Un año en el mar: la realidad de vivir en un crucero de forma permanente

Por Francesca Street, CNN

Hace un año, Sharon Lane abordó el crucero residencial Villa Vie Odyssey, lista para embarcarse en una aventura.

No se trataba de un crucero de una semana ni siquiera de una travesía marítima de un mes. Para Lane, el barco de 642 pies de eslora y ocho cubiertas se convertiría en su residencia permanente.

“No estoy de viaje”, dijo Lane a CNN Travel por videollamada desde el barco, un año después de su partida. “Este es nuestro hogar. Aquí es donde vivimos”.

El Villa Vie Odyssey no es un crucero común. Es una embarcación “residencial”, lo que significa que los pasajeros pueden comprar camarotes y vivir en el barco a tiempo completo. Para Lane, este es un plan “para siempre”. Su objetivo es seguir viviendo a bordo mientras el barco siga en funcionamiento. Aunque fue renovado recientemente, la embarcación acumula tres décadas de servicio. El año pasado, la compañía estimó que le quedaban 15 años de vida útil en el mar.

“Esto es un hogar”, dijo Lane. “Simplemente vivo en el barco y disfruto de él”.

Operado por la startup de cruceros Villa Vie Residences, el Odyssey zarpó bajo este nuevo concepto por primera vez en septiembre de 2024, tras un comienzo accidentado: un plan anterior para un crucero de larga duración se vino abajo antes de conseguir una embarcación, seguido de una serie de retrasos antes de la salida.

Lane se unió al barco en junio de 2025, cuando la mayoría de los desafíos operativos iniciales ya habían sido resueltos. Para Lane, una exmaestra de escuela, el Odyssey es un plan de retiro. Hizo cuentas y concluyó que vivir en el barco era más económico —y mucho más emocionante— que quedarse en casa en California. Siempre le ha gustado viajar y vivió durante dos años en Sudáfrica en la década de 1990. Se aficionó a los cruceros porque le encanta la sensación de estar a la deriva en el mar.

Lane, que ronda los 80 años, mantiene el contacto con su familia a distancia, incluidos sus dos nietos adultos. Disfruta tener una comunidad integrada en el barco, de la que puede apartarse fácilmente cuando quiere tiempo para sí misma. Gracias al tamaño de la embarcación, siempre puede encontrar un lugar tranquilo para perderse en un libro.

Lane invirtió los ahorros de toda su vida en este proyecto y al principio eligió la opción más económica: un camarote interior sin ventanas.

“No paso mucho tiempo en mi habitación”, dijo Lane.

Villa Vie Residences dijo a CNN que la propiedad de un camarote por cinco años comienza en US$ 59.999. Los precios de propiedad total comienzan en US$ 99.999. Existen además varios planes de ocupación. Los propietarios también pagan cuotas mensuales que, en 2025, equivalían a US$ 2.000 por persona al mes en ocupación doble y US$ 3.000 para ocupación individual.

Los precios han fluctuado desde que el barco comenzó a navegar y el proyecto ganó impulso. También existen tarifas con descuento para pasajeros mayores.

“También hemos ampliado las opciones de alquiler”, dijo a CNN el director ejecutivo de Villa Vie Residences, Mikael Petterson, quien explicó que esta modalidad permite que “más personas experimenten la vida a bordo antes de decidir si la propiedad es adecuada para ellas”.

Aun así, según Petterson, la mayoría de las personas a bordo está comprometida con el proyecto a largo plazo.

“Actualmente, los propietarios superan a los arrendatarios en una proporción aproximada de tres a uno”, dijo a CNN. Poco más de la mitad de quienes viven a bordo viajan solos, como Lane.

Y aunque los precios de un camarote en Villa Vie no son bajos, siguen siendo relativamente accesibles en comparación con The World, la única otra experiencia de crucero residencial actualmente en funcionamiento, orientada a un mercado más exclusivo y con precios iniciales de US$ 3,5 millones. Existen otros proyectos de barcos residenciales en desarrollo, como NJORD, que se define como una “comunidad exclusiva en el mar”, aunque todavía no se han concretado.

A bordo, la comida y las bebidas no alcohólicas están incluidas en las cuotas mensuales de los residentes. También el alcohol durante la cena, el wifi y las consultas médicas (aunque no los procedimientos ni los medicamentos). Además, hay servicio a la habitación las 24 horas, limpieza semanal y servicio de lavandería quincenal sin costo adicional.

Y, por supuesto, quienes viven a bordo pueden dar la vuelta al mundo, con escalas en puertos que van desde Tokio hasta Hawai. Las excursiones en tierra son opcionales y tienen un costo adicional.

Durante los primeros meses de navegación del Odyssey, Villa Vie enfrentó algunas cancelaciones de escalas portuarias que, según Petterson, se debieron al clima, además de trámites burocráticos y problemas logísticos en destinos donde se requieren embarcaciones auxiliares para trasladar a los pasajeros a tierra.

Posteriormente, Villa Vie construyó pasarelas personalizadas para conectar el barco con esas embarcaciones auxiliares, diseñadas para reducir el movimiento provocado por las olas y el oleaje.

Estas pasarelas ya están en uso en el Odyssey.

“Se necesitan hasta cuatro horas para instalarlas y otras cuatro para desmontarlas, por lo que solo las utilizamos cuando permanecemos fondeados durante varios días y en buenas condiciones meteorológicas”, dijo Petterson. “Las utilizaremos cada vez más en puertos tropicales de fondeo, como los de Maldivas”.

Entre escalas, los residentes tienen mucho para disfrutar a bordo, desde entretenimiento organizado oficialmente hasta actividades impulsadas por los propios pasajeros, incluidas producciones teatrales amateur.

Algunos residentes del Odyssey trabajan de forma remota desde el barco. Muchos documentan sus aventuras en redes sociales o blogs. Incluso hay mascotas viajeras a bordo.

Lane suele evitar gran parte de las actividades organizadas porque no son de su gusto, aunque le encanta conversar con las personas interesantes que también consideran al Odyssey su hogar.

“La cena dura mucho tiempo aquí porque usamos la hora de la comida como un momento social. Te sientas con otras personas, comes y puedes pasar una hora y media o incluso dos horas”, dijo.

“Hay quienes van al karaoke, ven una película, bailan o van al teatro, y yo no. No es lo mío. Hay personas que han intentado convencerme de jugar bridge, pero no tengo absolutamente ningún interés en hacerlo”.

Aun así, durante un tiempo disfrutó de las noches semanales de trivias del barco y ocasionalmente se siente tentada por alguna película. Comienza el día con 10 minutos en la caminadora del gimnasio del Odyssey, disfrutando las vistas del océano abierto. Actualmente, su proyecto de las noches es aprender español en línea. Lane también pasó gran parte del último año dejando su camarote exactamente como quería. Como se trata de una decisión a largo plazo, nunca sintió prisa por perfeccionar el espacio.

Lane también cambió de camarote dos meses después, tras encontrar una mejor oferta a bordo, con un precio ajustado a su edad.

Su camarote actual es una mejora: a diferencia del anterior, tiene ventanas. Aunque vendió muchas de sus pertenencias antes de embarcar, ha disfrutado convertir el espacio en un verdadero hogar.

“No vi ninguna razón para apresurarme”, dijo Lane sobre el proceso de apropiarse del lugar. “Quería adaptarme al barco, entender cómo funcionaban las cosas y encontrar una rutina para mi vida”.

Eso incluyó encontrar su rincón favorito en el barco. Tras probar distintos espacios para descansar, finalmente eligió una silla cómoda en uno de los pasillos del Odyssey, justo entre el bar deportivo y el centro de negocios.

“Tienes una luz sobre la cabeza para leer y unas ventanas enormes, gigantes, de lado a lado, así que puedes literalmente ver pasar el océano”, dijo Lane. “Leo mi libro, miro hacia afuera y disfruto del paisaje. Me gusta especialmente durante los días de navegación, porque ves el océano moverse de verdad”.

Lane rara vez baja del barco. Eligió un crucero como hogar más por las vistas del mar que por explorar nuevos puertos. También es cautelosa con los traslados entre el barco y tierra en embarcaciones auxiliares debido a una lesión de espalda de larga duración que teme agravar con el movimiento de las olas.

Aun así, a veces hay algo en tierra que siente que “la llama”, y entonces no puede resistirse a bajar para echar un vistazo. En Japón visitó el monte Fuji, aunque calificó la excursión como “un fracaso” porque la lluvia y las nubes impidieron ver el paisaje.

Cuando baja a tierra, sus momentos favoritos no son necesariamente los grandes atractivos turísticos, sino las interacciones casuales y memorables con la gente local.

“Estábamos en Hobart, Australia, y entré a una pequeña ferretería familiar”, recordó.

“Simplemente estamos viviendo la vida y viendo que las personas al otro lado del mundo son bastante parecidas a nosotros. Me encanta esa parte cultural, ver cómo vive la gente y descubrir lo que tenemos en común. Fue divertido. No fue nada extraordinario, pero nunca lo olvidaré porque fue muy agradable”.

A bordo, Lane también disfruta conectar con personas de distintos lugares. Según Petterson, el 80 % de los propietarios del Villa Vie Odyssey proviene de Estados Unidos y Canadá, seguidos por Australia y Nueva Zelandia, por lo que describe al barco como “una comunidad global vibrante”.

Lane recuerda una cena en la que conectó con una pareja australiana y otra escocesa gracias a su afición compartida por las novelas de crimen. Le encantó descubrir que todos tenían un mismo autor favorito.

Según Lane, quienes subieron al barco en el mismo puerto y el mismo día también desarrollan un vínculo especial.

“Es como graduarse de la escuela secundaria: tenemos la misma fecha de graduación, solo que nosotros nos graduamos de la vida en tierra a la vida en el océano”, bromeó.

Para Lane, la parte más difícil de vivir a bordo es que no todos permanecen para siempre y, a veces, establece vínculos estrechos con personas que luego abandonan el barco. Aun así, mantiene el contacto con muchos de sus antiguos compañeros, incluida una buena amiga que pasó una temporada en el barco antes de regresar a Cabo San Lucas, México.

“Planea volver a reunirse con nosotros el próximo año, cuando estemos en Europa, así que podré verla entonces. Además, hacemos videollamadas”, dijo Lane.

Aunque algunos residentes van y vienen, Lane asegura que suele ser fácil distinguir entre quienes ven el Odyssey como un destino de vacaciones y quienes están comprometidos con el proyecto a largo plazo.

“Puedes darte cuenta por la forma en que hablan de ‘casa’”, dijo.

Para Lane, su hogar ya no está en California. Está dondequiera que el Odyssey aparezca actualmente en el mapa del mundo.

Después de un año a bordo, Lane asegura que aún no ha echado de menos prepararse una comida por sí misma, y definitivamente no extraña lavar ropa ni limpiar. Dejar de preocuparse por las tareas domésticas es “el paraíso”, dijo.

En general, Lane dice que se siente “alejada del mundo real”, y así es como le gusta.

“Si el mundo real es conducir hasta una gasolinera y ver que los precios están altísimos ahora, si el mundo real es ir al supermercado y hacer una larga fila, si el mundo real es pagar facturas y preocuparse por lo que ocurre en distintos lugares, entonces no, gracias”, dijo.

Eso no significa que Lane y los demás residentes del Odyssey no sigan las noticias del mundo.

“Estamos atentos y nos mantenemos informados unos a otros cuando ocurren cosas”, dijo, señalando que los residentes tienen amigos y familiares en distintas partes del mundo afectados por la geopolítica.

Las consecuencias de la guerra con Irán —el cierre de espacios aéreos y vías marítimas, además del aumento de los precios del combustible— también han afectado directamente al Odyssey.

“Hemos tenido que mantenernos flexibles y ocasionalmente ajustar rutas o escalas portuarias en función de los acontecimientos mundiales”, explicó Petterson, quien señaló que la empresa intenta crear itinerarios más flexibles que puedan adaptarse mejor a eventos impredecibles.

Lane calificó los precios y la escasez de combustible como “una gran preocupación”, aunque dijo sentirse satisfecha de ver que Villa Vie ha intentado encontrar soluciones alternativas.

“Sin combustible no nos movemos, así que es importante”, dijo. “No siempre nos gusta todo lo que vemos, pero realmente no podemos cambiarlo de manera individual, así que trato de no preocuparme por ello”.

“Afortunadamente, nuestro modelo residencial nos permite una mayor flexibilidad para optimizar rutas y tiempo en puerto, lo que nos ayuda a gestionar los costos mientras mantenemos el viaje”, dijo Petterson.

Lane celebró su primer aniversario en el barco con una cena junto a otros residentes que también cumplían un año a bordo.

“Muchos cenamos juntos”, dijo. “También hubo un anuncio para todo el barco deseándonos un feliz aniversario”.

Un año después, Lane asegura que se siente más feliz que nunca. Su etapa en el Odyssey llevaba mucho tiempo gestándose: también se había inscrito en el concepto inicial de crucero residencial que se vino abajo antes de despegar.

“Creí en esto entonces y sigo creyendo ahora”, dijo Lane sobre la vida permanente en el océano. “Tenemos un problema con el combustible que están gestionando. Hemos tenido algunos otros pequeños contratiempos. Lo resuelven. Lo solucionamos. Lo entendemos porque esto es nuevo”.

Para Lane, esta es la vida de sus sueños.

“Esto es para personas que quieren un ritmo más tranquilo, una manera de ver el mundo, pero vivir con menos responsabilidades”, dijo.

“Si me ganara la lotería, simplemente compraría el camarote de al lado, abriría una puerta entre ambos y convertiría ese espacio en un clóset”.

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