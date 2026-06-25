¿Está Trump celebrando al país, o a sí mismo, en el 250 aniversario de Estados Unidos?

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Era casi como si los últimos 250 años nunca hubieran existido.

El presidente Donald Trump dio inicio el miércoles por la noche a las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos con un discurso que insinuaba que la grandeza de la nación en este momento histórico se debía en gran parte a él.

Después de que aviones militares surcaran el cielo sobre el National Mall y la banda de la Infantería de Marina, a la que el propio presidente apadrinara, interpretara éxitos patrióticos, Trump apareció en el escenario, agasajado con una serenata de Lee Greenwood y su himno de campaña “God Bless the USA”.

En tiempos más normales, un presidente podría haber optado por conmemorar este hito con una reflexión sobre los intentos de Estados Unidos por honrar su promesa fundacional, sobre sus fracasos, sus afanes de redención y sobre el camino que aún queda por recorrer.

Pero un presidente que pretendía reformar la historia de la nación tal como la contaban algunos de sus museos más importantes, parecía más preocupado por su propio lugar en la historia.

Esto resultaba especialmente discordante cuando la popularidad de Trump se desplomaba.

Su índice de aprobación era del 36 % en la última encuesta de CNN, lo que significa que la mayoría de los ciudadanos se oponían a él, en un momento especialmente trascendental de la historia estadounidense.

Tras hacer un guiño a las gloriosas hazañas y los valores imperecederos de la Declaración de Independencia, Trump se centró rápidamente en el presente, declarando que “Estados Unidos ha vuelto” y afirmando haber rescatado a un “país muerto” en menos de dos años.

A continuación, enumeró sus logros, reales o exagerados, comparándolos con el “desastre total” de la administración Biden.

“Estamos en la edad de oro”, declaró Trump.

No sorprende que el presidente adoptara un tono tan partidista.

Trump reaccionó furiosamente ante la renuncia de varios artistas de participar en el evento —que inauguraría la Gran Feria Estatal Americana— porque consideraban que se había politizado y el presidente prometió redoblar la apuesta con un mitin de campaña.

La decisión del mandatario alimentó las críticas de sus opositores, quienes llevan tiempo advirtiendo que el presidente quiere convertir el 250 aniversario de Estados Unidos en una celebración de sí mismo.

Uno de esos críticos, Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, se quejó en un comunicado de que “mientras los estadounidenses se reúnen para celebrar el 250 aniversario de la fundación de la nación, Donald Trump está haciendo lo que mejor sabe hacer: derrochar dinero en eventos ostentosos con su temática, obligando a los estadounidenses a pagar la cuenta”.

El hecho de que Trump no hiciera ningún esfuerzo por demostrar que Martin estaba equivocado revela mucho sobre su carácter, un método político que durante mucho tiempo se ha centrado más en el dominio que en tender puentes entre las divisiones, y quizás insinúa el lugar que finalmente ocupará en la historia.

Las declaraciones de Trump fueron recibidas con entusiasmo por una multitud que parecía estar compuesta mayoritariamente por admiradores.

En otro contexto, esto no sería un problema. El presidente fue elegido dos veces. Es innegable que hablaba en nombre de decenas de millones de personas que creían que el sistema político y la economía los habían dejado atrás y que, cultural y socialmente, el país se inclinaba demasiado hacia la izquierda.

Muchos de sus logros, según expuso el miércoles, gozan de popularidad entre sus seguidores, como la seguridad en la frontera sur y una nueva ley de reducción de impuestos.

Independientemente de su opinión sobre la guerra en Irán, la mayoría de los estadounidenses se sumarían a sus elogios a las fuerzas armadas.

Y algunos residentes de Washington, una ciudad abrumadoramente liberal, también aprecian sus esfuerzos por hacer que sus calles sean más seguras y su labor de limpieza de estatuas, aunque les horroriza su esperpéntica renovación del Estanque Reflectante en el National Mall y su propuesta de arco triunfal.

Sin embargo, millones de estadounidenses que celebran el 250 aniversario de la Declaración de Independencia no son votantes de MAGA.

Los presidentes, si bien son elegidos por sus partidos, también desempeñan un papel cívico más importante en las conmemoraciones nacionales significativas.

El discurso del miércoles por la noche no fue la última palabra de Trump en el aniversario de Estados Unidos. Dijo que “su presidente favorito” hablará en el National Mall el 4 de julio, así que aún podría intentar unir al país.

Pero una de las pruebas de su acto inaugural era si un ciudadano que no fuera un ferviente admirador de Trump se sentiría bienvenido.

Su autoexaltación, su defensa de políticas controvertidas como la guerra en Irán, el desmantelamiento de los programas de diversidad, equidad e inclusión, y las redadas de inmigrantes llevadas a cabo por agentes del ICE sugieren que la respuesta es no.

Muchos estadounidenses se sentirían ofendidos por un presidente cuyos abusos de poder a menudo han puesto a prueba la Constitución, y que adopta aires monárquicos al compararse con los fundadores que lanzaron una revolución contra un rey tiránico.

“Al igual que aquellos patriotas de 1776, en los últimos 17 meses hemos recuperado el poder de manos de la lejana clase política”, manifestó Trump. “Hemos reclamado nuestra soberanía, recuperado nuestra libertad, restaurado nuestra prosperidad y salvado a nuestro país en todos los aspectos”.

El tono de Trump contrastó con la actitud de la anterior Casa Blanca al conmemorar un hito de la Independencia.

En el bicentenario de 1976, el presidente Gerald Ford evitó en gran medida la política.

Su entonces asesor principal, David Gergen, recomendó en un memorando de la Casa Blanca que, si bien los actos conmemorativos necesariamente abordarían principios e instituciones políticas y económicas, no debería haber eufemismos de campaña ni insinuaciones partidistas de ningún tipo.

Trump no conmemora el 250 aniversario de la independencia en un vacío.

El mandatario lleva menos de dos años protagonizando uno de los intentos más agresivos de un presidente por ejercer el poder ejecutivo.

Su convicción de que su autoridad debe ser incuestionable quedó patente unas horas antes de su discurso, en una tensa reunión con senadores republicanos, donde arremetió contra los miembros que votaron a favor de limitar sus poderes bélicos tras el conflicto con Irán.

También exigió al Congreso la aprobación de una ley de registro de votantes de gran alcance que, según muchos críticos, restringiría las libertades democráticas que se remontan a la revolución.

La Gran Feria Estatal Americana, que se celebra en la explanada de Washington, tiene como objetivo mostrar la riqueza de todo el país, incluso si algunos estados gobernados por demócratas se han retirado. Pero el discurso de Trump tuvo un enfoque más limitado.

Cabría esperar que un evento que celebra el progreso de la nación desde 1776 destacara a líderes de todo el espectro político, mostrara la diversidad racial, religiosa, cultural y de opiniones del país, y reafirmara los principios fundamentales que trascienden las preocupaciones políticas contemporáneas.

Sin embargo, Trump solo presentó a miembros de su gabinete, quienes a menudo se han distinguido por sus demostraciones públicas de lealtad hacia él y hacia el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Reforzando esta sensación de exclusión, concluyó, no con las palabras de George Washington, Thomas Jefferson o John Adams, sino con el estribillo que le resultaba familiar de cientos de sus propios mítines de campaña.

“Esta noche nos preparamos para entrar en nuestro 250 aniversario. Estamos más decididos que nunca a recordar estas frases: Haremos que Estados Unidos vuelva a ser fuerte. Haremos que Estados Unidos vuelva a estar orgulloso. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser seguro y haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande”, indicó.

Y concluyó: “Feliz cumpleaños, Estados Unidos”.

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