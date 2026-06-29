Las principales conclusiones de una jornada crucial en la Corte Suprema para Trump

Por John Fritze y Devan Cole, CNN

El Tribunal Supremo le dio el lunes al presidente Donald Trump una victoria significativa al permitirle destituir a voluntad a los dirigentes de agencias federales que antes eran independientes, derribando en el proceso un precedente de 1935 que podría reordenar la forma en que funciona el Gobierno.

Al mismo tiempo, el tribunal hizo mucho más difícil que este o futuros presidentes destituyan a miembros de la Reserva Federal, bloqueando, por ahora, que el Gobierno de Trump ponga fin al mandato de la gobernadora de la Fed Lisa Cook por acusaciones controvertidas de fraude hipotecario.

Las decisiones fueron el más reciente avance en una serie de controversias que estallaron durante los primeros meses del segundo mandato de Trump. Intentó despedir a críticos dentro del Gobierno pese a leyes federales que los protegían al exigir que un presidente mostrara causa —como mala conducta— antes de expulsarlos del cargo.

Mientras tanto, el tribunal le asestó a Trump una derrota personal, al dejar en pie el veredicto en su contra por abusar sexualmente y difamar a la excolumnista de revista E. Jean Carroll. Al negarse a escuchar la apelación de Trump, el tribunal allanó el camino para que Carroll cobre US$ 5 millones en daños.

En un fallo separado, los jueces también permitieron que los estados recojan y cuenten las papeletas de voto por correo que lleguen después del Día de las Elecciones, una decisión que llega mientras Trump presiona al Congreso para limitar el voto por correo y aprobar una ley de identificación de votantes.

Estas son las principales conclusiones de las decisiones importantes del tribunal el lunes:

El Tribunal Supremo emitió el lunes dos opiniones al mismo tiempo sobre el despido de funcionarios del Gobierno: una que fue una derrota para Trump y la otra que fue una victoria.

La decisión más significativa, resuelta 6-3 siguiendo líneas conservadoras-liberales, se centró en Rebecca Kelly Slaughter, a quien Trump despidió el año pasado de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) pese a una ley federal que exige que los presidentes muestren causa —como mala conducta— antes de destituir a los comisionados.

Trump había argumentado que, como jefe del poder ejecutivo, debería tener la facultad de controlar a los líderes de las agencias independientes dentro del Gobierno federal y que la ley destinada a proteger a esos funcionarios de la destitución violaba los principios de separación de poderes.

Al escribir para la mayoría, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, estuvo en gran medida de acuerdo.

“Los subordinados que ejercen el poder del presidente están sujetos a ser destituidos por él”, escribió Roberts. “Entonces, y solo entonces, pueden seguir siendo responsables ante el presidente, y el presidente ante el pueblo”.

El segundo caso, relativo a Cook, también abordó la capacidad del presidente para destituir a un funcionario, pero en circunstancias diferentes. En ese caso, Trump intentó deshacerse de Cook basándose en acusaciones de que había cometido fraude hipotecario.

El presidente anunció el despido en redes sociales el año pasado, publicando una carta que acusaba a Cook de “conducta engañosa y potencialmente delictiva” porque supuestamente afirmó que dos viviendas distintas eran su residencia principal en 2021.

Cook ha negado cualquier irregularidad y ha calificado los cargos de “fabricados”.

Slaughter, por su parte, criticó el fallo en su contra y señaló la gran diferencia entre las dos cuestiones.

“De algún modo Wall Street es especial y recibe un trato especial, pero aparte de eso, las agencias que velan por los estadounidenses de a pie no lo reciben”, dijo Slaughter en una conferencia de prensa el lunes.

La mayoría conservadora del Tribunal Supremo podría haber optado por una salida más limitada en el caso Slaughter. Podría haber dictaminado, por ejemplo, que el poder de la FTC ha crecido tanto desde que se creó en 1914 que ya no calificaba como una agencia que debería ser independiente del líder del poder ejecutivo.

Mientras que el tribunal sí dijo esas cosas, también se encaminó hacia un resultado amplio al revocar un precedente de la Corte Suprema de 1935 conocido como Humphrey’s Executor v. EE:UU., que permitía al Congreso incluir restricciones sobre cuándo un presidente puede destituir a los líderes de ciertas agencias independientes.

El desdén de Roberts por Humphrey’s prácticamente se desprendía de la página de su opinión.

“Si queda algo más de Humphrey’s, lo revocamos”, escribió Roberts. “Humphrey’s ha sido durante décadas un resultado en busca de una justificación”.

La jueza Sonia Sotomayor, la progresista de mayor antigüedad del tribunal, leyó un disenso apasionado advirtiendo que la decisión podría conducir a “solo caos”.

Dando el inusual paso de leer desde el estrado —una señal de su fuerte desacuerdo— Sotomayor advirtió que la decisión “recalibraría fundamentalmente el equilibrio de poder en la nación”.

Sotomayor escribió que la decisión “deshace siglos de práctica política” y, en última instancia, empeoraría el Gobierno federal.

Humphrey’s Executor se remonta al mandato del presidente Franklin D. Roosevelt. Roosevelt destituyó a un comisionado de la FTC, William Humphrey, en 1933, quien había sido nombrado por el presidente Herbert Hoover. Humphrey sostuvo que su destitución violó la ley y su sucesión buscó recuperar su salario.

La Corte Suprema acordó por unanimidad en ese momento que su destitución fue improcedente.

En las décadas transcurridas desde entonces, el precedente ha protegido a unas dos docenas de agencias independientes de la injerencia presidencial, incluidas la Comisión Reguladora Nuclear, la Comisión Federal de Comunicaciones y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, entre otras. Para destituir a los líderes de esas agencias, los presidentes debían demostrar causa.

Ahora, probablemente no.

“Aunque corresponde al Senado decidir si confirma a aquellos con quienes el presidente preferiría trabajar, ni el Congreso ni los tribunales pueden imponerle a quienes no puede hacer funcionar”, escribió Roberts. “Los subordinados que ejercen el poder del presidente están sujetos a ser destituidos por él”.

Aunque Cook ganó su batalla en la disputa sobre la capacidad de Trump para destituirla, si gana la guerra definitiva por su puesto sigue siendo una cuestión abierta, y una que probablemente regrese a la Corte Suprema en el futuro.

La decisión del alto tribunal del lunes abordó en parte la cuestión técnica —aunque enormemente trascendental— de si a Cook se le debe permitir permanecer en la Junta de la Reserva Federal mientras impugna el intento del presidente de destituirla. Pero el fallo, emitido en una opinión también redactada por Roberts, dejó claro que puede existir un escenario en el que Trump pueda destituirla legalmente.

Roberts y los cuatro jueces que se sumaron a su opinión (el juez conservador Brett Kavanaugh y las juezas progresistas Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson) dijeron que la ley federal exigía que Trump le brindara a Cook el debido proceso adecuado antes de destituirla. La decisión del presidente de anunciar su destitución mediante una escueta publicación en redes sociales, escribió Roberts, fue insuficiente.

En cambio, dijo el presidente del tribunal, ella “tenía derecho a alguna explicación de las pruebas en cuestión, alguna vía para responder y un plazo para el cual la respuesta debía presentarse”.

Trump ahora tendrá que darle la oportunidad de impugnar las acusaciones formuladas en su contra. Después de que eso ocurra, los tribunales inferiores podrán examinar “la validez y suficiencia de tales cargos” con el beneficio de contar con un expediente fáctico más desarrollado, escribió Roberts.

Sin alguna forma de revisión, dijo el tribunal, el presidente tendría poder para destituir a los líderes de la Fed “en cualquier momento, por cualquier motivo, sin aviso previo y sin control judicial posterior. Eso convertiría la protección por causa en poco más que un empleo a voluntad”.

Eso significa que es casi seguro que el caso volverá a llegar al alto tribunal en algún momento. “La cuestión definitiva de si el Presidente puede destituir a Cook por causa dependerá en parte de los hechos subyacentes”, escribió Roberts.

Por ahora, mientras se realiza esa revisión, Cook permanecerá en su puesto.

Trump aprovechó rápidamente la “base estrictamente procesal” sobre la que el tribunal resolvió el caso el lunes, escribiendo en una publicación en Truth Social que su administración “tomará medidas apropiadas de inmediato” para intentar mantener a Cook fuera de la junta.

Pesaban mucho sobre el caso de Cook las preocupaciones de economistas, políticos y otros acerca de la posibilidad de que Trump desencadenara una ruina económica si se le permitía destituir a miembros de la Reserva Federal con poca o ninguna supervisión.

Kavanaugh, quien fue nombrado para el tribunal por Trump, dejó claro que comparte esa ansiedad.

Escribió en una opinión concurrente que, si el tribunal permitía que Trump destituyera a Cook por ahora, quedaría sin respuesta la pregunta de si el banco central de la nación es un organismo verdaderamente independiente.

“Dejar esa cuestión abierta crearía una incertidumbre significativa sobre si el Tribunal podría pronto eliminar la independencia de la Reserva Federal y, con ello, exponer a la Reserva Federal a influencias políticas y poner en peligro la eficacia de la política monetaria de EE. UU.”, escribió Kavanaugh. “Incluso una incertidumbre temporal sobre el estatus de la Reserva Federal podría provocar (…) turbulencias en las economías de Estados Unidos y del mundo”.

“No seguiría por ese camino. No me arriesgaría a desestabilizar la economía de EE.UU.”, escribió en parte.

Los abogados de Cook habían insistido con fuerza en las posibles consecuencias económicas de una victoria de Trump. Quedó claro que, al menos en este caso, los jueces estaban escuchando.

Los economistas coinciden en general en que una Fed independiente es esencial para una economía estadounidense estable. La Reserva Federal aborda períodos de alta inflación y alto desempleo influyendo en las tasas de interés en una u otra dirección según lo que muestren las cifras económicas. Una Fed politizada significaría que el banco central de EE.UU. no está haciendo lo que más conviene a la economía estadounidense.

Sin embargo, el también juez conservador Clarence Thomas no estuvo de acuerdo con la premisa de Kavanaugh de que la Fed ha sido una buena administradora de la economía de EE. UU. Escribió en una opinión disidente que “muchos no comparten la visión optimista del tribunal sobre el último siglo”.

“Pero si el tribunal prefiere una Junta de la Reserva Federal independiente, entonces su problema no es con el presidente sino con la Constitución”, escribió Thomas.

En otra decisión de alto perfil, los jueces confirmaron leyes estatales que cuentan las papeletas por correo que llegan después del Día de las Elecciones, lo que equivalió a una refutación de las afirmaciones infundadas de Trump sobre un fraude generalizado en el voto por correo.

El alto tribunal rechazó los argumentos republicanos de que la práctica, adoptada por más de una docena de estados, contraviene las leyes federales que fijan el Día de las Elecciones en noviembre. Trump ha equiparado repetida y falsamente el voto por correo y los recuentos prolongados con “hacer trampa”, aunque él mismo ha votado por correo varias veces.

Escribiendo para un tribunal 5-4, la jueza conservadora Amy Coney Barrett describió la disputa como “limitada”, centrada en la ley de Mississippi que cuenta “las papeletas con matasellos del día de las elecciones, pero recibidas hasta cinco días después”.

“Las leyes del día de las elecciones no dicen nada sobre la recepción de las papeletas y no podemos añadir a las palabras que eligió el Congreso”, escribió Barrett, a la que se unieron Roberts y los tres progresistas del tribunal.

“El fraude electoral y su apariencia son cuestiones serias”, añadió Barrett. “Como otras cuestiones de ese tipo, sin embargo, deben abordarse a través del proceso democrático”.

Trump arremetió contra la decisión en una publicación en redes sociales, calificándola de una “tremenda derrota”.

“¡NO PAPELETAS POR CORREO (EXCEPTO POR ENFERMEDAD, DISCAPACIDAD, DESPLIEGUE MILITAR O VIAJE!)”, escribió Trump.

Justo antes de que la Corte Suprema comenzara a emitir su opinión, declinó abordar la apelación de Trump en el caso Carroll. Según su práctica habitual, el tribunal no explicó su razonamiento y ningún juez disintió públicamente.

La decisión del tribunal significa que el presidente ahora tendrá que pagarle a Carroll los US$ 5 millones, que le fueron otorgados hace varios años por un jurado en Nueva York después de que determinara que Trump la difamó cuando afirmó que ella inventó su historia de que él la agredió sexualmente a mediados de la década de 1990.

Trump transfirió US$ 5,5 millones a una cuenta controlada por el tribunal en 2023 tras el veredicto del jurado, por lo que es probable que Carroll reciba el dinero relativamente rápido.

Trump, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidades, ha afirmado que el juez federal de distrito Lewis Kaplan, quien supervisó el juicio civil, cometió numerosos errores al permitir que el jurado escuchara el testimonio de dos mujeres que alegaron que Trump las agredió sexualmente hace años.

Trump también argumentó que el juez no debería haber permitido que los jurados vieran la cinta de “Access Hollywood”, que captó a Trump en 2005 con un micrófono abierto diciendo que manosea y besa a las mujeres.

La apelación fue reprogramada durante meses en la Corte Suprema, que repetidamente la fijó para discusión y luego la retiró de la agenda.

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Con información de Tierney Sneed, Bryan Mena y Abigail Roedersheimer