Trump está cansado de las negativas de Thune. Pero los senadores están alineados detrás del líder de la mayoría

Por Lauren Fox y Adam Cancryn, CNN

Puede que el presidente Donald Trump sea el líder del Partido Republicano, pero en lo que respecta al Senado, el líder de la mayoría, John Thune, sigue al mando.

Según fuentes cercanas a Trump, quien asistirá a un almuerzo con senadores republicanos en el Capitolio este miércoles, este se está cansando de escuchar al líder del Senado decir “no” ante algunas de sus controvertidas prioridades. Sin embargo, Thune cuenta con un amplio respaldo a menos de cinco meses de las elecciones de mitad de mandato y está rodeado de colegas que se muestran más dispuestos que en el pasado a enfrentarse a la administración republicana.

En más de una docena de entrevistas con personal y miembros del Senado, los colegas republicanos de Thune sostienen que el líder de la mayoría ha atravesado un período delicado, en el que se vio obligado a neutralizar una tras otra las tácticas políticas de Trump. Si bien Trump se siente frustrado porque Thune no sigue sus órdenes, muchos de los colegas del legislador de Dakota del Sur agradecen que el líder de la mayoría esté dispuesto a arriesgar su propio futuro político con el presidente para asegurar que el partido tenga posibilidades de mantener la mayoría.

Durante los próximos meses, Thune deberá seguir caminando por esa cuerda floja entre la lealtad a un presidente que la exige y la protección de una institución y de colegas que se enfrentan a sus propios obstáculos políticos.

“El presidente está imponiendo condiciones que jamás serán satisfechas, así que ¿por qué nos adentramos en un callejón sin salida? Eso es a lo que se enfrenta John”, declaró el senador saliente Thom Tillis. “John Thune es un líder extraordinario. Tiene una paciencia de oro”.

El republicano de Carolina del Norte añadió: “Yo no podría hacer su trabajo”.

Durante meses, Trump se ha mostrado furioso por la negativa de Thune a aprobar a toda prisa un proyecto de ley de reforma electoral federal integral antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre; una medida que, según el presidente, es lo suficientemente crucial como para justificar la eliminación del filibusterismo si eso fuera necesario. En conversaciones privadas con aliados, Trump ha expresado su frustración porque Thune no está luchando con suficiente ahínco por sus prioridades, según fuentes cercanas a las conversaciones, y se ha quejado de estar cansado de oír al líder de la mayoría darle razones por las que el Senado, dividido por un margen muy estrecho, no puede cumplir con sus exigencias.

Thune ha dejado claro, tanto en público como en privado, que no hay suficientes votos para aprobar el proyecto de ley electoral del presidente, a pesar de que accedió a plantearlo repetidamente, la última vez durante la maratónica sesión de votación del Senado este mes para aprobar un paquete de financiación para la aplicación de la ley de inmigración. Thune ha rechazado las peticiones de Trump de destituir al parlamentario —el árbitro imparcial de las reglas del Senado— o de eliminar la obstrucción parlamentaria para forzar su aprobación.

“No es buena. Es decir, el presidente depende del líder de la mayoría para que se apruebe su agenda”, dijo a los periodistas el senador John Cornyn, republicano de Texas que recientemente perdió las primarias ante un rival respaldado por Trump, refiriéndose al estado de la relación entre Trump y Thune. “Por lo que sé, John Thune no es culpable de nada más que de decirle la verdad al presidente, que es que no alcanzan los votos”.

La brecha entre Trump y Thune refleja una división más amplia sobre cómo el Partido Republicano debería emplear los cruciales meses previos a las elecciones de mitad de mandato, que podrían costarle al partido su mayoría en el Congreso y paralizar la agenda de la Casa Blanca.

El almuerzo de este miércoles, según declaró el senador Tommy Tuberville, es una oportunidad para un “ajuste de cuentas” en el que se puedan limar asperezas.

“Tenemos que permanecer unidos como equipo. Ahora mismo, somos un grupo dividido”, dijo el republicano de Alabama.

Trump, impulsado por su convicción personal y alentado por un puñado de legisladores influyentes, ha presionado a los republicanos para que persigan sin reservas sus demandas más ambiciosas, insistiendo en que sus instintos políticos guiarán al Partido Republicano a la victoria, si tan solo le hacen caso.

Mientras tanto, Thune preside una bancada republicana en el Senado que se ha mostrado en gran medida consternada por las prioridades del presidente, y cada vez más convencida de que preservar la mayoría del partido en noviembre puede requerir oponerse a Trump en algunas de sus demandas más controvertidas.

Esa división se ha acentuado en las últimas semanas en medio de los enfrentamientos entre la Casa Blanca y los republicanos del Senado por el nombramiento del nuevo jefe interino de inteligencia de Trump, Bill Pulte, y el intento fallido del presidente de crear un fondo de US$ 1.800 millones que, según los críticos, habría beneficiado principalmente a sus partidarios y aliados políticos. Y un día antes de la visita de Trump al Capitolio, el Senado votó a favor de limitar la postura del presidente respecto de Irán.

Gestionar esos momentos delicados siempre ha recaído en Thune. Manejó con cuidado el malestar de los senadores republicanos con Pulte y colaboró ​​con los demócratas para intentar confirmar rápidamente al nominado Jay Clayton para el cargo, solo para que el presidente descarrilara el proceso cancelando la audiencia de confirmación.

Cuando el fondo contra la “instrumentalización de la justicia” puso en peligro el apoyo a un proyecto de ley masivo de financiación para la seguridad nacional, Thune dedicó horas a intentar convencer al senador Bill Cassidy de que votara en contra de una enmienda demócrata que habría echado por tierra el proyecto de ley. Esto permitió que tres senadores republicanos que se enfrentaban a la reelección votaran con los demócratas en oposición al impopular fondo.

Y mientras los senadores daban vueltas al asunto de tener que votar a favor de millones de dólares en financiación para el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca de Trump, en un momento en que los precios de la gasolina se disparaban, Thune dio a sus miembros espacio para definir sus propias posturas.

“No estoy seguro de que alguien más pudiera hacerlo tan bien como lo ha hecho John Thune”, dijo el senador republicano Kevin Cramer de Dakota del Norte. “Cumple con la agenda del presidente de manera excelente, pero nunca se somete por completo a él. No porque no lo haría en ciertos temas, sino porque entiende a sus electores, que, como saben, son otros 52 senadores republicanos”.

Thune ahora también lidera una bancada que se ha envalentonado un poco más para manifestar públicamente su descontento con el presidente. Dos senadores republicanos, Cornyn y Cassidy, perdieron las primarias frente a candidatos respaldados por Trump esta primavera, y ellos, junto con Tillis, quien se retira, ahora están libres de la presión de la reelección.

La lección que supuso ver al presidente respaldar al oponente de Cornyn —especialmente cuando muchos consideraban que el senador de Texas era en gran medida leal al presidente— también ha tenido repercusiones dentro de la conferencia, según comentaron varios miembros y asesores a CNN.

“Los republicanos han sido demasiado complacientes con el presidente, hasta un punto que no parece haber traído nada bueno”, dijo Cornyn. “Hemos aprendido algunas lecciones. Si apoyas al presidente, no significa que él te vaya a apoyar a ti. Parte del problema es que quienes se postulan en 2028 piensan: ‘¡Dios mío, ¿me podría pasar esto a mí?!’”.

Los aliados de Thune argumentan que la tensión con el presidente podría ser solo un incidente aislado. El líder, con su estilo afable propio del Medio Oeste, ha mantenido una sólida relación de trabajo con Trump durante años, logrando que el presidente aprobara su emblemática ley de recortes de impuestos, encontrando una solución para una importante reforma de la vivienda, confirmando el gabinete de Trump a un ritmo histórico y exponiendo con franqueza su evaluación sobre lo que es posible con un Senado dividido por un margen estrecho en llamadas telefónicas regulares.

“Creo que Trump realmente lo aprecia y lo respeta. Si lo comparamos con otras personas, esa dinámica no es común”, dijo un senador republicano.

Trump ha elogiado a Thune en varias ocasiones, calificándolo de “buen hombre” a principios de este mes. Y Thune ha intentado forjar una estrecha alianza con Trump, aun cuando ha dejado claro que algunos de los deseos del presidente simplemente no cuentan con los votos necesarios para que valga la pena llevarlos a cabo.

Como muestra de que Trump reconoce hasta cierto punto los límites del poder de Thune —y el enorme apoyo que mantiene dentro del Partido Republicano—, se ha negado a atender las peticiones de algunos aliados de MAGA para intentar derrocar al líder de la mayoría.

“La Casa Blanca y el presidente Trump han disfrutado trabajando estrechamente con el líder Thune y los republicanos del Senado para cumplir muchas promesas importantes al pueblo estadounidense”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado en el que restó importancia a las diferencias entre Trump y Thune. “Esperamos continuar estas estrechas relaciones y cumplir con las prioridades del presidente Trump, para las cuales los estadounidenses lo eligieron”.

Sin embargo, en las últimas semanas, quienes están cerca de la situación han reconocido que la relación se ha deteriorado.

“No creo que tenga la mejor relación del mundo ahora mismo con John Thune”, dijo un asesor de Trump, quien describió al presidente como particularmente frustrado por la insistencia de Thune en preservar las costumbres arraigadas en el Senado. “El problema es que Trump ve a John Thune como un [Mitch] McConnell 2.0, y eso no es bueno”.

En algunos sectores de la Casa Blanca, la reputación de Thune se ha visto mermada en medio de comparaciones desfavorables con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien ha impresionado a Trump y a sus principales asesores al impulsar partes importantes de la agenda de la administración con márgenes de solo uno o dos votos.

Según asesores y aliados, Johnson también ha dedicado un tiempo y un esfuerzo extraordinarios para ganarse la confianza de Trump en comparación con Thune: viaja con frecuencia a la Casa Blanca y a Mar-a-Lago y demuestra una gran disposición a encontrar formas creativas de satisfacer las demandas de Trump, independientemente de las críticas que esto pueda generar dentro de su partido.

“Él es un luchador y entiende la base de ‘America First’, y no estoy seguro de que Thune la entienda”, dijo el asesor de Trump.

Los defensores de Thune replican que la Cámara de Representantes y el Senado son instituciones muy diferentes, y que Thune no puede recurrir a los mismos mecanismos para mostrarle a Trump cómo está trabajando para que se apruebe su agenda.

“Si eres el presidente de la Cámara y tienes 218 votos, lo tienes todo. Pero si eres el líder de la mayoría del Senado, siempre habrá tres o cuatro personas que, por diversos motivos, necesiten algo o tengan una opinión muy firme sobre algún tema”, declaró el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, quien mantiene estrechos vínculos con la Casa Blanca.

Pero añadió: “Creo que a Trump no le interesa especialmente el proceso constitucional, ni tampoco los problemas de Thune”.

Antes del trascendental almuerzo de este miércoles, Thune ha dicho que espera que sus colegas le dejen claro al presidente que el líder de la mayoría no es el único que se interpone en el camino de la agenda de Trump, sino que él es solo el mensajero de la bancada republicana.

“No estoy diciendo nada que no sea una opinión que muchos de mis colegas compartan o expresen”, dijo Thune. “Siempre es útil que otros se pronuncien y que no sea solo yo”.

La irritación de Trump con Thune se produce en un momento en que otros senadores están analizando los índices de aprobación del presidente y distanciándose de él. Encuestas recientes de CNN muestran que aproximadamente dos tercios de los votantes creen que las políticas de Trump han empeorado la situación económica en Estados Unidos.

Thune también está provocando la ira de una base de seguidores muy activa y de conservadores en sus propias filas, como el senador Mike Lee, republicano de Utah, quien ha dejado claro que cree que el líder de la mayoría podría luchar con más ahínco por las prioridades del presidente.

“Lo único que se interpone entre nosotros y la victoria es el trabajo duro”, escribió Lee en X esta semana.

“Es su prerrogativa comunicarse como quiera. Pero, al fin y al cabo, tengo que lidiar con la realidad. Y a veces, el universo alternativo que es X no refleja la realidad”, declaró Thune a los periodistas en respuesta a la intensa campaña de Lee en internet.

Ted Barrett, Morgan Rimmer y Sarah Ferris, de CNN, contribuyeron a este reportaje.

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