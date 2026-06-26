Texas está a punto de exigir a millones de estudiantes de la escuela pública lecturas biíblicas

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Texas está a punto de obligar a más de cinco millones de estudiantes de escuelas públicas a estudiar historias bíblicas, mientras el estado se posiciona como líder en una campaña conservadora nacional por incorporar enseñanzas cristianas en las aulas estadounidenses.

Se espera que la Junta Estatal de Educación de Texas, de mayoría republicana, vote el viernes para aprobar una medida que establecería historias bíblicas infantiles y versículos bíblicos como lectura obligatoria en su currículo de K-12.

Muchos de sus estudiantes ya están familiarizados con al menos algunas enseñanzas cristianas: el año pasado, Texas se convirtió en el estado más grande en exigir que las aulas exhiban los Diez Mandamientos, una ley recientemente ratificada por un tribunal federal.

La nueva lista de títulos obligatorios incluiría una adaptación ilustrada de la historia de David y Goliat para estudiantes de primaria y pasajes bíblicos sobre Adán y Eva para estudiantes mayores, entre otras referencias.

En la misma reunión, la junta escolar votará para reformar el currículo estatal de estudios sociales, centrándose más en la historia de Texas y Estados Unidos y restando importancia a algunas enseñanzas sobre historia y culturas globales. El cambio eliminaría el curso de “Culturas del Mundo” de sexto grado y ampliaría significativamente las lecciones sobre comunismo.

Las propuestas, que entrarían en vigor en 2030, han dividido profundamente a docentes, padres y miembros de la comunidad, cientos de los cuales se presentaron ante la junta escolar esta semana para expresar su preocupación y entusiasmo.

Quienes apoyan las propuestas argumentan que la Biblia debe estudiarse como un texto literario esencial que puede ayudar a los estudiantes a comprender la historia occidental y la fundación de Estados Unidos. Un grupo político lo ha celebrado como la “batalla final” de una campaña por eliminar de las escuelas de Texas las lecciones sobre raza e historia que, según afirman, dividen a los estudiantes y critican a los fundadores de Estados Unidos.

Sin embargo, quienes se oponen a los cambios afirman que la lista de lecturas obligatorias favorece al cristianismo sobre otras religiones y viola la separación constitucional entre la Iglesia y el Estado. Según afirman, estas enseñanzas también podrían menoscabar la capacidad de los padres para guiar la educación religiosa de sus hijos, especialmente en hogares no cristianos.

En los últimos años, los líderes de Texas han eliminado en gran medida los estudios sobre diversidad racial y cultural, al tiempo que han ampliado la capacidad de las escuelas para introducir el cristianismo a los estudiantes.

En 2023, el estado se convirtió en el primero en permitir que los capellanes brindaran consejería a los estudiantes, y al año siguiente aprobó una medida que ofrecía más fondos a las escuelas que imparten un currículo opcional de primaria con énfasis bíblico. El código educativo estatal ya exige que las escuelas de primaria y secundaria enseñen “literatura religiosa, incluyendo las Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento) y el Nuevo Testamento, y su impacto en la historia y la literatura”.

Los defensores del currículo propuesto argumentan que, a medida que los estudiantes aprenden historia de Estados Unidos, los textos cristianos deben ser inseparables de las lecciones sobre la fundación de la nación.

“No tenemos por qué incorporar todas las creencias religiosas en nuestra historia ni en nuestras obras literarias, porque nuestra nación se fundó sobre valores judeocristianos”, declaró Susan Pérez, fundadora de Ciudadanos por la Reforma Educativa, un grupo cristiano de defensa de los padres, en una reunión de la junta escolar el lunes.

Pérez señaló las referencias cristianas en la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos, firmada en el año 1787.

De aprobarse, a los alumnos de segundo grado se les enseñaría el cuento “¡Rugido! – Daniel en el foso de los leones”.

A medida que los alumnos progresen en su nivel de lectura, se les presentarían directamente pasajes de la Biblia. Los alumnos de sexto grado aprenderían el “Salmo del Pastor” del Libro de los Salmos, junto con escritos religiosos de George Washington y poemas de Langston Hughes y Robert Frost.

Varios miembros de la comunidad han expresado su preocupación de que el plan infrinja su autonomía como padres para supervisar la educación religiosa de sus hijos. Kimmie Fink, madre de una familia militar en servicio activo destinada en Texas, declaró ante la junta: “Quisiera creer que el derecho a la libertad religiosa de mis hijos, garantizado por la Constitución, se mantendrá intacto dondequiera que estemos destinados”.

“¿Acaso no es así en Texas, un estado que defiende los derechos de los padres? En Texas, los padres tienen el derecho legal fundamental de dirigir la educación moral y religiosa de sus hijos sin interferencia estatal. Las obras literarias propuestas vulneran este derecho”, añadió Fink.

Algunos defensores de los cambios curriculares refutan los argumentos de que a los niños se les enseñará religión explícitamente, afirmando que los pasajes y relatos bíblicos se enseñarán en el contexto de la historia universal.

“Se utilizan como contenido literario e histórico, no como instrucción religiosa”, declaró ante la junta Nancy Barker, exadministradora de escuelas públicas. “Las referencias bíblicas proporcionarán a los estudiantes los conocimientos básicos necesarios para comprender los libros, discursos, poemas y documentos importantes que han moldeado nuestra civilización”.

La concejala Tiffany Clark, cristiana y demócrata que representa a parte de Dallas-Fort Worth, se ha opuesto abiertamente al plan de estudios propuesto. Clark afirmó que ella y algunos de sus electores cristianos creen que “las lecciones bíblicas deberían impartirse los domingos”.

“No todos creemos lo mismo”, dijo Clark, señalando que las denominaciones cristianas utilizan diferentes traducciones de la Biblia y, en ocasiones, difieren en sus interpretaciones.

El plan de estudios propuesto exige traducciones específicas de la Biblia, incluida la Biblia Reina Valera, ampliamente utilizada por las iglesias protestantes y evangélicas, pero evitada por la Iglesia Católica Romana.

Clark también expresó su temor de que el énfasis en los textos cristianos aleje a los niños de otras religiones e impida que sus padres moldeen exclusivamente su educación religiosa. Aproximadamente un tercio de los adultos en Texas se identifican como no cristianos, según encuestas del Centro de Investigación Pew de 2023-2024.

Aunque los padres tendrían la opción de eximir a sus hijos de algunas de las enseñanzas obligatorias, Clark señaló que la falta de clases podría afectar las calificaciones de los estudiantes en las pruebas. Dado que los textos formarían parte del currículo, podrían incluirse en las pruebas estandarizadas, lo que podría afectar el historial de resultados del distrito escolar si los estudiantes no obtienen buenos resultados.

Una madre que habló ante la junta escolar el lunes en apoyo de la propuesta afirmó que cree que Texas siempre se ha caracterizado por “brindar a nuestros hijos el conocimiento que necesitan para tener éxito”.

“Mantener las referencias bíblicas en nuestros estándares de estudios sociales no se trata de imponer mi religión, sino de brindar a nuestros estudiantes una educación integral y asegurar que comprendan la historia”, declaró la madre.

Sin embargo, los maestros podrían verse obligados a enseñar textos religiosos con los que no están familiarizados o con los que no se sienten cómodos, señaló el rabino Joshua Fixler de la Congregación Emanu El en Houston.

“Esta lista está llena de textos cristianos inapropiados para las aulas de las escuelas públicas. Como rabino y padre de niños judíos, creo que es vital que esta junta distinga entre enseñar sobre religión y enseñar religión. Esta lista obligará a los maestros a cruzar esa línea”, afirmó Fixler.

De implementarse, el currículo de literatura obligatorio podría ser pionero en su tipo, según Antero García, presidente del Consejo Nacional de Profesores de Inglés y profesor de educación en la Universidad de Stanford.

García declaró a Associated Press que desconoce la existencia de una lista similar en otros estados. Añadió que, por lo general, los educadores, tanto a nivel distrital como escolar, tienen libertad para elegir los textos que leerán sus alumnos.

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