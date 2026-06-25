Qué es un “doblete” sísmico, el raro fenómeno que pudo causar los terremotos en Venezuela

Por Kasha Patel, CNN

En la noche de este miércoles, Venezuela sufrió una de sus mayores sacudidas en más de un siglo, una que derribó edificios y se llevó más de 230 vidas. El evento, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, fue un fenómeno raro llamado “doblete” que no contenía uno, sino dos grandes terremotos.

Los dobletes ocurren cuando dos sismos de magnitud similar suceden en rápida sucesión — potencialmente causando más daños que un solo sismo. En este caso, un terremoto de magnitud 7,2 sacudió el norte de Venezuela y luego lo siguió otro de magnitud 7,5, apenas 39 segundos después.

“Los terremotos dobles son muy destructivos”, dijo Raul Pérez-López, un científico de terremotos del Instituto Geológico y Minero de España en Madrid. “La principal diferencia es que los terremotos dobles tienen energía similar, mientras que (un) terremoto único y las réplicas (más pequeñas) tienen menor energía”.

Sin embargo, algunos investigadores especulan que datos adicionales en los próximos días podrían revelar que el evento fue causado por un gran terremoto en lugar de un doblete. La diferencia entre un terremoto largo y unos gemelos puede no importar en términos de resultados humanos, pero podría enseñarles mucho a los científicos sobre esto tan poco común, lo que permitiría predecir la gravedad de los terremotos.

“Probablemente van a pasar algunos días o más para que los sismólogos realmente puedan desentrañar lo que ocurrió”, dijo Judith Hubbard, una científica experta en terremotos de la Universidad de Cornell que analizó la actividad sísmica reciente, “y entonces puede que no tengan una idea concluyente de: ‘¿fue un terremoto o fueron dos?’”.

Los dobletes son raros, aunque esta región no es ajena a ellos. Un doblete más débil — terremotos de magnitud 6,2 y 6,3 — sacudió la zona en septiembre de 2025, según el USGS.

“No tenemos realmente una buena idea de qué fallas producen dobletes y cuáles no, o de si siquiera existe un tipo de falla que produzca dobletes”, dijo Hubbard. “No ocurren con la suficiente frecuencia como para que podamos establecer una regla general”.

Los terremotos ocurren cuando dos placas tectónicas en movimiento se atascan, acumulan tensión y luego liberan de repente la energía acumulada. Las sacudidas del miércoles ocurrieron en el límite entre las placas del Caribe y la Sudamericana, que han estado deslizándose a una tasa de alrededor de 20 milímetros por año. El norte de Venezuela a menudo padece terremotos grandes y dañinos, pero, durante el último siglo, la región solo ha experimentado siete terremotos de magnitud 6 o mayor.

Debido a la rápida sucesión de los sismos, Hubbard dijo que confirmar que hubo dos terremotos podría ser difícil con los datos preliminares, y hay otras explicaciones para lo que los científicos ven en los sismógrafos.

Para empezar, un gran terremoto de magnitud 7,5 no suele ocurrir de una sola vez, dijo. Un sismo tan importante comienza en un lugar y se propaga a lo largo de la falla, rompiendo diferentes partes en distintos momentos. En el caso de Venezuela, el primer pulso — responsable del sismo de 7,2 — podría haber desencadenado un efecto dominó de pulsos que se convirtió en la secuela mayor.

Dijo que un terremoto suele tardar unos 30 a 40 segundos en completarse, pero “como ese pulso mayor ocurrió dentro de la sacudida del primero, fue realmente difícil de ver” en los datos actuales.

Si estos fueran dos pulsos de una sola ruptura, dijo Hubbard, el evento podría ser equivalente a un sismo de magnitud 7,6.

En el reporte preliminar hasta ahora, sin embargo, el USGS describió un panorama de dos sismos distintos separados por unos 5 a 10 kilómetros (3 a 6 millas) — planteando la posibilidad de que uno haya desencadenado al otro. A pesar de la proximidad, la agencia propuso que las fallas detrás de los sismos se deslizaron con movimientos opuestos.

“Los datos sísmicos son ambiguos”, dijo Hubbard. “No se puede distinguir la diferencia entre estas dos orientaciones de falla y direcciones de deslizamiento” hasta que llegue más información.

Varios sismos posteriores, menos intensos, han ocurrido desde entonces cerca de Caracas, lo que podría aportar claridad. Si los sismos posteriores están rompiendo con patrones similares a los temblores iniciales, dijo, podría confirmar si las orientaciones propuestas son precisas o no.

Confirmar lo que ocurrió sobre el terreno podría ser complicado en medio de los daños. Especialmente alrededor de Caracas, los sedimentos subterráneos podrían haber ralentizado y amplificado las ondas sísmicas, lo que habría incrementado el poder destructivo. Además, el hundimiento del terreno podría provocar daños adicionales en los cimientos de los edificios. La región carece de redes sísmicas extensas, y los cortes de energía en los principales centros podrían retrasar aún más los rescates. Los datos satelitales, que deberían estar disponibles en los próximos días, podrían revelar los movimientos de la falla y ofrecer más pistas sobre las fallas que se rompieron.

A pesar de ser raros, los terremotos doblete llaman la atención cuando ocurren. En 2023, un par de terremotos de magnitud 7,8 y 7,7 golpearon Turquía y Siria. Ocurrieron con nueve horas de diferencia y causaron daños generalizados.

Hubbard espera que este evento sea estudiado a fondo por la comunidad científica, ya que podría ayudar a los científicos a estimar mejor cuán grande podría llegar a ser un terremoto basándose solo en los primeros segundos de una ruptura.

“Todo lo que sabemos sobre los terremotos proviene de estudios de caso de grandes terremotos como este”, dijo Hubbard. “Incluso cuando hay muy pocos datos, hemos logrado aprender muchas cosas”.

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