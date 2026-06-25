Apple aumenta los precios de algunos modelos de iPad y MacBook por la escasez de chips de memoria

Jordan Valinsky

Apple aumentó los precios de algunos de sus productos más populares, incluyendo la MacBook y el iPad, debido al aumento de costos de los chips de memoria y almacenamiento provocado por el auge de la inteligencia artificial.

A partir de ahora, los aumentos de precio afectan a Neo, su MacBook de gama básica que ahora tiene un precio de US$ 699 (anteriormente US$ 599), su iPad más barata, que cuesta US$ 449 en lugar de US$ 349, y el iPad Mini, que aumenta US $100 a US$ 599.

Otros aumentos incluyen el Apple TV (US$ 199 desde US$ 129), el auricular Apple Vision Pro (US$ 3.699, un aumento de US$ 200) y el altavoz HomePod (US$ 349, antes US$ 299).

Los precios se activaron en la tienda en línea de Apple este jueves, pero algunos sitios web de terceros, como Best Buy y Target, todavía muestran los precios antiguos.

En un comunicado, Apple dijo que el creciente número de centros de datos de inteligencia artificial ha “creado un extraordinario aumento en la demanda de memoria y almacenamiento” y que “nunca hemos visto un incremento de precios de componentes de esta magnitud, tan rápidamente”.

“Ahora hemos llegado a un punto en el que necesitamos comenzar a subir los precios de varios productos, incluyendo los aumentos de hoy para iPad y Mac”, dijo un portavoz de Apple. “Sabemos que esta no es una noticia bien recibida y estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones”.

Las acciones de Apple (AAPL) cayeron un 4.5 % la mañana de este jueves, camino a su peor día en cuatro meses.

El CEO de Apple, Tim Cook, advirtió la semana pasada sobre un inminente impacto en los precios y que los aumentos de precios eran “inevitables” debido a la escasez de chips de memoria. Los precios de los chips, así como la demanda, han aumentado debido al gran número de centros de datos de inteligencia artificial que se están construyendo, lo que llevó a empresas como Micron a publicar ganancias excepcionales.

“Estamos haciendo todo lo posible para mitigar los enormes aumentos que nos están siendo trasladados, y hemos estado tratando de proteger a nuestros clientes de los aumentos, pero la situación se ha vuelto insostenible”, dijo Cook previamente a The Wall Street Journal.

Incluso Apple, una de las empresas más rentables del mundo con una sólida cadena de suministro, no puede evitar el aumento de precios de la memoria que ha repercutido en toda la industria de la electrónica de consumo.

Cabe destacar que los precios de los iPhone y AirPods se mantienen iguales.

The-CNN-Wire

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