John Bolton, adversario de Trump, se declarará culpable. He aquí por qué el caso no se desmoronó antes de llegar a este punto

Por Katelyn Polantz, CNN

Mientras varias investigaciones criminales contra los adversarios del presidente Donald Trump siguen estancadas, los fiscales federales lograron la condena de uno de sus mayores críticos.

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, aceptó declararse culpable este viernes de los cargos de retención ilegal de información confidencial de seguridad nacional, lo que representa una victoria poco común en la lista de procesamientos del Departamento de Justicia contra los enemigos políticos del presidente.

Si bien varios fiscales federales han intentado presentar casos contra figuras políticas conocidas que desagradan a Trump, el acuerdo de culpabilidad de Bolton fue conseguido por una fiscal de carrera discreta pero eficaz en Maryland, Kelly Hayes, quien se desempeña como fiscal federal desde poco después de que Trump asumiera la presidencia el año pasado.

“Todo el mundo está gratamente sorprendido de que ella siga en el cargo”, comentó esta semana una persona que conoce bien la oficina. “En cierto modo, ha intentado mantener un perfil bajo… Muchas fiscalías federales trataron de llamar la atención” de la Casa Blanca.

A diferencia de los casos contra otros adversarios políticos de Trump, como el exdirector del FBI James Comey, el caso de Bolton contó con el apoyo de fiscales e investigadores de carrera.

El acuerdo de culpabilidad de Bolton, en el que admite haber compartido información confidencial de seguridad nacional con su esposa e hija, equivale a un cargo por delito grave que podría acarrearle una pena de prisión. La pena máxima para este delito es de cinco años.

Bolton también ha accedido a pagar una multa de más de dos millones de dólares, según informaron fuentes a CNN. Esta multa podría suponer una pérdida considerable para Bolton, quien obtuvo gran parte de las ganancias de la venta de sus memorias en 2020, un libro profundamente crítico con Trump que provocó que el presidente lo atacara públicamente.

La actuación de la fiscal federal de Maryland, Kelly Hayes, y el caso Bolton en sí, se consideran más serios que las acusaciones e investigaciones de otros que han enfrentado cargos federales a instancias de Trump, según informaron a CNN varias fuentes familiarizadas con el caso y la fiscalía.

Hayes también había recibido presiones desde la ciudad de Washington para investigar al senador de California, Adam Schiff, quien no ha sido acusado de ningún delito. Los fiscales federales adjuntos de la fiscalía analizaron detenidamente la posibilidad de acusar al senador en relación con sus solicitudes de hipoteca y explicaron sus reservas a la dirección del Departamento de Justicia, según informaron a CNN personas familiarizadas con el caso. Schiff ha negado repetidamente haber cometido irregularidad alguna.

Hayes logró mantenerse al margen de la presión política, principalmente manteniéndose alejada del foco político de la era Trump, y conservó buenas relaciones con los líderes del Departamento de Justicia, según fuentes cercanas a la fiscalía.

Se espera que Bolton, finalmente, admita solo una pequeña parte de lo que las autoridades federales investigaron. El acuerdo de culpabilidad se centra exclusivamente en la información que se le acusa de haber enviado a su esposa e hija. La acusación formal lo imputaba por 18 infracciones: ocho cargos por transmisión de información de defensa nacional y diez por retención ilegal. Su acuerdo de culpabilidad reduce la acusación a un solo cargo por retención ilegal de información de defensa nacional.

De haber llegado a juicio, el caso de Bolton podría haber expuesto información clasificada de gran importancia al público.

Según una persona cercana a él, parte de su decisión de declararse culpable se debió a su deseo de evitar un juicio, en particular uno que pudiera divulgar información sensible.

En declaraciones posteriores a la acusación en octubre, Bolton comparó su procesamiento con los horribles abusos de la policía secreta de Joseph Stalin y afirmó ser “la última víctima de la instrumentalización del Departamento de Justicia”.

Sin embargo, desde que se presentaron los cargos el otoño pasado, el caso ha sido considerado, incluso por críticos del Departamento de Justicia, como una decisión legítima de la fiscalía. El juez Theodore Chuang, de Greenbelt, Maryland, presidirá la audiencia de declaración de culpabilidad el viernes y probablemente dictará sentencia a Bolton en una fecha posterior.

Se espera que Bolton abogue por no ir a prisión, y el Departamento de Justicia podría solicitar su encarcelamiento, lo que provocaría un enfrentamiento crucial durante la sentencia, según fuentes cercanas al caso.

Un portavoz del Departamento de Justicia declaró el jueves que el acuerdo de Bolton para declararse culpable de un solo cargo penal “es una práctica común… y está en consonancia con la política actual del Departamento de Justicia en materia de acusaciones y acuerdos”.

El portavoz añadió que la conducta de Bolton que no forma parte del cargo formal podría ser considerada por el juez durante la sentencia.

Bolton fue acusado de enviarse a sí mismo y a su familia directa resúmenes y notas con información clasificada en un momento en que mantenía sus propios “archivos” y se sentía frustrado por el liderazgo de Trump. El presidente finalmente despidió a Bolton en septiembre de 2019.

Según la acusación, el exasesor de seguridad nacional discutió extensamente las notas con su esposa e hija, como si fueran sus editoras.

Posteriormente, la cuenta de correo electrónico de Bolton fue hackeada por iraníes. En 2021, su asistente lo denunció al FBI, alegando que el hacker amenazaba con revelar información gubernamental confidencial, según consta en los documentos judiciales.

“¡Buena suerte, señor Bigote!”, decía un mensaje, según una persona que describió los documentos de la investigación.

El FBI y los abogados de seguridad nacional en Maryland y la sede del Departamento de Justicia abrieron formalmente una investigación en 2022, durante la administración Biden.

Los investigadores pronto descubrieron las entradas a modo de diario que se enviaba a sí mismo: esencialmente, sus propias notas sobre información secreta que estaba aprendiendo durante su tiempo en la Casa Blanca de Trump, según la acusación.

El caso avanzó considerablemente el verano pasado cuando los investigadores registraron tanto su casa en Maryland como su oficina en la ciudad de Washington.

Pero no todo lo que encontraron se relacionó con las acusaciones penales. Por ejemplo, los investigadores recuperaron varios documentos de la oficina de Bolton que creían que podrían ser clasificados o confidenciales. Entre ellos se encontraban planes y memorandos relacionados con la misión estadounidense ante las Naciones Unidas y la seguridad diplomática durante la transición presidencial de 2000-2001, así como registros con encabezados que indicaban que trataban sobre armas de destrucción masiva. Bolton trabajó en el Departamento de Estado y fue embajador ante la ONU durante la administración Bush.

Estos registros, con años de antigüedad, nunca se incorporaron al caso que enfrentó Bolton.

Otra parte de la investigación sobre Bolton giró en torno a cómo publicó sus memorias sobre su tiempo en la Casa Blanca de Trump, tras un exhaustivo proceso de revisión en el que la administración Trump no le había dado la aprobación final para publicar.

Finalmente, el libro no contenía información clasificada.

“Bolton se comportó de manera honorable y legal en el proceso de revisión previa a la publicación”, declaró esta semana a CNN Michael Bromwich, abogado de Ellen Knight, la revisora ​​de Bolton. “Fue la forma en que manejó la información clasificada fuera de ese proceso… algo que él mismo admitirá. Fue descuidado e ilegal, pero no siniestro”.

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