optando por un diseño completamente nuevo.

“Me preguntaron: ‘¿Qué color te gusta?’. Les dije: ‘Me gusta el color de la bandera estadounidense, ¿verdad? Tiene sentido’”, dijo Trump. “Todos los aviones de la flota están siendo modificados para que tengan este aspecto, que es mucho mejor y más apropiado”.

El cambio propuesto por Trump desató especulaciones de que pretendía replicar los colores de su Boeing 757 personal, y algunos observadores señalaron que se parecía a las pinturas vistas en aviones comerciales anteriores.

A pesar de todos los obstáculos, más de un año después de su donación, el nuevo avión Air Force One está listo para el presidente.

“La calidad de la construcción de este avión es tal que, cuando lo vean, no lo creerán”, dijo Trump durante la presentación del avión. “De hecho, la calidad de las maderas, la calidad de los materiales, la calidad de los motores. Estos motores son los mejores, son los mejores del mundo”.

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