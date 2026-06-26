Jueza declara nulo el juicio por el incendio intencional de Palisades tras estancamiento del jurado

Por Jack Hannah y Nick Watt, CNN

Una jueza federal declaró nulo el juicio después de que el jurado no lograra llegar a un acuerdo en el proceso contra Jonathan Rinderknecht, acusado de provocar el mortal incendio de Palisades en 2025.

La decisión, anunciada este viernes, se produjo tras 14 horas de deliberaciones que concluyeron el jueves, cuando los miembros del jurado entregaron una nota que decía: “No podemos llegar a un veredicto unánime sobre ninguno de los tres cargos”, con la palabra “podemos” (en la frase negativa “no podemos”) subrayada.

Horas antes, el jueves, el jurado había indicado que había alcanzado un veredicto, pero poco después envió otra nota que decía: “Tenemos personas en ambos bandos, totalmente decididas e inamovibles en su opinión; estamos estancados”.

Esa nota provocó un intenso debate entre la Fiscalía y la defensa; la jueza envió a los miembros del jurado una nota preguntándoles si podían ponerse de acuerdo unánimemente sobre alguno de los cargos contra Rinderknecht, de 30 años: destrucción de propiedad mediante fuego, incendio provocado que afectó a bienes utilizados en el comercio interestatal e incendio de masa forestal.

El jurado respondió con la nota en la que aparecía subrayada la palabra “podemos” (en la frase negativa “no podemos”), según declaró en el tribunal la jueza federal de distrito Anne Hwang.

La Fiscalía sugirió que podría presentar más argumentos. La defensa propuso una instrucción tipo “Allen” —esencialmente una instrucción al jurado redactada en términos más contundentes que insta a los miembros a seguir intentando llegar a un acuerdo—, informó Associated Press.

Rinderknecht sentía “mucha ansiedad”, pero “se mantiene firme”, dijo el jueves a los periodistas el abogado defensor Steve Haney tras finalizar la sesión judicial. Los fiscales no hablaron con la prensa en ese momento.

La Fiscalía presentó más de 30 testigos a lo largo de seis días, describiendo a Rinderknecht como una persona vengativa y colérica que inició el fuego que más tarde se convertiría en el incendio de Palisades, el cual cobró una docena de vidas y arrasó miles de viviendas y negocios en el barrio de Pacific Palisades, en Los Ángeles.

Los fiscales argumentaron que Rinderknecht se encontraba solo en un claro de una ladera de Palisades en las primeras horas del día de Año Nuevo de 2025 cuando se desató un incendio, denominado entonces incendio Lachman. Aunque los bomberos sofocaron rápidamente las llamas, un investigador de incendios provocados testificó que el fuego siguió ardiendo bajo tierra hasta que los fuertes vientos hicieron que se reavivara el 7 de enero, convirtiéndose en el incendio de Palisades. La Fiscalía sostuvo que Rinderknecht actuó motivado por el deseo de vengarse de la sociedad en general, además de sentir resentimiento hacia los ricos y frustración por no haber encontrado compañía para la Nochevieja.

Pasajeros a quienes Rinderknecht transportó mientras trabajaba para Uber declararon que él despotricaba contra el capitalismo y estaba obsesionado con Luigi Mangione, el joven de 28 años acusado de asesinar a un ejecutivo del sector sanitario en Nueva York en diciembre de 2024.

Los abogados de Rinderknecht presentaron nueve testigos a lo largo de unos tres días; entre ellos figuraba un consultor y exinvestigador de incendios provocados, quien afirmó que no había pruebas suficientes para demostrar una intención seria de iniciar un fuego y que los fuegos artificiales eran “la causa más evidente” del incendio.

Otros testimonios sirvieron para corroborar la versión de la defensa de que, esa noche, las personas que celebraban el Año Nuevo estaban lanzando fuegos artificiales en la zona.

La defensa de Rinderknecht también reconoció que él vio llamas esa noche en el claro —conocido como el “Buda Oculto”— y subrayó que llamó al 911 en varias ocasiones, aunque las llamadas no lograron conectarse de inmediato.

Haney argumentó que nadie vio a su cliente prender fuego y presentó a Rinderknecht como un chivo expiatorio.

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