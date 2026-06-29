La Corte Suprema ordena que la policía debe tener una orden judicial para acceder a datos de ubicación de teléfonos celulares

Por John Fritze, CNN

La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó el lunes que el uso de una “orden de geovalla” para capturar datos de ubicación de teléfonos celulares en la búsqueda de un sospechoso de robo constituye un registro a efectos de la Cuarta Enmienda, una decisión que significa que, en el futuro, los agentes tendrán que obtener una orden judicial para acceder a esos datos.

La jueza Elena Kagan escribió la opinión de una mayoría que incluyó tanto a jueces conservadores como liberales. El tribunal se dividió 6-3, con tres de los conservadores del tribunal en disenso.

“La Cuarta Enmienda debe, como siempre, proteger contra la intrusión gubernamental injustificada en la privacidad del individuo”, escribió Kagan.

En un momento en que los estadounidenses almacenan enormes cantidades de datos personales en servidores controlados por empresas, el caso planteó preguntas espinosas sobre la capacidad de la policía para acceder a esa información. Al final, el tribunal se apartó del caso con una decisión relativamente limitada que, en la práctica, exigirá que la policía obtenga una orden judicial cuando solicite información de ubicación de una base de datos de geolocalización.

Un residente de Virginia, Okello Chatrie, apeló ante la Corte Suprema después de que la policía utilizara el procedimiento para identificarlo como sospechoso de un robo bancario en 2019. Después de que su investigación se estancara, la policía entregó a Google una orden de geovalla para encontrar a un puñado de personas cuyos teléfonos celulares los ubicaran dentro de 300 metros del banco en el momento del robo. Chatrie presentó una declaración de culpabilidad condicional y se reservó el derecho de apelar por la orden de amplio alcance.

La Corte Suprema no resolvió el lunes el caso de Chatrie. Después de todo, la policía en el caso de Chatrie sí obtuvo, de hecho, una orden judicial. En cambio, la mayoría concluyó únicamente que era necesaria una orden judicial y luego encargó a los tribunales inferiores evaluar si el registro que la policía realizó en su caso fue consistente con la Cuarta Enmienda.

En un voto disidente, el juez Samuel Alito describió la opinión del tribunal como una “escapada irresponsable”.

“Aunque la decisión de hoy enviará ondas sísmicas a través de nuestra doctrina de la Cuarta Enmienda, ni un ápice de la opinión de la mayoría afectará el resultado de este caso”, escribió Alito. “El tribunal lo sabe y no afirma lo contrario. De hecho, al negarse a revisar la única cuestión que podría haberle dado al menos teóricamente a Chatrie alguna esperanza de reparación, el tribunal preparó cuidadosamente el escenario para su actuación planificada: adoptar una pose como gran campeón de la privacidad en la era digital”.

La Cuarta Enmienda no solo exige que la policía obtenga una orden judicial para los registros, sino que demanda que la orden sea “particularizada”, es decir, lo suficientemente específica como para que no sea, en la práctica, una expedición de pesca para la policía. Los abogados de Chatrie argumentaron que la orden no estaba particularizada en parte porque exigía que Google analizara datos de ubicación de millones de personas para identificar el pequeño subconjunto que se encontraba en las inmediaciones del banco en el momento del delito.

“El potencial de abuso es impresionante”, argumentaron los abogados de Chatrie. “Al Gobierno solo le basta trazar una geovalla alrededor de una iglesia, un mitin político o una tienda de armas, y puede obligar a registrar los expedientes de cada usuario para saber quién estuvo allí”.

La policía dijo que Chatrie pasó una nota instando a un cajero bancario en 2019 a “entregar todo el dinero” y exigía “al menos US$ 100.000 y nadie saldrá herido y tu familia será liberada”.

Después de que la policía identificara a Chatrie, las autoridades ejecutaron órdenes federales de registro y encontraron “notas de exigencia estilo robo” en su dormitorio, casi US$ 100.000 en efectivo y una pistola de 9 mm. La policía dice que Chatrie confesó el robo y finalmente fue condenado a más de 11 años de prisión.

El Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito de EE.UU., con sede en Richmond, falló en su contra, al sostener que la orden no constituía un “registro” a efectos de la Cuarta Enmienda. Después de todo, razonó el tribunal, cuando las personas permiten que las empresas tecnológicas recopilen datos, por lo general lo hacen de manera voluntaria. Es un argumento en el que el Departamento de Justicia, que está defendiendo las órdenes, se apoyó en gran medida.

Chatrie “no tomó ninguna medida para proteger su ubicación de la divulgación, como pausar la función de Historial de Ubicaciones que había habilitado o ajustar, desactivar o prescindir de su teléfono celular durante su delito”, dijo al Tribunal Supremo el procurador general de EE.UU., D. John Sauer.

Los datos de ubicación en cuestión en el caso de Chatrie pueden identificar la ubicación de una persona dentro de tres metros cada dos minutos.

Pero los abogados de Chatrie sostienen que esa lógica no se aplica a su caso, en parte debido a un precedente del Tribunal Supremo de 2018. En ese caso, Carpenter contra EE.UU., un tribunal dividido dictaminó que, por lo general, las autoridades deben establecer causa probable antes de acceder a los datos de torres de telefonía celular para identificar los movimientos de los sospechosos. Si las autoridades necesitan una orden para obtener datos de torres de telefonía celular, dijeron los abogados de Chatrie, entonces seguramente también deben obtener una para conseguir datos que son mucho más fiables.

Google, que había recibido la mayoría de las órdenes, cambió su política para modificar cómo se almacenan los datos.

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